Leclerc velt oordeel na crash met Antonelli: "Je moet hier agressief zijn"
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 15:24
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc beleefde een dramatisch weekend tijdens de Formule 1-race op Circuit Zandvoort. De Monegask van Ferrari reed lange tijd op de zesde plaats, maar werd uiteindelijk door Andrea Kimi Antonelli de muur in geduwd. Na afloop reageerde Leclerc op het incident met de Mercedes-rookie.

De Ferrari-coureur had de hele race handenvol werk met de Mercedessen. Eerst vocht hij lange tijd met George Russell, die hij op fraaie wijze wist in te halen. De FIA bestempelde dat als een ‘race-incident’. Vervolgens kreeg Leclerc te maken met Antonelli.

Na een pitstop voor nieuwe zachte banden kwam Leclerc vlak voor Antonelli terug de baan op. De Italiaan zag zijn kans en zette zijn Mercedes in de kombocht naast de Ferrari in een poging om in te halen, maar dat liep verkeerd af. Antonelli tikte Leclerc in de muur en kreeg een tijdstraf van tien seconden. Voor Leclerc zat de race er meteen op.

Leclerc kritisch op Antonelli

Na afloop wees Leclerc de schuld duidelijk aan. “Ik denk dat het een fout is van Kimi”, zei hij in de paddock. “Je moet wel agressief zijn op een baan als deze, en dat probeerde hij ook. Misschien was het een beetje te veel van het goede. Hij raakte mijn linker achterband en dat was het einde van mijn race. Jammer genoeg.”

Of het een typische rookie-fout was, wilde Leclerc niet bevestigen. “Dat zou ik niet zo stellen. Dit kan je in je eerste jaar net zo goed overkomen als in je vijfde jaar. Nogmaals, je moet agressief zijn op een baan als deze.”

Ferrari kende in Zandvoort sowieso een horrorweekend. Ook Lewis Hamilton haalde de finish niet: de zevenvoudig wereldkampioen parkeerde zijn Ferrari zelf in de muur. De Italiaanse renstal vertrekt daardoor met nul punten uit Nederland en moet zich nu opladen voor de thuisrace in Monza.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Nederland 2025

Reacties (0)

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.581
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (27)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

Ferrari
Ferrari
