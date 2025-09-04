FIA laat Max Verstappen voorlopig met rust in Italië

Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar het circuit van Monza voor de Italiaanse Grand Prix. Vandaag gaat het raceweekend van start met de gebruikelijke mediadag, en de FIA heeft besloten om Max Verstappen niet naar de persconferentie te roepen. Thuisheld Andrea Kimi Antonelli moet zich wel melden.

Slechts een paar dagen na het spektakelstuk op het circuit van Zandvoort moeten de coureurs zich weer melden. Op het circuit van Monza wordt er weer een nieuwe, spannende strijd verwacht. Het wordt de thuisrace van Ferrari, en dat betekent dat ze kunnen rekenen op veel in het scharlakenrood gestoken fans. De Italianen zullen ook juichen voor hun thuisheld Andrea Kimi Antonelli, die voor Mercedes rijdt.

Welke coureurs moeten zich melden?

Antonelli moet zich dan ook melden in de perszaal op het circuit van Monza. Om 14:30 zal hij daar aanschuiven om te babbelen met de internationale pers, en hij krijgt gezelschap van Alpine-coureur Franco Colapinto en Aston Martin-coureur Fernando Alonso.

Na een halfuurtje maken ze dan weer plaats voor drie andere coureurs. Regerend wereldkampioen Max Verstappen hoeft zich niet te melden, maar dat geldt bij deze tweede persconferentie wel voor zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda, Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Williams-coureur Carlos Sainz.

Red Bull-teambaas wél naar perszaal

Verstappen is ongeveer de enige hoofdrolspeler van Red Bull die zich niet hoeft te melden in de perszaal. Op vrijdag moet Red Bull-teambaas Laurent Mekies zich namelijk melden op de persconferentie van de FIA voor teamvertegenwoordigers. De Fransman krijgt gezelschap van zijn landgenoot en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, terwijl ook de Japanse Haas-teambaas Ayao Komatsu zal aanschuiven.

Wanneer moet Verstappen zich wel melden?

Verstappen moet zich overigens wel melden als hij in de kwalificatie of de Grand Prix in de top drie weet te finishen. Aangezien er in Monza wordt gewerkt met het normale weekendschema, zijn er verder geen extra persmomenten.