Domenicali flirt met Verstappen: "Willen hem niet verliezen"

Max Verstappen reed afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. Het evenement was weer een enorm succes, en ook bij de Formule 1 zien ze de impact van Verstappen op de sport. Stefano Domenicali stelt zelfs dat de sport Verstappen niet wil verliezen.

Verstappen maakt dit jaar geen kans meer op de wereldtitel, maar hij speelt nog wel een belangrijke rol in de sport. Hij neemt geen blad voor de mond, en zorgt elk weekend weer voor vuurwerk. Verstappen is enorm populair, vooral in Nederland. Hij heeft de interesse voor de Formule 1 wakker gekust, en dat zorgde voor het vijfde jaar op rij voor een enorm feest in Zandvoort.

Op zondag zaten de tribunes propvol, en zorgde de organisatie voor een enorme show. Er waren optredens, overvliegende straaljagers en de koninklijke familie was ook aanwezig op de grid. Op de tribunes zaten vooral fans van Verstappen, en hij werd het hele weekend luidkeels toegejuicht.

Hoe denkt Domenicali over Verstappen?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft in een interview met De Telegraaf aan dat hij hoopt dat Verstappen nog jaren in de sport blijft: "Max is de beste, hij is ongelooflijk. Hij begrijpt ook wel dat hij niet elk jaar, elke ronde de snelste kan zijn."

"Max heeft laten zien dat hij heel loyaal is aan Red Bull, maar het is ook logisch dat hij op een gegeven moment om zich heen gaat kijken. Hij is inmiddels vader en kan de dingen in perspectief zien."

Andere interesses

Verstappen maakt er echter geen geheim van dat hij ook droomt van andere activiteiten in de autosport. Zo wil hij graag deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, wil hij racen op de Nürburgring Nordschleife en is hij dol op rijden met zijn GT3-bolides.

'Willen hem niet verliezen'

Domenicali weet dit: "Het is duidelijk dat hij geïnteresseerd is in het rijden van andere races, in andere klassen. Dat is prima. Als hij blij is, dan ben ik blij. Ik wil hem hier niet verliezen. Maar ik verwacht ook niet dat het snel gaat gebeuren. Dat is aan hem, maar ik hoop in ieder geval van niet. De Formule 1 blijft de Formule 1. Wat mij betreft rijdt hij hier nog tien jaar, graag!"