Red Bull haalt opgelucht adem: "Hongarije was een one-off"
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 07:36
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull Racing presteerde goed in Zandvoort. Volgens Mekies waren de slechte prestaties in Hongarije een one-off. Mekies zegt dus dat de prestaties van Red Bull goed blijven. Max Verstappen behaalde de tweede plek in Zandvoort en Yuki Tsunoda wist P9 te finishen. 

Toch is er nog geen reden tot juichen, aldus de oud-teambaas van Red Bull Racing. Volgens Mekies is er nog veel werk aan de winkel om het team vooruit te krijgen. Dit is al wel een stap in de juiste richting. 

One-off

"Ik denk dat het in elk geval laat zien dat Boedapest een one-off was", zegt Mekies tegenover internationale media. "In deze kamer, drie weken geleden, zeiden we tegen elkaar dat we hoopten dat Boedapest een uitzondering zou zijn. En dat blijkt nu ook zo te zijn."

"Het is best interessant, want dit circuit lijkt qua karakter best op Boedapest - iets sneller misschien, maar... Uiteindelijk waren we hier de tweede kracht en dat is op zich niet iets waar we blij mee zijn, want het gat naar McLaren in de race was nog steeds pijnlijk. Als zij wilden pushen, konden ze pushen en gewoon wegrijden. Dus we maken ons geen illusies."

Betere resultaten

"Maar, op dit circuit, in tegenstelling tot Boedapest, konden we wél omgaan met Mercedes, konden we wél omgaan met Ferrari. En dat is bemoedigend. Zijn we tevreden? Nee. Want zoals we al zeiden, we hadden best veel moeite om de auto tussen vrijdagochtend en de kwalificatie op zaterdag goed afgesteld te krijgen. Maar het is wel hoopgevend."

"Het was hier in Zandvoort ook koud, dus we blijven leren. Het gaat in de resterende negen races niet zozeer om de kampioenschapsposities. Het gaat erom dat we alles benutten om het begrip te blijven opbouwen, vooral met een project dat tot nu toe niet op het niveau zit waar we op gehoopt hadden", zo eindigt Mekies. Red Bull staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 214 punten. Ze schelen 34 punten met nummer drie, Mercedes. 

jd2000

Posts: 7.275

Jammer genoeg zijn ze bij RB er heel goed in om hun kop in het zand te steken. Omdat Max meer uit dat gedrocht haalt dan mogelijk is, lijkt het nog wat . RB is het vierde team op de grid. Klaarblijkelijk duurt het heel lang voordat het indaalt dat de suprematie voorbij is . Klampt men zich zelfge... [Lees verder]

  • 3
  • 3 sep 2025 - 08:51
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.686

    Max zal tijdens de F1 GP van Italië met een nieuwe motor in actie komen.
    Bij Red Bull Racing kan deze gewisseld worden zonder dat het een gridstraf oplevert,
    mits het alleen om de verbrandingsmotor gaat.
    Max in Zandvoort: "Nieuwe motor volgende week, dus wat meer vermogen".

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 08:01
  • jd2000

    Posts: 7.275

    Jammer genoeg zijn ze bij RB er heel goed in om hun kop in het zand te steken. Omdat Max meer uit dat gedrocht haalt dan mogelijk is, lijkt het nog wat . RB is het vierde team op de grid. Klaarblijkelijk duurt het heel lang voordat het indaalt dat de suprematie voorbij is . Klampt men zich zelfgenoegzaam vast aan o2 van Max en denken dat het wel meevalt. De realiteit is dat men met deze denkwijze niet zullen terugkeren aan de top.

    • + 3
    • 3 sep 2025 - 08:51
  • dumdumdum

    Posts: 2.659

    En niet vergeten, Yuki is nog maar 2 punten verwijderd van Bortoleto . Die kan in Monza een plek stijgen in het kampioenschap. RedBull heeft de weg naar boven gevonden.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 09:32
  • mordor

    Posts: 2.047

    Hongarije was de pijnlijke staat van RB, met de neus op de feiten gedrukt, waarbij zelfs Maxie met zijn handen in het haar zat. Nee Mekies, Zandvoort was een geslaagde gok, die weer door Max werd over-geoptimaliseerd.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 09:49
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 262

    Zo langzamerhand wordt de oeverloze stroom aan woorden eerder storend als bemoedigend. Zolang je van een topbolide naar een auto bent gegaan, die bijna een seconde per ronde trager kan zijn dan de McLarens en je zó ver achterligt dat je eigenlijk nérgens meer aanspraak op maakt, kun dit soort onzin maar beter voor je houden. Te vaak gehoord dat het eenmalig was, verkeerde richting op gegaan, bla bla bla...

    Concentreer je maar zoveel mogelijk op het nieuwe seizoen, lijkt me.

    • + 2
    • 3 sep 2025 - 10:10

