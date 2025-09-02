Hoe is de dynamiek tussen Max Verstappen en Isack Hadjar?

Isack Hadjar laat zijn potentieel dit seizoen goed zien. De Frans-Algerijn heeft in Zandvoort zijn allereerste podium in zijn F1-carrière behaald. De Racing Bulls-coureur werd al veel aan Red Bull gelinkt voor volgend seizoen, maar na zijn prachtige optreden in Zandvoort wordt er alleen maar meer gespeculeerd over de toekomst van Red Bull en Isack Hadjar.

De coureur zat na de race in de perszaal met Max Verstappen en Oscar Piastri, de andere twee coureurs die op het podium stonden. Isack Hadjar en Max Verstappen lijken dezelfde humor te delen.

'Niet naast Max'

Tijdens de persconferentie na de race werd er aan Verstappen en Hadjar gevraagd of zij, mochten ze samen gaan rijden, het goed met elkaar zouden kunnen vinden komend seizoen. De twee coureurs wisten allebei het antwoord wel op de vraag: "Verschrikkelijk", zo vertelt Verstappen lachend over een toekomst met Hadjar, "Nee, ik maak een grapje."

"Ik wil niet naast Max rijden. Ik mag hem niet. Dat is alles", zo zegt Hadjar. De twee lijken elkaar qua humor goed aan te vullen. De twee coureurs zijn erg tevreden over hun race op Zandvoort.

Klassement

Als we kijken naar de behaalde punten tijdens de Grand Prix van Zandvoort, zijn het Red Bull en Racing Bulls die als een van de beste teams hebben gescoord. Red Bull wist twintig punten te behalen en Racing Bulls vijftien. Alleen Liam Lawson behaalde geen punten tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Isack Hadjar staat momenteel negende in het wereldkampioenschap.

Max Verstappen staat nog steeds derde in het wereldkampioenschap, maar is wel ingelopen op Lando Norris. De Brit viel uit door een olielek. Norris moest daardoor zijn auto aan de zijkant zetten. De Brit stond op dat moment tweede. Het verschil tussen Verstappen en Norris is momenteel 70 punten. Het was voorheen 88 punten. Verstappen heeft dus een flinke slag geslagen.