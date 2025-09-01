Red Bull-teambaas vol verbazing na geniale actie Verstappen

Max Verstappen startte de Dutch Grand Prix goed. De Nederlander wist bij de start een waanzinnige inhaalmanoeuvre op Lando Norris uit te voeren. De Nederlander hield zijn fans op het puntje van hun stoel. De viervoudig wereldkampioen liet zien waarom hij vier keer wereldkampioen is geworden.

Ook aan de pitmuur van Red Bull Racing zaten ze op het puntje van hun stoel. De Nederlander wist iedereen te verrassen. De crew van Red Bull stond versteld van de Nederlander.

Waanzinnige actie

Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet tegenover de internationale media weten hoe de Red Bull-pitmuur de actie van Verstappen beleefde: "Weet je, in de openingsronde stonden we, ondanks dat we elke dag met hem werken, nog steeds versteld van wat hij voor elkaar kreeg. We hadden echt zoiets van: 'Hoe heeft hij dat gedaan, hoe maakte hij die move, en hoe hield hij de wagen op de baan?'"

Mekies vergeleek de besluitvaardigheid van de regerend viervoudig wereldkampioen Formule 1 met een andere situatie eerder dit seizoen. "Het is een beetje zoals in Spa, toen hij de McLaren te pakken had bij de start van de sprintrace. Hij wist dat hij één kans had. Hij wist dat het op dat moment moest gebeuren en hij gaf alles. Hij laat ons nog steeds sprakeloos achter als je dat ziet, dus een groot, gróót compliment."

Resultaat

Verstappen eindigde de race als tweede. Lando Norris viel tegen het einde van de race uit, dus de Nederlander schoof een plekje op naar boven. Verstappen heeft momenteel een achterstand van 70 punten ten opzichte van Lando Norris, maar dit was voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland 88 punten. De Nederlander behaalde alweer zijn 118e podium in zijn racecarrière.

Red Bull beleefde een prima weekend in Zandvoort. Verstappen eindigde als tweede en Yuki Tsunoda wist zijn puntloze reeks te verbreken met de negende plek. De laatste keer dat Tsunoda in de punten eindigde, was tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Japanner keek tegen een droogte aan van zeven races.