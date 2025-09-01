Charles Leclerc beleefde een dramatisch weekend tijdens de Formule 1-race op Circuit Zandvoort. De Monegask van Ferrari reed lange tijd op de zesde plaats, maar werd uiteindelijk door Andrea Kimi Antonelli de muur in geduwd. Na afloop reageerde Leclerc op het incident met de Mercedes-rookie.

De Ferrari-coureur had de hele race handenvol werk met de Mercedessen. Eerst vocht hij lange tijd met George Russell, die hij op fraaie wijze wist in te halen. De FIA bestempelde dat als een ‘race-incident’. Vervolgens kreeg Leclerc te maken met Antonelli.

Na een pitstop voor nieuwe zachte banden kwam Leclerc vlak voor Antonelli terug de baan op. De Italiaan zag zijn kans en zette zijn Mercedes in de kombocht naast de Ferrari in een poging om in te halen, maar dat liep verkeerd af. Antonelli tikte Leclerc in de muur en kreeg een tijdstraf van tien seconden. Voor Leclerc zat de race er meteen op.

Leclerc kritisch op Antonelli

Na afloop wees Leclerc de schuld duidelijk aan. “Ik denk dat het een fout is van Kimi”, zei hij in de paddock. “Je moet wel agressief zijn op een baan als deze, en dat probeerde hij ook. Misschien was het een beetje te veel van het goede. Hij raakte mijn linker achterband en dat was het einde van mijn race. Jammer genoeg.”

Of het een typische rookie-fout was, wilde Leclerc niet bevestigen. “Dat zou ik niet zo stellen. Dit kan je in je eerste jaar net zo goed overkomen als in je vijfde jaar. Nogmaals, je moet agressief zijn op een baan als deze.”

Ferrari kende in Zandvoort sowieso een horrorweekend. Ook Lewis Hamilton haalde de finish niet: de zevenvoudig wereldkampioen parkeerde zijn Ferrari zelf in de muur. De Italiaanse renstal vertrekt daardoor met nul punten uit Nederland en moet zich nu opladen voor de thuisrace in Monza.