user icon
icon

Italiaanse media genadeloos voor Hamilton en Leclerc: "Ferrari lijdt eindeloos"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Italiaanse media genadeloos voor Hamilton en Leclerc: "Ferrari lijdt eindeloos"
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 19:22
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Ferrari beleefde een dramatisch Formule 1-weekend tijdens de Grand Prix van Nederland. Op Circuit Zandvoort crashten zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc, waardoor de Italiaanse renstal met nul punten én twee zwaar beschadigde auto’s vertrok. De Italiaanse media waren na afloop genadeloos voor het legendarische team.

Hamilton kende opnieuw een weekend om snel te vergeten. De zevenvoudig wereldkampioen moest in de kwalificatie zijn meerdere erkennen in teamgenoot Leclerc en in de race ging het definitief mis: Hamilton crashte eigenhandig zijn Ferrari in de muur. “Sorry jongens”, klonk het schuldbewust via de boordradio.

Meer over Ferrari 'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

19 aug
 Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

27 aug

Ook Leclerc kende een waardeloze race. De Monegask worstelde voortdurend met de Mercedessen en na een pitstop voor nieuwe zachte banden sloeg het noodlot toe. Andrea Kimi Antonelli tikte hem in de muur, waarmee ook voor Leclerc de race voorbij was.

Italiaanse kranten halen uit naar Ferrari

De Italiaanse kranten spraken schande van de dubbele uitvalbeurt. “Ferrari, nachtmerrie in Nederland: Hamilton en Leclerc vallen uit”, kopte Tuttosport. “Een zware nacht voor Ferrari, dat een week voor de Grand Prix van Italië moet omgaan met de DNF van Hamilton en Leclerc.”
La Gazzetta dello Sport ging nog een stap verder en sprak van “eindeloos lijden”. Het medium kopte: “Ferrari-ramp in de GP van Nederland: Hamilton eindigt in de muur.”

Voor Ferrari wacht een loodzware taak richting de thuisrace op Monza. De Scuderia ziet McLaren, Max Verstappen en sporadisch ook Mercedes duidelijk sterker voor de dag komen. Bovendien krijgt Hamilton in Italië een gridstraf van vijf plaatsen, omdat hij tijdens een dubbele gele vlag-situatie te hard reed.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Nederland 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Robin

    Posts: 2.806

    Tja…. Die media hebben eigenlijk gewoon gelijk…

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 19:34

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 223
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×