Wolff over Dutch GP van Antonelli: "Hij is een monster"
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Toto Wolff staat achter Kimi Antonelli. De Italiaan had de race van Charles Leclerc beëindigd en kreeg daarvoor een 10-seconde-penalty. De Monegask reed op dat moment op de vijfde plek. 

Toto Wolff noemt Antonelli een racemonster. Dat bedoelt hij in positieve zin. De Oostenrijker was tevreden over Antonelli in Zandvoort. De rookie eindigde de race als zesde, maar ontving twee penalty's die in totaal vijftien seconden betroffen. 

Monster

"Als het vizier naar beneden gaat, heb je een monster, en dat is wat we willen", zo zegt Toto Wolff tegenover Motorsport.com. "Ik dacht tijdens de race: wat zou er gebeurd zijn als Kimi een Ferrari had ingehaald? Ik denk dat de mensen in Italië daar blij mee zouden zijn geweest. Italiaanse fans willen een Italiaanse coureur die vecht, die de auto tot het uiterste drijft en soms zelfs over de limiet. En dat is vandaag gebeurd."

"Vanuit het perspectief van het team willen we natuurlijk geen Ferrari meenemen. Zeker niet. En ik weet zeker dat Kimi dat juist niet wil. Maar het is nu eenmaal zo. Het is hard racen. Jammer, en ik heb medelijden met Charles en Ferrari. Maar we willen dat hij voor de overwinning gaat en dat moet hij ook doen."

'Hij is geweldig'

Wolff prijst zijn coureur: "In de racewagen is hij een geduchte concurrent, en dat is hij al sinds de kartsport. Als het vizier naar beneden gaat, heb je een monster, en dat is wat we willen. We hebben hem duidelijk gemaakt toen we hem de kans gaven dat we hem een ​​jaar zouden geven om te leren en dat er momenten zouden zijn waarop we ons haar uit ons hoofd zouden trekken en andere momenten van briljantie. En ik denk dat dit weekend dat wel zo'n beetje samenvat."

"De fout in FP1 is duidelijk iets dat je het hele weekend op de proef stelt. En dan in de race, die momenten van geweldig rijden, zat hij in de vrije lucht, reed hij achter de McLaren, de snelste auto, werd hij ingehaald en raakte hij weer betrokken bij dat ongeluk dat helaas het einde betekende van Charles' race en ook van Kimi's race. Het gaat met ups en downs en dat had ik dit seizoen absoluut verwacht. Elk van die dagen zal een les zijn voor volgend jaar."

Reacties (5)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.271

    Dat is bij de meeste coureurs zo, helm dicht en ze veranderen van persoon.

    En softies worden nooit kampioen, en het is nog een rookie en op hoge snelheid gaat er ook nog wel eens wat mis. Over 5 jaar worden dat de betere coureurs.

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 18:04
    • Larry Perkins

      Posts: 59.561

      Behalve bij Russell, die is zonder helm een nog groter monster...

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 19:58
  • Rogier hier

    Posts: 6.690

    Kimi de grote belofte, Kimi de jongen die wel even de boel zou opschudden, die het grootste talent ooit-ever is, die Max zou laten verbleken en Hamilton’s tijd bij Mercedes snel zou doen laten vergeten. Ja die. Die potentie zie ik steeds minder. Die jongen kan echt wel een potje racen hoor en hoort ook vast en zeker thuis in de F1, maar de beste rookie en grootste positieve verrassing? Dat is Hadjar voor mij. En Kimi komt als rookie voor mij nog achter Bearman en Borteleto. Voor Colapinto. Dat dan weer wel.

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 18:08
    • Regenrace

      Posts: 1.947

      Probleem is dat dit soort jongens eerst een jaartje in de schaduw hoort te gedijen, bv bij Williams, en vandaaruit zijn kunsten kan laten zien. Ofwel het traject dat Bearman aflegt. Het is dus feitelijk Mercedes die roofbouw op die jongen pleegt, hoe verzachtend hun woorden ook zijn.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 19:21
  • MustFeed

    Posts: 10.126

    ""Ik dacht tijdens de race: wat zou er gebeurd zijn als Kimi een Ferrari had ingehaald? Ik denk dat de mensen in Italië daar blij mee zouden zijn geweest"

    Ik denk dat Toto dat verkeerd ziet. Italianen vinden Ferrari belangrijker dan een Italiaanse coureur.
    Daarnaast, waar ze helemaal niet blij mee zijn is als Antonelli een Ferrari uit de race kegelt. Dat kan hem vanwege zijn nationaliteit alleen maar meer kritiek op leveren.

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 18:42

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

