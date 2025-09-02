Wolff over Dutch GP van Antonelli: "Hij is een monster"

Toto Wolff staat achter Kimi Antonelli. De Italiaan had de race van Charles Leclerc beëindigd en kreeg daarvoor een 10-seconde-penalty. De Monegask reed op dat moment op de vijfde plek.

Toto Wolff noemt Antonelli een racemonster. Dat bedoelt hij in positieve zin. De Oostenrijker was tevreden over Antonelli in Zandvoort. De rookie eindigde de race als zesde, maar ontving twee penalty's die in totaal vijftien seconden betroffen.

Monster

"Als het vizier naar beneden gaat, heb je een monster, en dat is wat we willen", zo zegt Toto Wolff tegenover Motorsport.com. "Ik dacht tijdens de race: wat zou er gebeurd zijn als Kimi een Ferrari had ingehaald? Ik denk dat de mensen in Italië daar blij mee zouden zijn geweest. Italiaanse fans willen een Italiaanse coureur die vecht, die de auto tot het uiterste drijft en soms zelfs over de limiet. En dat is vandaag gebeurd."

"Vanuit het perspectief van het team willen we natuurlijk geen Ferrari meenemen. Zeker niet. En ik weet zeker dat Kimi dat juist niet wil. Maar het is nu eenmaal zo. Het is hard racen. Jammer, en ik heb medelijden met Charles en Ferrari. Maar we willen dat hij voor de overwinning gaat en dat moet hij ook doen."

'Hij is geweldig'

Wolff prijst zijn coureur: "In de racewagen is hij een geduchte concurrent, en dat is hij al sinds de kartsport. Als het vizier naar beneden gaat, heb je een monster, en dat is wat we willen. We hebben hem duidelijk gemaakt toen we hem de kans gaven dat we hem een ​​jaar zouden geven om te leren en dat er momenten zouden zijn waarop we ons haar uit ons hoofd zouden trekken en andere momenten van briljantie. En ik denk dat dit weekend dat wel zo'n beetje samenvat."

"De fout in FP1 is duidelijk iets dat je het hele weekend op de proef stelt. En dan in de race, die momenten van geweldig rijden, zat hij in de vrije lucht, reed hij achter de McLaren, de snelste auto, werd hij ingehaald en raakte hij weer betrokken bij dat ongeluk dat helaas het einde betekende van Charles' race en ook van Kimi's race. Het gaat met ups en downs en dat had ik dit seizoen absoluut verwacht. Elk van die dagen zal een les zijn voor volgend jaar."