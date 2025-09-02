user icon
Hoe is de dynamiek tussen Max Verstappen en Isack Hadjar?
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 18:09
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Isack Hadjar laat zijn potentieel dit seizoen goed zien. De Frans-Algerijn heeft in Zandvoort zijn allereerste podium in zijn F1-carrière behaald. De Racing Bulls-coureur werd al veel aan Red Bull gelinkt voor volgend seizoen, maar na zijn prachtige optreden in Zandvoort wordt er alleen maar meer gespeculeerd over de toekomst van Red Bull en Isack Hadjar. 

De coureur zat na de race in de perszaal met Max Verstappen en Oscar Piastri, de andere twee coureurs die op het podium stonden. Isack Hadjar en Max Verstappen lijken dezelfde humor te delen. 

'Niet naast Max'

Tijdens de persconferentie na de race werd er aan Verstappen en Hadjar gevraagd of zij, mochten ze samen gaan rijden, het goed met elkaar zouden kunnen vinden komend seizoen. De twee coureurs wisten allebei het antwoord wel op de vraag:  "Verschrikkelijk", zo vertelt Verstappen lachend over een toekomst met Hadjar, "Nee, ik maak een grapje."

"Ik wil niet naast Max rijden. Ik mag hem niet. Dat is alles", zo zegt Hadjar. De twee lijken elkaar qua humor goed aan te vullen. De twee coureurs zijn erg tevreden over hun race op Zandvoort. 

Klassement 

Als we kijken naar de behaalde punten tijdens de Grand Prix van Zandvoort, zijn het Red Bull en Racing Bulls die als een van de beste teams hebben gescoord. Red Bull wist twintig punten te behalen en Racing Bulls vijftien. Alleen Liam Lawson behaalde geen punten tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Isack Hadjar staat momenteel negende in het wereldkampioenschap. 

Max Verstappen staat nog steeds derde in het wereldkampioenschap, maar is wel ingelopen op Lando Norris. De Brit viel uit door een olielek. Norris moest daardoor zijn auto aan de zijkant zetten. De Brit stond op dat moment tweede. Het verschil tussen Verstappen en Norris is momenteel 70 punten. Het was voorheen 88 punten. Verstappen heeft dus een flinke slag geslagen.

Reacties (3)

  • Tifoso-01

    Posts: 3.813

    OT:

    OT:

    Zie mijn reactie onder topic " Max werkt vertrek RB kopstuk tegen"

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 18:45
  • Larry Perkins

    Posts: 59.560

    F1 Post-RACE Press Conference Dutch GP 2025 | Max Verstappen, Isack Hadjar, Oscar Piastri
    (19,52 minuten)

    https://youtu.be/vl3PlpbBuSw

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 19:41
    • Larry Perkins

      Posts: 59.560

      De grappenmakers maken rond 15,25 minuten hun hilarische grappen...

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 19:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

