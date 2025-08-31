user icon
Verstappen extreem kritisch op falend Red Bull
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 18:04
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen liet de thuisfans in Zandvoort vandaag juichen met een prachtige tweede plek. Verstappen was na afloop tevreden over zijn podiumplek, maar hij weet ook dat er nog veel problemen zijn bij zijn team Red Bull Racing.

Verstappen begon op de zachte band als derde aan de race op zijn thuiscircuit. Bij de start verschalkte hij Lando Norris, maar hij wist de Britse McLaren-rijder liet lang achter zich te houden. Verstappen leek een derde plaats te gaan pakken, maar Norris zorgde voor een ander verhaal. De Brit viel uit met motorproblemen, en Verstappen kwam als tweede over de streep achter Oscar Piastri.

Tevreden met het resultaat

Voor de camera van Viaplay besprak Verstappen zijn lastige thuisrace: "Natuurlijk ben ik blij om op het podium te staan. Qua snelheid ging het vandaag gewoon niet goed. Het had meer met de kwalificatie te maken dat we derde lagen, dan dat het met wat anders te maken had. Dat zagen we qua snelheid echt."

Met wie vecht Verstappen?

Vechten met de McLarens van Piastri en Norris in de race is volgens Verstappen echt onmogelijk: "Die McLarens zijn gewoon van een ander niveau. We vergelijken ons niet eens met hen!"

Verstappen had de hele race Isack Hadjar achter zich zitten, die rijdt voor het zusterteam Racing Bulls. Dat is volgens Verstappen ook geen goed teken. Hij wordt gevraagd of het veelzeggend is dat Hadjar hem bij kon houden in de Grand Prix: "Nee, dat is natuurlijk niet goed."

Extreem kritisch op Red Bull

Verstappen is blij met zijn podiumplek, maar hij wil niet te vroeg gaan juichen. Hij is er heel erg duidelijk over, en daarbij spaart hij zijn werkgever Red Bull zeker niet: "Deze auto is dit seizoen in de Grands Prix gewoon niet goed." Het is een pijnlijk oordeel van de man die nog altijd derde staat in het wereldkampioenschap.

Joeppp

Posts: 8.026

Het was vandaag ook extreem slecht weer in Zandvoort met extreem veel crashes en extreem veel botsingen. Maar nu gaan er extreem veel mensen naar huis en lopen door de extreem volle straten van Zandvoort naar het extreem kleine station van Zandvoort waar ze onderweg nog een extreem patatje eten.

  • 15
  • 31 aug 2025 - 18:11
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (6)

  • Joeppp

    Posts: 8.026

    Het was vandaag ook extreem slecht weer in Zandvoort met extreem veel crashes en extreem veel botsingen. Maar nu gaan er extreem veel mensen naar huis en lopen door de extreem volle straten van Zandvoort naar het extreem kleine station van Zandvoort waar ze onderweg nog een extreem patatje eten.

    • + 15
    • 31 aug 2025 - 18:11
    • Snork

      Posts: 21.715

      Extreem bizar maar giga spectaculair verhaal.

      • + 6
      • 31 aug 2025 - 18:15
    • Jos van het Grind

      Posts: 62

      Het waren megacrashes met vele slachtoffers, zowel coureurs als toeschouwers. Maar het was een mega-spektakel met weer een mega-afgang van een omhoog gevallen 7-v wk.

      • + 4
      • 31 aug 2025 - 18:19
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 260

    Best een extreem domme kop voor wat er daadwerkelijk gezegd is...

    • + 5
    • 31 aug 2025 - 18:45
    • schwantz34

      Posts: 40.774

      De kop is zoals gewoonlijk weer extreem overdreven....

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 19:09
  • elflitso

    Posts: 1.437

    Zoals 'Mijn kies' gisteren al zei. Derde is het hoogst haalbare. Laat 'Mijn onderbuik 'nu denken dat 2 nog kon?? Anyway gewoon een mooie wedstrijd. Dank aan Zandvoort en super resultaat voor Isaac!!

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 19:25

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
