Waarom neemt Herta groot risico voor de Formule 1?

Colton Herta wil supergraag in de Formule 1 rijden. De coureur gaat daarom een tussenjaar in de Formule 2 rijden. De oud-vicekampioen in de IndyCar gaat het risico aan om uiteindelijk in de Formule 1 te kunnen eindigen.

Herta laat weten dat hij alles op alles zou zetten om in de Formule 1 uit te komen. De Amerikaan hoopte een stoeltje te krijgen bij Cadillac, maar die gaan naar Valtteri Bottas en Sergio Pérez.

Beste kans op de F1

"Iedereen heeft gezien hoe dichtbij ik al ben gekomen. Ik denk dat dit mijn beste kans is om de Formule 1 te halen", zei hij. Colton Herta hoopt de Formule 1 binnen te kunnen rollen via een omweg van de Formule 2.

"Het spreekt voor zich dat er een risicofactor is. Voor mij was het een ongelooflijk moeilijke beslissing, want ik weet wat ik achterlaat", gaf hij toe. "Ik laat een geweldige groep jongens achter, een ongelooflijk competitief kampioenschap waar je kunt winnen als het jouw dag is, en we hebben gezien dat dat niet altijd het geval is in de Formule 1 – je hebt de auto nodig om te kunnen concurreren."

Heel groot risico

"Het makkelijkste zou zijn om in de IndyCar te blijven. Dat zou makkelijk voor mij zijn. Ik zou een heel vergelijkbaar leven leiden. Het is een risico, en het is een droom van mij, dus ik dacht: dit is mijn laatste kans. Ik wil het doen, ik wil die kans grijpen. Voor mij gaat het er eigenlijk gewoon om te vechten voor mijn droom. Als coureur zet je constant in op jezelf. Voor mij is dit gewoon een van die dingen waarbij ik op mezelf inzet. Ik geloof in mezelf, ik geloof dat ik snel genoeg ben om het te doen."

"Als ik niet dacht dat ik het kon – zoals ik al zei, het is een enorm risico – zou ik in de IndyCar blijven. Maar ik geloof in mezelf, en ik geloof dat ik snel genoeg ben. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk zal zijn – het zal veel werk zijn om de verschillen tussen Grand Prix-racen en IndyCar-racen te begrijpen, maar het is iets waar ik voor ga werken en me er 100 procent in ga verdiepen."