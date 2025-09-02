user icon
Domenicali flirt met Verstappen: "Willen hem niet verliezen"

Domenicali flirt met Verstappen: "Willen hem niet verliezen"
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 12:09
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. Het evenement was weer een enorm succes, en ook bij de Formule 1 zien ze de impact van Verstappen op de sport. Stefano Domenicali stelt zelfs dat de sport Verstappen niet wil verliezen.

Verstappen maakt dit jaar geen kans meer op de wereldtitel, maar hij speelt nog wel een belangrijke rol in de sport. Hij neemt geen blad voor de mond, en zorgt elk weekend weer voor vuurwerk. Verstappen is enorm populair, vooral in Nederland. Hij heeft de interesse voor de Formule 1 wakker gekust, en dat zorgde voor het vijfde jaar op rij voor een enorm feest in Zandvoort.

Op zondag zaten de tribunes propvol, en zorgde de organisatie voor een enorme show. Er waren optredens, overvliegende straaljagers en de koninklijke familie was ook aanwezig op de grid. Op de tribunes zaten vooral fans van Verstappen, en hij werd het hele weekend luidkeels toegejuicht.

Hoe denkt Domenicali over Verstappen?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft in een interview met De Telegraaf aan dat hij hoopt dat Verstappen nog jaren in de sport blijft: "Max is de beste, hij is ongelooflijk. Hij begrijpt ook wel dat hij niet elk jaar, elke ronde de snelste kan zijn."

"Max heeft laten zien dat hij heel loyaal is aan Red Bull, maar het is ook logisch dat hij op een gegeven moment om zich heen gaat kijken. Hij is inmiddels vader en kan de dingen in perspectief zien."

Andere interesses

Verstappen maakt er echter geen geheim van dat hij ook droomt van andere activiteiten in de autosport. Zo wil hij graag deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, wil hij racen op de Nürburgring Nordschleife en is hij dol op rijden met zijn GT3-bolides.

'Willen hem niet verliezen'

Domenicali weet dit: "Het is duidelijk dat hij geïnteresseerd is in het rijden van andere races, in andere klassen. Dat is prima. Als hij blij is, dan ben ik blij. Ik wil hem hier niet verliezen. Maar ik verwacht ook niet dat het snel gaat gebeuren. Dat is aan hem, maar ik hoop in ieder geval van niet. De Formule 1 blijft de Formule 1. Wat mij betreft rijdt hij hier nog tien jaar, graag!"

Rimmer

Posts: 12.741

Waarom doe je dan alles wat je kan om hem weg te jagen?

  • 9
  • 2 sep 2025 - 12:29
Reacties (6)


  • Rimmer

    Posts: 12.741

    Waarom doe je dan alles wat je kan om hem weg te jagen?

    • + 9
    • 2 sep 2025 - 12:29
  • NicoS

    Posts: 19.304

    Een coureur als Verstappen is zeldzaam, met hem weet je dat er altijd iets gebeurd. Natuurlijk wil je een dergelijke coureur niet verliezen, hij trekt publiek naar de circuits en voor de tv…

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 13:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.231

    De parasiet van de F1 over Max: "De Formule 1 blijft de Formule 1. Wat mij betreft rijdt hij hier nog tien jaar, graag!"

    Kom op, moet je nog tien jaar tegen die afgrijselijk lelijke kop aankijken.....dat trek ik echt niet meer.
    Daar staat dan tegenover dat we Kelly ook niet meer zien, tja, das dan weer 'n aderlating.

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 13:19
    • SEN1

      Posts: 2.620

      Hihi 🥱

      Mijn kinderen denken ook wel eens dat ze grappig zijn. Als het na 100x weer met hetzelfde grapje komen.

      En ja, dan ga je weer roepen ik maak geen grap. Dat is nog het ergste van alles. We hebben het hier over de F1. Wil je mooiboys kijken? Blijf dan bij je grindr.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 14:54
    • NicoS

      Posts: 19.304

      Ouw kan er niets aan doen, op het moment dat hij het berichtje verzend weet hij eigenlijk niet meer wat hij heeft geschreven.
      Er komt een tijd dat hij het berichtje wel schrijft, maar vergeet om op “verzenden” te klikken….
      Kwestie van tijd….;)

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 15:09
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.163

    Zet VEEKAY voor de lol naast Verstappen in die RBR, dan hebben we een mooi nederlands team op de grid!

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 13:24

