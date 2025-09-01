Red Bull-teambaas vol verbazing na geniale actie Verstappen

user icon
Max Verstappen startte de Dutch Grand Prix goed. De Nederlander wist bij de start een waanzinnige inhaalmanoeuvre op Lando Norris uit te voeren. De Nederlander hield zijn fans op het puntje van hun stoel. De viervoudig wereldkampioen liet zien waarom hij vier keer wereldkampioen is geworden. 

Ook aan de pitmuur van Red Bull Racing zaten ze op het puntje van hun stoel. De Nederlander wist iedereen te verrassen. De crew van Red Bull stond versteld van de Nederlander. 

Waanzinnige actie

Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet tegenover de internationale media weten hoe de Red Bull-pitmuur de actie van Verstappen beleefde: "Weet je, in de openingsronde stonden we, ondanks dat we elke dag met hem werken, nog steeds versteld van wat hij voor elkaar kreeg. We hadden echt zoiets van: 'Hoe heeft hij dat gedaan, hoe maakte hij die move, en hoe hield hij de wagen op de baan?'" 

Mekies vergeleek de besluitvaardigheid van de regerend viervoudig wereldkampioen Formule 1 met een andere situatie eerder dit seizoen. "Het is een beetje zoals in Spa, toen hij de McLaren te pakken had bij de start van de sprintrace. Hij wist dat hij één kans had. Hij wist dat het op dat moment moest gebeuren en hij gaf alles. Hij laat ons nog steeds sprakeloos achter als je dat ziet, dus een groot, gróót compliment."

Resultaat 

Verstappen eindigde de race als tweede. Lando Norris viel tegen het einde van de race uit, dus de Nederlander schoof een plekje op naar boven. Verstappen heeft momenteel een achterstand van 70 punten ten opzichte van Lando Norris, maar dit was voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland 88 punten. De Nederlander behaalde alweer zijn 118e podium in zijn racecarrière. 

Red Bull beleefde een prima weekend in Zandvoort. Verstappen eindigde als tweede en Yuki Tsunoda wist zijn puntloze reeks te verbreken met de negende plek. De laatste keer dat Tsunoda in de punten eindigde, was tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Japanner keek tegen een droogte aan van zeven races.

Pietje Bell

Posts: 30.658

Mooie videobeelden vanuit de Chinook die boven het circuit vloog tijdens het volkslied:

https://www.instagram(.)com/p/DOD3pL5iXhO/

  • 2
  • 1 sep 2025 - 18:21
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • JV fan

    Posts: 2.892

    Nou wat een geniale actie.. op de schone lijn met zachtere banden wou…

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 18:17
    • Golf-GTI

      Posts: 1.486

      g.a.a.p.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 18:26
    • snailer

      Posts: 29.460

      Nou. Als het bij de start is, dan was het alles behalve dat. HIj had een slap omdat hij op een plek van de baan kwam waar veel zand ligt. Dat hij die trapauto daar op de baan wist te houden is voor mij een klein wonder. Uiteraard waren de McLaren auto's gewoon veel te goed en de Red Bull Racing auto was gewoon veel te zwak.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 18:27
  • Pietje Bell

    Posts: 30.658

    Mooie videobeelden vanuit de Chinook die boven het circuit vloog tijdens het volkslied:

    https://www.instagram(.)com/p/DOD3pL5iXhO/

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 18:21
    • Golf-GTI

      Posts: 1.486

      gaap....

      • + 2
      • 1 sep 2025 - 18:26
    • Pietje Bell

      Posts: 30.658

      Is 't wéér niet goed wat ik post?!

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 18:45
    • Golf-GTI

      Posts: 1.486

      Niet persoonlijk nemen pietje, ik heb geen insta...

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 18:48
  • Golf-GTI

    Posts: 1.486

    gaap

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 18:26
    • snailer

      Posts: 29.460

      Wow! Goede bijdrage man! GE WEL DIG

      • + 2
      • 1 sep 2025 - 18:29
    • Golf-GTI

      Posts: 1.486

      Snailer, ik heb je geplust, wat moet je anders met zulk slechte artikelen...

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 18:48
    • Kubica

      Posts: 5.585

      Ik zou bijna zeggen: een extreem geweldige bijdrage. Maar bovenal hilarisch !

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 19:07
    • snailer

      Posts: 29.460

      Ik zoek geen plusjes, Golf-gti. En ook al zouden we verschillende voorkeuren kunnen hebben wat rijders betreft. Of misschien ben je een team fan. We voelen allemaal het zelfde over wat hier gebracht wordt. Wij zouden met zijn allen kunnen proberen het wat gezelliger te maken onderling.

      En ja. Ik weet. Mij lukt dat ook niet altijd. Zeker niet als er weer mensen zo enorm respectloos doen naar rijders, team members, teams of zelfs aanhang van F1 participanten.

      Vind het verschrikkelijk hoe bijvoorbeeld op het moment Hamilton op de korrel wordt genomen. Tot 2019 voor mij de beste van het veld.

      En uiteraard vind ik het ook verschrikkelijk hoe alle geweldige prestaties van bepaalde rijders zo worden gebagetaliseerd. Ze vergeten daarbij dat ze ook de prestaties van hun favorieten kleiner maken.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 19:08
    • Golf-GTI

      Posts: 1.486

      Snailer, het zijn maar 4 letters met geen enkele referentie, maar ik lees in je reactie dat je wel het een en ander dwarszit hier....

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 19:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.225

    De Viaplay-heren zaten met volle mond te praten tijdens die aktie.
    Die zaten elkaar te buizen leek het wel.
    Je mag gerust chauvinistisch zijn, maar wat die clowns ten toon spreiden dat gaat nergens meer over.

    En het mooiste van dat alles is dat Viaplay hier mee leest......en er niets aan doet!

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 18:58
  • Pietje Bell

    Posts: 30.658

    Ondertussen wordt er steeds meer bekend over wie bij Max zijn geweest dit weekend
    om hem aan te moedigen.
    Naast oa zijn oude vrienden Dave Blom, Mark Cox en zijn broer Rob, Rico Verhoeven,
    Koning Willem Alexander en zijn gezin, hahaha, zag ik net ook dat enkele van zijn
    sim race vrienden van Team Redline helemaal naar Amsterdam waren gekomen:
    Gianni Vecchio, Sam Kuitert, Luke Bennett en anderen. Mooi voor Max!

    https://www.instagram(.)com/p/DOEZX3hDMZu/

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 20:12

