McLaren vervangt coureur voor Italiaanse GP

De eerste vrije training van Monza gaat niet gereden worden door een van de twee vaste McLaren-coureurs. Alex Dunne mag namelijk een sessie doen met het team. Wie de coureur vervangt, is nog niet geheel duidelijk.

Op social media maakte het team bekend dat Alex Dunne achter het stuur mag gaan kruipen van de MCL39. De coureur heeft erg veel zin in de sessie, zo laat hij in een filmpje op social media weten.

'Heel erg blij'

In een filmpje dat gepost is door het officiële account van McLaren zegt Dunne: "Ik ben erg enthousiast om dit weekend deel te nemen aan mijn tweede vrije training met McLaren in Monza. Mijn eerste optreden in Oostenrijk was enorm speciaal voor mij, maar het opnieuw doen op Monza, een historisch en prestigieus circuit, zal een grote glimlach op mijn gezicht toveren."

"Ik kijk er dan ook enorm naar uit. Ik hoop dat ik mijn goede optreden in Oostenrijk kan voortzetten en verbeteren en Lando en Oscar zoveel mogelijk kan helpen vóór dit weekend", zo eindigt Dunne zijn filmpje.

Eerdere sessies

Alex Dunne heeft dit seizoen ook al de eerste vrije training in Oostenrijk gereden. De 19-jarige coureur eindigde in die sessie als vierde, binnen een tiende van Oscar Piastri. Voor een reservecoureur is dit een enorm goede prestatie. Dunne is daar zelf ook heel blij mee, zo bleek uit het filmpje. Elk team moet vier keer in het seizoen een coureur met minder dan twee gereden Grands Prix inzetten in de eerste vrije training. Hierbij is iedere coureur twee keer afwezig bij de eerste sessie van een Grand Prix-weekend.

De prestaties van Dunne in de Formule 2 zijn ook niet verkeerd. De coureur rijdt dit seizoen voor Rodin Motorsport. Dunne staat vijfde in het wereldkampioenschap met een achterstand van dertig punten op kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli.