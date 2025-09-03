user icon
Verstappen bevestigt motorwissel op Monza: "Hebben dan meer vermogen"

Verstappen bevestigt motorwissel op Monza: "Hebben dan meer vermogen"
  Gepubliceerd op 03 sep 2025 11:22
  comments 9
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen zal tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza met een nieuwe motor gaan rijden. Dat bevestigde de Red Bull Racing-coureur afgelopen weekend in Zandvoort. Verstappen en Red Bull hopen zo meer vermogen te hebben op het pijlsnelle circuit van Monza. 

Met Monza belandt het Formule 1-circus aankomend weekend op het snelste circuit van de kalender. Door de lange rechte stukken en slechts een handjevol bochten, zal er gereden worden met weinig downforce en heel veel vermogen. 

Meer vermogen

Voor Verstappen dus de ideale mogelijkheid om de vleugels omlaag te zetten en ook in de motor de nodige veranderingen door te voeren. Na afloop van de Dutch GP op het circuit van Zandvoort, waar de Nederlander als tweede wist te finishen, bevestigde Verstappen tussen neus en lippen door dat de RB21 voorzien zal worden van een nieuwe verbrandingsmotor. “Nieuwe motor volgende week, dus wat meer vermogen”, zo zei hij tegenover de aanwezige media in de paddock. 

Verstappen hoeft zich daarbij geen zorgen te maken over een gridstraf in Italië. De viervoudig wereldkampioen zit nog keurig binnen het aantal toegestane onderdelen, inclusief de nieuwe verbrandingsmotor. Mocht Verstappen dit seizoen nóg een keer een onderdeel vervangen, zal hij wel tegen een gridstraf aanlopen. 

Kans op verbetering

Met de nieuwe motor hopen Verstappen en Red Bull dichter bij de McLaren’s te komen na de GP van Nederland op Zandvoort. In zijn eigen thuisrace, maakte Verstappen geen enkele kans op de overwinning ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris. Laatstgenoemde viel uit door motorproblemen, waardoor Verstappen nog P2 wist te pakken.   

Verstappen zal aan de bak moeten, wil hij nog iets kunnen betekenen in de titelstrijd in de F1. Momenteel staat Piastri ruimschoots bovenaan met 309 punten. Daarachter zit Norris met 275 punten. Verstappen staat derde met 205 punten en daarachter weer volgt George Russell met 184 punten.

Polleke2

Posts: 1.712

Nou volgens mij zei hij dat tegen Lando.
Ik geloof niet dat Max even gaat staan te vertellen dat hij een nieuwe motor krijgt.

  • 5
  • 3 sep 2025 - 11:45
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Polleke2

    Posts: 1.712

    Nou volgens mij zei hij dat tegen Lando.
    Ik geloof niet dat Max even gaat staan te vertellen dat hij een nieuwe motor krijgt.

    • + 5
    • 3 sep 2025 - 11:45
    • red

      Posts: 863

      Ja inderdaad, Max zei dat tegen Lando toen hij hem tegenkwam bij de pers.
      Het was een opmerking naar Lando toe, omdat Max ervan uitging dat Lando was uitgevallen door motor problemen.

      • + 3
      • 3 sep 2025 - 12:28
    • Pietje Bell

      Posts: 30.692

      Hij zei het idd tegen Lando terwijl de camera er vol op stond vanwege een interview met Max.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 12:38
    • da_bartman

      Posts: 6.058

      waren idd een soort van troostende woorden in de richting van Lando in de trant van: een geluk bij een ongeluk.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 12:40
    • nr 76

      Posts: 6.796

      Ik geloof inderdaad dat ie Norris bedoelde.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 12:42
  • gridiron

    Posts: 2.794

    Hij zal wel niet de enigste zijn die een nieuwe PU krijgt,

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 12:06
  • nr 76

    Posts: 6.796

    Normaal gebruikt elk team toch nieuwe powerunits in Monza?

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 12:41
  • BoerTeun

    Posts: 1.442

    Goede foto!
    "Dan hebben we meeuw vermogen"

    • + 2
    • 3 sep 2025 - 13:20
    • JM_K

      Posts: 1.174

      idd :-)

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 14:36

