Wolff duidelijk over McLaren: "Iedereen is vernederd"

  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 07:36
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Mercedes-teambaas Toto Wolff voelt zich vernederd. De teambaas van Mercedes vindt dat de prestaties van Mercedes niet goed genoeg zijn ten opzichte van de concurrentie. George Russell eindigde als vierde, terwijl Kimi Antonelli buiten de punten eindigde door een tijdstraf van vijftien seconden. 

Mercedes behaalde als team twaalf punten. Dat is minder dan McLaren, Red Bull en Racing Bulls. Wolff is ontevreden over de Grand Prix van Nederland. Er werd hem door internationale media gevraagd hoe hij de Dutch Grand Prix beleefde en dat was allesbehalve positief. 

Lastige situatie

"We bevinden ons in een lastige situatie. Hoe kan je tevreden zijn met de vierde plaats en misschien een zesde plaats als er geen straf was uitgedeeld", zo vertelt hij tegenover internationale media. "Dat is echt niet goed. Dit weekend tussen Max (Verstappen), de Ferrari's en wijzelf was een beetje gebalanceerd. Max was het snelst, maar Ferrari was dat ook."

"Dit geeft geen voldoening, vooral niet als je naar het einde kijkt. McLaren op de harde band versus wij allemaal op de zachte banden", zo vertelt Wolff over de laatste safetycar-situatie. De McLaren wist op gebruikte harde banden van Max Verstappen op de zachte band weg te rijden. Piastri liet hiermee de ware snelheid van de McLaren zien. 

Vernedering

Toto Wolff vindt dat McLaren iedereen te pakken had: "Dit is een vernedering voor iedereen", is dan ook de conclusie van de Mercedes-CEO en teambaas. Mercedes staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. Het team scheelt twaalf punten met nummer twee Ferrari en 34 punten met nummer vier Red Bull Racing

George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 184 punten. Hij scheelt 21 punten met Max Verstappen, die derde staat in het kampioenschap. Kimi Antonelli staat momenteel op een gedeelde zevende positie met Alex Albon. De jonge Italiaan heeft 64 punten tot nu toe.

Franz Hermann

Posts: 30

McLaren heeft zijn zaakjss goed voor elkaar. Ik denk dat het inmiddels wel duidelijk is, dat het niet 1 trucje, of 1 onderdeel is waarom ze zo snel zijn. Het hele pakket presteert buitengwoon, in vrijwel alle omstandigheden. En niemand van de concurrentie komt na een half seizoen ook maar een sta... [Lees verder]

  • 4
  • 2 sep 2025 - 07:53
Reacties (6)

  • Franz Hermann

    Posts: 30

    McLaren heeft zijn zaakjss goed voor elkaar. Ik denk dat het inmiddels wel duidelijk is, dat het niet 1 trucje, of 1 onderdeel is waarom ze zo snel zijn. Het hele pakket presteert buitengwoon, in vrijwel alle omstandigheden. En niemand van de concurrentie komt na een half seizoen ook maar een stapje dichterbij.
    McLaren heeft een fantastische wagen afgeleverd, en een team van engineers dat de wagen begrijpt, en weet wat er nodig is in verschillende omstandigheden.
    En dat is met de vrijwel dichtgetimmerde reglementen een fantastische prestatie.

    • + 4
    • 2 sep 2025 - 07:53
    • Beemerdude

      Posts: 8.328

      @FranzHermann; bij McLaren hebben ze niet eens een issue als ze in verkeer zitten, dan kunnen ze ook relatief makkelijk volgen zonder de banden op te roken. McLaren rijdt nog met de handrem erop, ik denk dat ze op reespees nog harder kunnen, maar dat durven ze niet om te voorkomen dat andere teams gaan janken (wat sommigen toch wel doen) en/of dat de FIA gaat ingrijpen met TD's. Je laatste zin kan ik volledig onderschrijven; ze hebben fantastisch werk geleverd!

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 09:26
    • NicoS

      Posts: 19.300

      Zou je denken dat Lando de hele race met de handrem erop heeft gereden @Beemer?
      Geen wonder dat die auto stuk ging, nu is het duidelijk, hij had de handrem er nog op….;)

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 09:35
    • Franz Hermann

      Posts: 30

      Beemerdude, dat is nou juist het knappe.
      Er is niet 1 aanwijsbaar onderdeel waardoor ze zo hard gaan, dus dat maakt het ten eerst vrijwel onmogelijk om dat te kopiëren, en ten tweede kan de FIA (als ze dat zouden willen) niet ondervangen met een TD. Heel anders dus dan met blown diffuser, flexwings of partymode.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 09:57
  • KiekisNL

    Posts: 2.126

    Blijft bijzonder wat mclaren heeft.

    Ben heel benieuwd qat ze zo snel maakt en of ze het ook meekunnen nemen naar volgendjaar of dat het echt iets van de groundeffect auto's is

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 08:34
  • Politik

    Posts: 9.519

    'De McLaren wist op gebruikte harde banden van Max Verstappen op de zachte band weg te rijden'

    Feitelijk zegt de schrijver hier dat Mclaren op gebruikte harde banden van Verstappen reed.🙈🙈

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 09:50

