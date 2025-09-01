Italiaanse media genadeloos voor Hamilton en Leclerc: "Ferrari lijdt eindeloos"

Ferrari beleefde een dramatisch Formule 1-weekend tijdens de Grand Prix van Nederland. Op Circuit Zandvoort crashten zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc, waardoor de Italiaanse renstal met nul punten én twee zwaar beschadigde auto’s vertrok. De Italiaanse media waren na afloop genadeloos voor het legendarische team.

Hamilton kende opnieuw een weekend om snel te vergeten. De zevenvoudig wereldkampioen moest in de kwalificatie zijn meerdere erkennen in teamgenoot Leclerc en in de race ging het definitief mis: Hamilton crashte eigenhandig zijn Ferrari in de muur. “Sorry jongens”, klonk het schuldbewust via de boordradio.

Ook Leclerc kende een waardeloze race. De Monegask worstelde voortdurend met de Mercedessen en na een pitstop voor nieuwe zachte banden sloeg het noodlot toe. Andrea Kimi Antonelli tikte hem in de muur, waarmee ook voor Leclerc de race voorbij was.

Italiaanse kranten halen uit naar Ferrari

De Italiaanse kranten spraken schande van de dubbele uitvalbeurt. “Ferrari, nachtmerrie in Nederland: Hamilton en Leclerc vallen uit”, kopte Tuttosport. “Een zware nacht voor Ferrari, dat een week voor de Grand Prix van Italië moet omgaan met de DNF van Hamilton en Leclerc.”

La Gazzetta dello Sport ging nog een stap verder en sprak van “eindeloos lijden”. Het medium kopte: “Ferrari-ramp in de GP van Nederland: Hamilton eindigt in de muur.”

Voor Ferrari wacht een loodzware taak richting de thuisrace op Monza. De Scuderia ziet McLaren, Max Verstappen en sporadisch ook Mercedes duidelijk sterker voor de dag komen. Bovendien krijgt Hamilton in Italië een gridstraf van vijf plaatsen, omdat hij tijdens een dubbele gele vlag-situatie te hard reed.