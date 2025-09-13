user icon
icon

Waarom neemt Herta groot risico voor de Formule 1?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Waarom neemt Herta groot risico voor de Formule 1?
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 13:42
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Colton Herta wil supergraag in de Formule 1 rijden. De coureur gaat daarom een tussenjaar in de Formule 2 rijden. De oud-vicekampioen in de IndyCar gaat het risico aan om uiteindelijk in de Formule 1 te kunnen eindigen. 

Meer over Colton Herta Waarom kiest Colton Herta voor de Formule 2?

Waarom kiest Colton Herta voor de Formule 2?

6 sep
 <b> Officieel: </b> Cadillac presenteert IndyCar-ster Herta als reservecoureur

Officieel: Cadillac presenteert IndyCar-ster Herta als reservecoureur

3 sep

Herta laat weten dat hij alles op alles zou zetten om in de Formule 1 uit te komen. De Amerikaan hoopte een stoeltje te krijgen bij Cadillac, maar die gaan naar Valtteri Bottas en Sergio Pérez. 

Beste kans op de F1

"Iedereen heeft gezien hoe dichtbij ik al ben gekomen. Ik denk dat dit mijn beste kans is om de Formule 1 te halen", zei hij. Colton Herta hoopt de Formule 1 binnen te kunnen rollen via een omweg van de Formule 2. 

"Het spreekt voor zich dat er een risicofactor is. Voor mij was het een ongelooflijk moeilijke beslissing, want ik weet wat ik achterlaat", gaf hij toe. "Ik laat een geweldige groep jongens achter, een ongelooflijk competitief kampioenschap waar je kunt winnen als het jouw dag is, en we hebben gezien dat dat niet altijd het geval is in de Formule 1 – je hebt de auto nodig om te kunnen concurreren."

Heel groot risico

"Het makkelijkste zou zijn om in de IndyCar te blijven. Dat zou makkelijk voor mij zijn. Ik zou een heel vergelijkbaar leven leiden. Het is een risico, en het is een droom van mij, dus ik dacht: dit is mijn laatste kans. Ik wil het doen, ik wil die kans grijpen. Voor mij gaat het er eigenlijk gewoon om te vechten voor mijn droom. Als coureur zet je constant in op jezelf. Voor mij is dit gewoon een van die dingen waarbij ik op mezelf inzet. Ik geloof in mezelf, ik geloof dat ik snel genoeg ben om het te doen."

"Als ik niet dacht dat ik het kon – zoals ik al zei, het is een enorm risico – zou ik in de IndyCar blijven. Maar ik geloof in mezelf, en ik geloof dat ik snel genoeg ben. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk zal zijn – het zal veel werk zijn om de verschillen tussen Grand Prix-racen en IndyCar-racen te begrijpen, maar het is iets waar ik voor ga werken en me er 100 procent in ga verdiepen."

F1 Nieuws Colton Herta

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.197

    Mooi dat ie wat ie heeft op wil geven om een doorm na te jagen. Hoop voor hem dat het zich loont en hij in 27 een zitje vind. En als hij het goed doet dan ook bij een goede middenvelder en niet achteraan bungelt

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 14:27
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.049

      Het is te waarderen om te zien dat een rijder deze stap maakt vanuit Indycars (waar hij een mooie toekomst heeft) naar F2 zonder garantie op een F1 stoeltje.

      Maar zover duidelijk zitten Perez en Bottas geloof ik ook in 2027 bij Cadillac. Zou dan betekenen dat hij pas in 2028 een kansje maakt. Wellicht wat laat?

      Echter, we kennen de inhoud van alle contracten niet. Ik gun en hoop het beste voor hem.

      Overigens twijfel ik er wel aan. Herta is ook niet een mega hoogvlieger of uitzonderlijk in Indycars. Een Palao (oke is geen Amerikaan) zou ik goed begrijpen, en misschien zelfs een Veekay omdat hij keer op keer laat zien bijzondere dingen te kunnen doen met middenmoot of achterhoede teams. Herta heeft eigenlijk maar 1 écht goed jaar in Imdycars gehad. Maar ik ken de data niet, heb niet gewerkt met hem, en hii was al eerder in beeld bij VCARB. Wellicht is hij écht een bijzonder talent.

      Dan gaan we dat nu meemaken in F2 en misschien F1... of niet.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 17:19
  • Pietje Bell

    Posts: 30.915

    Mooie anekdote over Herta, haha.

    www.instagram.com/p/DOWb28TiGvQ/

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 15:12

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Colton Herta -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Staten van Amerika
  • Geb. datum 30 maa 2000 (25)
  • Geb. plaats Santa Clarita, Verenigde Staten, Verenigde Staten van Amerika
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar