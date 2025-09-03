Red Bull haalt opgelucht adem: "Hongarije was een one-off"

Red Bull Racing presteerde goed in Zandvoort. Volgens Mekies waren de slechte prestaties in Hongarije een one-off. Mekies zegt dus dat de prestaties van Red Bull goed blijven. Max Verstappen behaalde de tweede plek in Zandvoort en Yuki Tsunoda wist P9 te finishen.

Toch is er nog geen reden tot juichen, aldus de oud-teambaas van Red Bull Racing. Volgens Mekies is er nog veel werk aan de winkel om het team vooruit te krijgen. Dit is al wel een stap in de juiste richting.

One-off

"Ik denk dat het in elk geval laat zien dat Boedapest een one-off was", zegt Mekies tegenover internationale media. "In deze kamer, drie weken geleden, zeiden we tegen elkaar dat we hoopten dat Boedapest een uitzondering zou zijn. En dat blijkt nu ook zo te zijn."

"Het is best interessant, want dit circuit lijkt qua karakter best op Boedapest - iets sneller misschien, maar... Uiteindelijk waren we hier de tweede kracht en dat is op zich niet iets waar we blij mee zijn, want het gat naar McLaren in de race was nog steeds pijnlijk. Als zij wilden pushen, konden ze pushen en gewoon wegrijden. Dus we maken ons geen illusies."

Betere resultaten

"Maar, op dit circuit, in tegenstelling tot Boedapest, konden we wél omgaan met Mercedes, konden we wél omgaan met Ferrari. En dat is bemoedigend. Zijn we tevreden? Nee. Want zoals we al zeiden, we hadden best veel moeite om de auto tussen vrijdagochtend en de kwalificatie op zaterdag goed afgesteld te krijgen. Maar het is wel hoopgevend."

"Het was hier in Zandvoort ook koud, dus we blijven leren. Het gaat in de resterende negen races niet zozeer om de kampioenschapsposities. Het gaat erom dat we alles benutten om het begrip te blijven opbouwen, vooral met een project dat tot nu toe niet op het niveau zit waar we op gehoopt hadden", zo eindigt Mekies. Red Bull staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 214 punten. Ze schelen 34 punten met nummer drie, Mercedes.