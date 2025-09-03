user icon
Verstappen: "Misschien word ik nooit meer wereldkampioen"

Verstappen: "Misschien word ik nooit meer wereldkampioen"
  Gepubliceerd op 03 sep 2025 17:22
  • comments 3
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft zich uitgelaten over zijn toekomst in de Formule 1. De wereldkampioen van Red Bull Racing wil na zijn carrière in de F1 nog andere dingen doen in de autosport. Verstappen onthulde daarbij dat zijn wereldtitel in 2024, misschien wel zijn allerlaatste kan zijn. 

Verstappen is alweer bezig aan zijn elfde seizoen in de Formule 1. De Nederlander debuteerde in 2015 in de koningsklasse van de autosport bij Toro Rosso en vanaf dat moment ging zijn loopbaan in stroomversnelling. Met 65 GP-overwinningen, 118 podiums, 44 pole positions en 4 wereldtitels, staat Verstappen bekend als een van de beste F1-coureurs aller tijden. 

Maar sinds dit seizoen heeft Verstappen geen winnende auto meer. Red Bull is voorbij gestreefd door McLaren en sporadisch Ferrari of Mercedes. Verstappen - die een contract heeft tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal - heeft bevestigd dat hij in 2026 nog voor Red Bull zal rijden, maar de geruchten gaan rond dat clausules hem daarna kunnen laten vertrekken. 

Verstappen laat zich uit over toekomst

Tijdens de Dutch GP op het circuit van Zandvoort richtte Verstappen zich op zijn toekomst. De Nederlander is in ieder geval niet van plan om lang door te gaan zoals Fernando Alonso of Lewis Hamilton. “Ik ga er waarschijnlijk niet mee door tot ik 44 ben”, zei hij lachend tegenover ESPN. 

Verstappen benadrukte daarbij dat hij misschien wel nooit meer een wereldtitel gaat winnen. “Ik denk dat dit al meer is dan ik ooit had durven dromen, weet je, destijds. Dus natuurlijk ben ik erg blij en trots op wat ik tot nu toe heb bereikt en je weet maar nooit, misschien win je nooit meer een kampioenschap. Dat kan gebeuren, maar ik ben er niet echt mee bezig.” 

Volgend jaar gaan de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop. De motor, aerodynamica en chassis zullen allemaal veranderd gaan worden. De tijd zal dus uitwijzen of Verstappen dan weer zal beschikken over een winnende auto.

Menen jullie dit?
Hetzelfde artikel binnen de drie uur herkauwen

  • 7
  • 3 sep 2025 - 17:27
    Menen jullie dit?
    Hetzelfde artikel binnen de drie uur herkauwen

    • + 7
    • 3 sep 2025 - 17:27
    • Babs

      Posts: 32

      Twee schrijverts die van elkaar niet weten wat ze doen en ook niet de moeite nemen te lezen wat de ander publiceert. Tja...

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 20:26
  • Larry Perkins

    Posts: 59.576

    Verstappen over toekomst: "Misschien word ik nooit meer wereldkampioen."

    Dan ben ik net zo goed als Max, ik word misschien ook nooit meer wereldkampioen...

    • + 2
    • 3 sep 2025 - 19:01

