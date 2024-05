Lauda junior denkt dat vader Mercedes-crisis had aangepakt

Het team van Mercedes beleeft dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal heeft het zwaar, en ze kunnen de andere topteams simpelweg niet bijhouden. Mathias Lauda denkt dat zijn vader de situatie bij Mercedes stevig zou hebben aangepakt.

Het is deze week precies vijf jaar geleden dat Niki Lauda overleed. Het Oostenrijkse race-icoon was in de laatste jaren van zijn leven actief betrokken bij het team van Mercedes. Hij speelde achter de schermen een enorm belangrijke rol bij het team, en men vraagt zich dan ook wel eens af hoe hij zou hebben gereageerd op de huidige situatie van Mercedes. De Duitse renstal zakt dit jaar volledig door het ijs en ze hebben nog niet kunnen presteren.

Oplossing

Mathias Lauda denkt dat zijn vader de zaakjes hard had aangepakt bij Mercedes. Lauda junior stelt dat Mercedes op het moment een minder pakket heeft dan McLaren, en OE24 vraagt hem hoe zijn vader de huidige problemen bij Mercedes zou hebben opgelost: "Hij zou zijn mensen net zo lang aan het werk hebben gehouden tot dat ze erachter kwamen waarom de auto niet werkte. Hij zou gewoon niet ophouden en hij zou zich echt in elk detail hebben verdiept."

Herinneringen

Het is deze week precies vijf jaar geleden dat de iconische Niki Lauda overleed. De Formule 1-teams stonden op zijn sterfdag stil bij hem, en zijn zoon Mathias Lauda doet dat vanzelfsprekend ook: "Hij is er altijd. Of ik nu luister naar een liedje dat me aan hem doet denken of dat ik nadenk over hoe hij zijn leven benaderde. Ik word ook een jaartje ouder en veel van zijn eigenschappen komen in mij naar boven."