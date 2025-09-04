user icon
FIA laat Max Verstappen voorlopig met rust in Italië

FIA laat Max Verstappen voorlopig met rust in Italië
  Gepubliceerd op 04 sep 2025 07:36
  Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar het circuit van Monza voor de Italiaanse Grand Prix. Vandaag gaat het raceweekend van start met de gebruikelijke mediadag, en de FIA heeft besloten om Max Verstappen niet naar de persconferentie te roepen. Thuisheld Andrea Kimi Antonelli moet zich wel melden.

Slechts een paar dagen na het spektakelstuk op het circuit van Zandvoort moeten de coureurs zich weer melden. Op het circuit van Monza wordt er weer een nieuwe, spannende strijd verwacht. Het wordt de thuisrace van Ferrari, en dat betekent dat ze kunnen rekenen op veel in het scharlakenrood gestoken fans. De Italianen zullen ook juichen voor hun thuisheld Andrea Kimi Antonelli, die voor Mercedes rijdt.

Welke coureurs moeten zich melden?

Antonelli moet zich dan ook melden in de perszaal op het circuit van Monza. Om 14:30 zal hij daar aanschuiven om te babbelen met de internationale pers, en hij krijgt gezelschap van Alpine-coureur Franco Colapinto en Aston Martin-coureur Fernando Alonso.

Na een halfuurtje maken ze dan weer plaats voor drie andere coureurs. Regerend wereldkampioen Max Verstappen hoeft zich niet te melden, maar dat geldt bij deze tweede persconferentie wel voor zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda, Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Williams-coureur Carlos Sainz.

Red Bull-teambaas wél naar perszaal

Verstappen is ongeveer de enige hoofdrolspeler van Red Bull die zich niet hoeft te melden in de perszaal. Op vrijdag moet Red Bull-teambaas Laurent Mekies zich namelijk melden op de persconferentie van de FIA voor teamvertegenwoordigers. De Fransman krijgt gezelschap van zijn landgenoot en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, terwijl ook de Japanse Haas-teambaas Ayao Komatsu zal aanschuiven.

Wanneer moet Verstappen zich wel melden?

Verstappen moet zich overigens wel melden als hij in de kwalificatie of de Grand Prix in de top drie weet te finishen. Aangezien er in Monza wordt gewerkt met het normale weekendschema, zijn er verder geen extra persmomenten.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

