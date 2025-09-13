Waarom neemt Herta groot risico voor de Formule 1?

Colton Herta wil supergraag in de Formule 1 rijden. De coureur gaat daarom een tussenjaar in de Formule 2 rijden. De oud-vicekampioen in de IndyCar gaat het risico aan om uiteindelijk in de Formule 1 te kunnen eindigen.
Herta laat weten dat hij alles op alles zou zetten om in de Formule 1 uit te komen. De Amerikaan hoopte een stoeltje te krijgen bij Cadillac, maar die gaan naar Valtteri Bottas en Sergio Pérez.
Beste kans op de F1
"Iedereen heeft gezien hoe dichtbij ik al ben gekomen. Ik denk dat dit mijn beste kans is om de Formule 1 te halen", zei hij. Colton Herta hoopt de Formule 1 binnen te kunnen rollen via een omweg van de Formule 2.
"Het spreekt voor zich dat er een risicofactor is. Voor mij was het een ongelooflijk moeilijke beslissing, want ik weet wat ik achterlaat", gaf hij toe. "Ik laat een geweldige groep jongens achter, een ongelooflijk competitief kampioenschap waar je kunt winnen als het jouw dag is, en we hebben gezien dat dat niet altijd het geval is in de Formule 1 – je hebt de auto nodig om te kunnen concurreren."
Heel groot risico
"Het makkelijkste zou zijn om in de IndyCar te blijven. Dat zou makkelijk voor mij zijn. Ik zou een heel vergelijkbaar leven leiden. Het is een risico, en het is een droom van mij, dus ik dacht: dit is mijn laatste kans. Ik wil het doen, ik wil die kans grijpen. Voor mij gaat het er eigenlijk gewoon om te vechten voor mijn droom. Als coureur zet je constant in op jezelf. Voor mij is dit gewoon een van die dingen waarbij ik op mezelf inzet. Ik geloof in mezelf, ik geloof dat ik snel genoeg ben om het te doen."
"Als ik niet dacht dat ik het kon – zoals ik al zei, het is een enorm risico – zou ik in de IndyCar blijven. Maar ik geloof in mezelf, en ik geloof dat ik snel genoeg ben. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk zal zijn – het zal veel werk zijn om de verschillen tussen Grand Prix-racen en IndyCar-racen te begrijpen, maar het is iets waar ik voor ga werken en me er 100 procent in ga verdiepen."
Freek-Willem
Posts: 6.197
Mooi dat ie wat ie heeft op wil geven om een doorm na te jagen. Hoop voor hem dat het zich loont en hij in 27 een zitje vind. En als hij het goed doet dan ook bij een goede middenvelder en niet achteraan bungelt
SennaDaSilva
Posts: 4.049
Het is te waarderen om te zien dat een rijder deze stap maakt vanuit Indycars (waar hij een mooie toekomst heeft) naar F2 zonder garantie op een F1 stoeltje.
Maar zover duidelijk zitten Perez en Bottas geloof ik ook in 2027 bij Cadillac. Zou dan betekenen dat hij pas in 2028 een kansje maakt. Wellicht wat laat?
Echter, we kennen de inhoud van alle contracten niet. Ik gun en hoop het beste voor hem.
Overigens twijfel ik er wel aan. Herta is ook niet een mega hoogvlieger of uitzonderlijk in Indycars. Een Palao (oke is geen Amerikaan) zou ik goed begrijpen, en misschien zelfs een Veekay omdat hij keer op keer laat zien bijzondere dingen te kunnen doen met middenmoot of achterhoede teams. Herta heeft eigenlijk maar 1 écht goed jaar in Imdycars gehad. Maar ik ken de data niet, heb niet gewerkt met hem, en hii was al eerder in beeld bij VCARB. Wellicht is hij écht een bijzonder talent.
Dan gaan we dat nu meemaken in F2 en misschien F1... of niet.
Pietje Bell
Posts: 30.915
Mooie anekdote over Herta, haha.
www.instagram.com/p/DOWb28TiGvQ/