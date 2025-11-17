In Australië gonst al weken hetzelfde verhaal rond: McLaren zou Lando Norris voortrekken en Oscar Piastri bewust afremmen in de titelstrijd. De fans van de jonge Australiër zien in elk strategisch besluit of klein detail een bevestiging van hun theorie. Maar volgens landgenoot en oud-wereldkampioen Alan Jones is het niets meer dan fantasie.

De geruchten ontstonden toen Norris de laatste weken Piastri inhaalde in het wereldkampioenschap. Waar de Brit doorstoomde naar de leiding, verloor Piastri terrein. Online doken direct complotdenkers op die suggereerden dat McLaren vooral een Britse wereldkampioen wil — en dus zou knoeien met strategieën, updates of teamorders om Piastri’s titelambities te saboteren.

Jones rekent keihard af met McLaren-theorie

Jones, die in 1980 de laatste Australische F1-titel pakte, kan er alleen maar om lachen. Volgens hem is het idee dat McLaren zulke spelletjes zou spelen totaal van de pot gerukt. “Het is echt complete onzin,” zegt hij tegen ABC Sport. “We horen dit ieder seizoen weer: iemand zou een betere auto krijgen, of voorkeursbehandeling. Het is precies hetzelfde als vroeger met Mark Webber en Sebastian Vettel. Altijd dat gejammer dat de één zou worden voorgetrokken.”

Volgens Jones vergeten veel fans hoe teams werkelijk werken. “F1-teams pompen miljoenen in twee auto’s die de hele wereld rondreizen,” benadrukt hij. “Ze gaan écht geen geld weggooien om één rijder te dwarsbomen. Beide auto’s krijgen exact dezelfde kansen, dat kan ik je op een presenteerblaadje geven.”

'Brown is een echte racer'

Dat McLaren een voorkeur zou hebben voor Norris, ontkent Jones eveneens met klem. “Ik ken Zak Brown goed. Hij is een echte racer en iemand die gelooft in gelijke wapens voor beide coureurs. Hij gaat echt niet één van zijn jongens bewust benadelen.”

Feit blijft dat Norris momenteel de beste papieren heeft. Met drie raceweekenden te gaan staat de Brit bovenaan en heeft hij zijn teamgenoot én titelrivaal inmiddels ruimschoots ingehaald. Maar volgens Jones ligt dat simpelweg aan prestaties op de baan - niet aan duistere krachten binnen McLaren.