Charles Leclerc woest op Mercedes: "Het is hun schuld!"
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 08:11
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Charles Leclerc kende geen geluk tijdens de Dutch Grand Prix. De Monegask viel uit na een incident met Antonelli. De Ferrari-coureur beleefde incidenten met allebei de Mercedes-coureurs. 

George Russell en Kimi Antonelli hadden allebei een incident met Charles Leclerc. De Ferrari-coureur is niet tevreden over het handelen van Mercedes. Hij legt uit waarom.

Fouten

"Het was een fout van Kimi", vertelt Leclerc tegenover internationale media. "Je moet heel agressief zijn op zo'n circuit, maar misschien was dit een beetje te veel van het goede. Hij tikte me linksachter aan en dat was het einde van de race voor mij. Dat was teleurstellend."

Toch is het geen rookie-foutje dat de Italiaan maakte: "Zo zou ik het niet omschrijven. Het was gewoon een fout die je kan overkomen, of het nou je eerste of vijfde jaar is. En op een baan als deze moet je agressief zijn, maar dit was gewoon te veel van het goede."

Frustratie

De frustratie was er bij Leclerc: "Ik denk dat de outlap van Kimi waarschijnlijk erg sterk was en daarom besloot het team mij binnen te halen, omdat ze dachten dat hij ons anders waarschijnlijk weer zou inhalen", legt hij uit. "Dus uiteindelijk was ik gefrustreerd door wat er net was gebeurd, maar ik denk niet dat de strategie vandaag het grote discussiepunt is. Het is gewoon Kimi's fout die al onze inspanningen de prullenbak in gooide."

Ook had Leclerc een incident met Russell. De twee kwamen met elkaar in contact. Het tempo van Russell zakte daarna weg: "Het was een agressieve actie", erkent Leclerc. "Maar we strijden om positie in het kampioenschap - met name bij de constructeurs, ik geef niet veel om de coureurs. Ik zal dus altijd zo agressief zijn. Ik zat op de limiet, maar ik wist dat ik daarna niet veel meer kansen zou krijgen. Hij verdedigde de binnenkant, ik ging voor de buitenkant. Ik denk niet dat hij verwacht had dat ik voor de buitenkant zou gaan. Daarna reed hij de bocht in alsof ik er niet zat, dus toen was er contact."

red slow

Posts: 3.198

“Ik denk niet dat hij verwacht had dat ik voor de buitenkant zou gaan. Daarna reed hij de bocht in alsof ik er niet zat, dus toen was er contact."”

Je zat dermate ver achter dat je niet eens aan zijn buitenkant zat bij die bocht, vervolgens ga je via het zand en over de kerbs, parkeer hem in... [Lees verder]

  • 4
  • 3 sep 2025 - 10:37
F1 Nieuws Charles Leclerc George Russell Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Nederland 2025

Reacties (3)

  • Rocks

    Posts: 1.000

    Ik mag wel een ander mag niet 😎

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 08:54
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.286

    Eindelijk Leclerc op zijn eenzame duin.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 08:59
  • red slow

    Posts: 3.198

    “Ik denk niet dat hij verwacht had dat ik voor de buitenkant zou gaan. Daarna reed hij de bocht in alsof ik er niet zat, dus toen was er contact."”

    Je zat dermate ver achter dat je niet eens aan zijn buitenkant zat bij die bocht, vervolgens ga je via het zand en over de kerbs, parkeer hem in de zijkant van de Mercedes terwijl het zijn bocht was.

    Nee hier was duidelijk sprake van een wanhoopsactie die resulteerde in het veroorzaken van een ongeluk maar om twee Ferrari’s een straf te geven voor hun thuis race. Tja dat ligt politiek te gevoelig.

    • + 4
    • 3 sep 2025 - 10:37

