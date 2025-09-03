Lando Norris kan na zijn uitvalbeurt tijdens de Dutch GP op het circuit van Zandvoort, alweer een volgende tik krijgen. De Brit die momenteel voor het wereldkampioenschap vecht met zijn teamgenoot Oscar Piastri, riskeert een gridstraf voor de aankomende race in Italië. Op het circuit van Monza gaat de McLaren-coureur mogelijk een motoronderdeel vervangen.

Norris kende een dramatisch weekend op Zandvoort. De Brit schoot uit de startblokken en leek na de vrije trainingen de gedoodverfde favoriet voor de pole position en de overwinning, maar daarna ging het bergafwaarts. Piastri pakte pole position voor de neus van Norris die als tweede moest starten. In de race werd de Brit ingehaald bij de start door Max Verstappen, maar die wist hij snel weer in te halen. Vervolgens kroop hij langzaam naar Piastri toe, maar vlak voor het einde sloeg het noodlot toe. Een olielek in de Mercedes-motor, zorgde ervoor dat Norris voor de tweede keer dit seizoen uitviel.

DNF op Zandvoort kan gevolgen hebben voor Norris

De tweede DNF voor Norris dit seizoen, kan gevolgen hebben voor de Brit. In aanloop naar de Italiaanse GP op Monza, wordt er gespeculeerd over een mogelijke gridstraf. Naar verluidt staat de Brit, los van het uitlaatsysteem, met alle motoronderdelen op de limiet. Mocht hij dus één van die onderdelen vervangen, dan zal Norris tegen een gridstraf aanlopen.

Voor Norris dus een domper na een dramatisch weekend op Zandvoort. De Brit staat na zijn uitvalbeurt en de overwinning van Piastri in Nederland, op 34 punten achterstand op zijn teamgenoot. Met nog negen races te gaan en een teamgenoot die in uitstekende vorm verkeert, is er dus werk aan de winkel voor Norris.

Ook Verstappen gaat onderdelen vervangen

Max Verstappen gaat ook een motoronderdeel vervangen op Monza. De Red Bull Racing-coureur, die als tweede finishte in zijn thuisrace op Zandvoort, zal voorzien worden van een nieuwe verbrandingsmotor. Omdat Verstappen nog geen limieten heeft overschreden, zal hij geen gridstraf oplopen.