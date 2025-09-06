user icon
Waarom kiest Colton Herta voor de Formule 2?
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 15:46
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Colton Herta gaat volgend seizoen in de Formule 2 rijden. De 25-jarige Amerikaan mag zijn geluk gaan beproeven in de F2. Herta heeft de droom om de Formule 1 te behalen en hoopt dat op deze manier te kunnen doen. 

Herta heeft in de voorgaande jaren Indycar gereden. De Amerikaan is daar al eens vicekampioen geworden. Herta staat momenteel zevende in de IndyCar. De Amerikaan wil in 2027 een stoeltje hebben in de Formule 1. 

Dichtbij een stoeltje

"Iedereen heeft gezien hoe dichtbij ik ben gekomen", zo zegt Herta in de podcast Off Track with Hinch and Rossi. "Ik denk dat dit mijn beste kans is om in de Formule 1 te komen", zo zegt hij over zijn stap naar de Formule 2. 

"Het spreekt voor zich dat er een risicofactor is...", gaf Herta toe. "Voor mij was het een ongelooflijk moeilijke beslissing, want ik weet wat ik achterlaat. Ik laat een geweldige groep jongens achter, een ongelooflijk competitief kampioenschap waar je kunt winnen als het jouw dag is, en we hebben gezien dat dat niet altijd het geval is in de Formule 1 – je hebt de auto nodig om te kunnen concurreren."

Makkelijkste optie

"Het makkelijkste zou zijn om in de IndyCar te blijven. Dat zou voor mij eenvoudig zijn. Ik zou een heel vergelijkbaar leven leiden. Het is een risico, en het is een droom van mij, dus ik dacht: dit is mijn laatste kans. Ik wil het doen, ik wil die kans grijpen. Voor mij gaat het er echt om te vechten voor mijn droom."

"Als coureur zet je constant in op jezelf. Voor mij is dit gewoon een van die dingen waarbij ik op mezelf inzet. Ik geloof in mezelf, ik geloof dat ik snel genoeg ben om het te doen. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk zal zijn – het zal veel werk zijn om de verschillen tussen Grand Prix-races en IndyCar-races te begrijpen, maar het is iets waar ik voor ga werken en me er 100% in ga verdiepen."

  • Hourpower

    Posts: 703

    Wel mooi om te horen dat hij alles aan doet om zijn droom, de Formule 1, te halen.
    Ik zou het wel leuk vinden een Amerikaan in de Formule 1., het is wel een kleurrijk figuur wat ik ervan gezien heb in de Indycar. Ik zal het nog eens aan mijn vrouw vragen of hij een goede kans maakt, die kijkt meer Indycar dan ik.

    • Canson Po

      Posts: 2.677

      Vrees dat hij wel niet snapt waar hij voor staat, kent de circuits niet nog de auto's, om maar te zeggen, brave move dat wel.

