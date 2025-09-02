user icon
icon

Toch nog een lichtpuntje voor Ferrari in Zandvoort

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Toch nog een lichtpuntje voor Ferrari in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 18:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Nederland draaide afgelopen weekend uit op een teleurstelling voor Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton vielen allebei uit na crashes, maar niet alles ging slecht. Bij de pitstops op het circuit van Zandvoort was Ferrari namelijk oppermachtig.

Bij Ferrari wil men het weekend in Zandvoort snel vergeten. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton raakte in bocht drie een geverfd gedeelte van het asfalt, waarna hij de macht over het stuur verloor en crashte. Tot overmaat van ramp ging het even later ook mis voor Leclerc. Hij vocht een duel uit met Andrea Kimi Antonelli, werd aangetikt en schoot op dezelfde plek als Hamilton de muur in.

Meer over Ferrari Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

27 aug
 Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

31 aug

Lichtpuntje voor Ferrari

Ferrari verliet Zandvoort zonder punten, en men moet aankomend weekend aan de bak in Monza. Toch waren er wel een paar positieve zaken, want ze waren met afstand het beste team bij de pitstops. Leclerc kreeg in 2,10 seconden vier nieuwe banden, en daarmee waren ze sneller dan de rest van het veld.

Het team van Racing Bulls kwam nog het dichtst in de buurt met een pitstop van 2,28 seconden. De top drie in dit klassement werd compleet gemaakt door Sauber, dat de banden van Gabriel Bortoleto in 2,36 seconden verwisselde. Ook het team van Mercedes was in vorm, en eindigde met twee pitstops in de top tien.

Geen Red Bull & McLaren

Opvallend genoeg ontbreken de teams van McLaren en Red Bull Racing in het lijstje van de snelste pitstops in Zandvoort. Bij McLaren verliepen de stops niet naar wens. Lando Norris en Oscar Piastri werden twee keer naar binnen geroepen voor een double stack, en bij de eerste pitstop van Norris ging er het één en ander mis. Ook bij Red Bull verliep niet alles foutloos, waardoor ze ontbreken in het lijstje van de snelste stops van het weekend.

F1 Nieuws Ferrari GP Nederland 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.558

    Zelfs met de pitstop declasseerde Leclerc de raketmotorkampioen van vroeger...

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 19:32

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×