'Ferrari komt met speciaal eerbetoon voor Lauda in Monza'

Het team van Ferrari rijdt over twee weken hun belangrijke thuisrace op het circuit van Monza. De Italiaanse Grand Prix is altijd speciaal voor Ferrari, en dit jaar lijken ze met een speciaal eerbetoon te komen. Mogelijk gaan ze F1-legende Niki Lauda eren.

De Formule 1-wereld wordt langzaam wakker na een zomervakantie van twee weken. Aankomend weekend gaat het seizoen verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort, en daarna reist het circus af naar Monza. Deze baan vormt het toneel voor de Italiaanse Grand Prix, en voor Ferrari wordt dit een heel belangrijk weekend. Ze gaan er alles aan doen om te schitteren voor de ogen van de eigen Tifosi.

Wat gaat Ferrari doen in Monza?

Ferrari lijkt in Monza te komen met iets speciaals. In de afgelopen dagen kwamen ze al naar buiten met een aantal geheimzinnige posts op sociale media. Wat ze precies gaan doen in Monza, is echter nog onduidelijk. Volgens het doorgaans goed ingevoerd Italiaanse medium AutoRacer komt Ferrari in Monza met een soort dubbel eerbetoon. Wat dit eerbetoon precies inhoudt, is onduidelijk.

Lauda staat centraal

Volgens AutoRacer zal Niki Lauda centraal staan bij de actie van Ferrari in Monza. De in 2019 overleden Lauda veroverde vijftig jaar geleden zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 met Ferrari. Voor Ferrari is dit het ideale moment om met een eerbetoon te komen. Voor Lewis Hamilton kan dit een mooi moment worden, want het wordt zijn eerste Italiaanse GP namens Ferrari. Hij kende Lauda goed, aangezien de Oostenrijker adviseur was bij Mercedes.

Veel onduidelijkheid

Wat Ferrari gaat doen in Monza, is nog een beetje onduidelijk. Mogelijk kiest Ferrari in Monza voor een aangepaste teamlook en een retrolivery die verwijst naar de wagen waarmee Lauda zijn eerste titel won. In de afgelopen jaren paste Ferrari de livery ook aan voor de race in Monza. Zo werden er onder meer gele details op de wagens geplaatst.