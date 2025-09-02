Wolff duidelijk over McLaren: "Iedereen is vernederd"

Mercedes-teambaas Toto Wolff voelt zich vernederd. De teambaas van Mercedes vindt dat de prestaties van Mercedes niet goed genoeg zijn ten opzichte van de concurrentie. George Russell eindigde als vierde, terwijl Kimi Antonelli buiten de punten eindigde door een tijdstraf van vijftien seconden.

Mercedes behaalde als team twaalf punten. Dat is minder dan McLaren, Red Bull en Racing Bulls. Wolff is ontevreden over de Grand Prix van Nederland. Er werd hem door internationale media gevraagd hoe hij de Dutch Grand Prix beleefde en dat was allesbehalve positief.

Lastige situatie

"We bevinden ons in een lastige situatie. Hoe kan je tevreden zijn met de vierde plaats en misschien een zesde plaats als er geen straf was uitgedeeld", zo vertelt hij tegenover internationale media. "Dat is echt niet goed. Dit weekend tussen Max (Verstappen), de Ferrari's en wijzelf was een beetje gebalanceerd. Max was het snelst, maar Ferrari was dat ook."

"Dit geeft geen voldoening, vooral niet als je naar het einde kijkt. McLaren op de harde band versus wij allemaal op de zachte banden", zo vertelt Wolff over de laatste safetycar-situatie. De McLaren wist op gebruikte harde banden van Max Verstappen op de zachte band weg te rijden. Piastri liet hiermee de ware snelheid van de McLaren zien.

Vernedering

Toto Wolff vindt dat McLaren iedereen te pakken had: "Dit is een vernedering voor iedereen", is dan ook de conclusie van de Mercedes-CEO en teambaas. Mercedes staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. Het team scheelt twaalf punten met nummer twee Ferrari en 34 punten met nummer vier Red Bull Racing.

George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 184 punten. Hij scheelt 21 punten met Max Verstappen, die derde staat in het kampioenschap. Kimi Antonelli staat momenteel op een gedeelde zevende positie met Alex Albon. De jonge Italiaan heeft 64 punten tot nu toe.