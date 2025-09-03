user icon
'Volgende domper voor Norris: Brit riskeert gridstraf op Monza'
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 13:22
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris kan na zijn uitvalbeurt tijdens de Dutch GP op het circuit van Zandvoort, alweer een volgende tik krijgen. De Brit die momenteel voor het wereldkampioenschap vecht met zijn teamgenoot Oscar Piastri, riskeert een gridstraf voor de aankomende race in Italië. Op het circuit van Monza gaat de McLaren-coureur mogelijk een motoronderdeel vervangen. 

Norris kende een dramatisch weekend op Zandvoort. De Brit schoot uit de startblokken en leek na de vrije trainingen de gedoodverfde favoriet voor de pole position en de overwinning, maar daarna ging het bergafwaarts. Piastri pakte pole position voor de neus van Norris die als tweede moest starten. In de race werd de Brit ingehaald bij de start door Max Verstappen, maar die wist hij snel weer in te halen. Vervolgens kroop hij langzaam naar Piastri toe, maar vlak voor het einde sloeg het noodlot toe. Een olielek in de Mercedes-motor, zorgde ervoor dat Norris voor de tweede keer dit seizoen uitviel. 

De tweede DNF voor Norris dit seizoen, kan gevolgen hebben voor de Brit. In aanloop naar de Italiaanse GP op Monza, wordt er gespeculeerd over een mogelijke gridstraf. Naar verluidt staat de Brit, los van het uitlaatsysteem, met alle motoronderdelen op de limiet. Mocht hij dus één van die onderdelen vervangen, dan zal Norris tegen een gridstraf aanlopen. 

Voor Norris dus een domper na een dramatisch weekend op Zandvoort. De Brit staat na zijn uitvalbeurt en de overwinning van Piastri in Nederland, op 34 punten achterstand op zijn teamgenoot. Met nog negen races te gaan en een teamgenoot die in uitstekende vorm verkeert, is er dus werk aan de winkel voor Norris. 

Ook Verstappen gaat onderdelen vervangen

Max Verstappen gaat ook een motoronderdeel vervangen op Monza. De Red Bull Racing-coureur, die als tweede finishte in zijn thuisrace op Zandvoort, zal voorzien worden van een nieuwe verbrandingsmotor. Omdat Verstappen nog geen limieten heeft overschreden, zal hij geen gridstraf oplopen.

JPfx

Posts: 418

Naar verluidt op de limiet? Er is van elke coureur exact bekend wat hij verbruikt heeft. Hij zit dus op de limiet of niet. Niets speculatief aan.

  • 1
  • 3 sep 2025 - 13:30
Reacties (4)

  JPfx

    Posts: 418

    Naar verluidt op de limiet? Er is van elke coureur exact bekend wat hij verbruikt heeft. Hij zit dus op de limiet of niet. Niets speculatief aan.

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 13:30
  • Rimmer

    Posts: 12.742

    De McLaren heeft een geweldige downforce. Die heb je op Monza niet nodig dus het kan best zo zijn dat het een lastig weekend voor McLaren gaat worden. Als je dan ook nog een straf oploopt dan kan het een heel duur weekend voor Lando worden.
    Zeker als Oscar er in slaagt om voor hem te eindigen. Dan gaat het seizoen helemaal als een nachtkaars uit terwijl er nog zat races te gaan zijn.

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 13:30
    • snailer

      Posts: 29.481

      Kan best zijn dat ze het zo weten te veranderen dat de downforce naar voren schuift om alle kans op onderstuur weg te nemen. De McLaren is vooral naast de bandenkoeling vooral een wapen door aero efficientie. Dat wil zeggen dat er relatief veel downforce is met weinig drag.

      Was ook nog te zien op zandvoort, waar McLaren met harde banden meer grip had dan bijvoorbeeld Verstappen op zachte banden. Verstappen kon 3 bochten na de herstart aanhaken.

      Ik zou verder niet weten wie favoriet zal zijn. Heeft er ook mee te maken wat de teams willen designen specifiek voor Italie.

      Zonder onderstuur is parabolica een game changer.

      Bekijk 2023 maar eens terug. Verstappen kwam er bij Sainz niet bij door onderstuur. Hij had dus een snelle auto, maar kon niet vroeg op het gas. Hij kwam er uiteindelijk voorbij door een fout van Sainz. Daarna werd het vrij eenvoudig..

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 13:54
  • 919

    Posts: 3.667

    Ach, als McLaren de kampioenschap strijd in leven wil houden, dan wisselen ze bij Piastri toch ook gewoon een onderdeel. 🤷 Beetje genoegdoening naar Norris voor de ellende van Zandvoort. 😁

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 13:59

