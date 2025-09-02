Toch nog een lichtpuntje voor Ferrari in Zandvoort

De Grand Prix van Nederland draaide afgelopen weekend uit op een teleurstelling voor Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton vielen allebei uit na crashes, maar niet alles ging slecht. Bij de pitstops op het circuit van Zandvoort was Ferrari namelijk oppermachtig.

Bij Ferrari wil men het weekend in Zandvoort snel vergeten. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton raakte in bocht drie een geverfd gedeelte van het asfalt, waarna hij de macht over het stuur verloor en crashte. Tot overmaat van ramp ging het even later ook mis voor Leclerc. Hij vocht een duel uit met Andrea Kimi Antonelli, werd aangetikt en schoot op dezelfde plek als Hamilton de muur in.

Lichtpuntje voor Ferrari

Ferrari verliet Zandvoort zonder punten, en men moet aankomend weekend aan de bak in Monza. Toch waren er wel een paar positieve zaken, want ze waren met afstand het beste team bij de pitstops. Leclerc kreeg in 2,10 seconden vier nieuwe banden, en daarmee waren ze sneller dan de rest van het veld.

Het team van Racing Bulls kwam nog het dichtst in de buurt met een pitstop van 2,28 seconden. De top drie in dit klassement werd compleet gemaakt door Sauber, dat de banden van Gabriel Bortoleto in 2,36 seconden verwisselde. Ook het team van Mercedes was in vorm, en eindigde met twee pitstops in de top tien.

Geen Red Bull & McLaren

Opvallend genoeg ontbreken de teams van McLaren en Red Bull Racing in het lijstje van de snelste pitstops in Zandvoort. Bij McLaren verliepen de stops niet naar wens. Lando Norris en Oscar Piastri werden twee keer naar binnen geroepen voor een double stack, en bij de eerste pitstop van Norris ging er het één en ander mis. Ook bij Red Bull verliep niet alles foutloos, waardoor ze ontbreken in het lijstje van de snelste stops van het weekend.