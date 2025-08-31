Verstappen extreem kritisch op falend Red Bull

Max Verstappen liet de thuisfans in Zandvoort vandaag juichen met een prachtige tweede plek. Verstappen was na afloop tevreden over zijn podiumplek, maar hij weet ook dat er nog veel problemen zijn bij zijn team Red Bull Racing.

Verstappen begon op de zachte band als derde aan de race op zijn thuiscircuit. Bij de start verschalkte hij Lando Norris, maar hij wist de Britse McLaren-rijder liet lang achter zich te houden. Verstappen leek een derde plaats te gaan pakken, maar Norris zorgde voor een ander verhaal. De Brit viel uit met motorproblemen, en Verstappen kwam als tweede over de streep achter Oscar Piastri.

Tevreden met het resultaat

Voor de camera van Viaplay besprak Verstappen zijn lastige thuisrace: "Natuurlijk ben ik blij om op het podium te staan. Qua snelheid ging het vandaag gewoon niet goed. Het had meer met de kwalificatie te maken dat we derde lagen, dan dat het met wat anders te maken had. Dat zagen we qua snelheid echt."

Met wie vecht Verstappen?

Vechten met de McLarens van Piastri en Norris in de race is volgens Verstappen echt onmogelijk: "Die McLarens zijn gewoon van een ander niveau. We vergelijken ons niet eens met hen!"

Verstappen had de hele race Isack Hadjar achter zich zitten, die rijdt voor het zusterteam Racing Bulls. Dat is volgens Verstappen ook geen goed teken. Hij wordt gevraagd of het veelzeggend is dat Hadjar hem bij kon houden in de Grand Prix: "Nee, dat is natuurlijk niet goed."

Extreem kritisch op Red Bull

Verstappen is blij met zijn podiumplek, maar hij wil niet te vroeg gaan juichen. Hij is er heel erg duidelijk over, en daarbij spaart hij zijn werkgever Red Bull zeker niet: "Deze auto is dit seizoen in de Grands Prix gewoon niet goed." Het is een pijnlijk oordeel van de man die nog altijd derde staat in het wereldkampioenschap.