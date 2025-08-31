Hamilton teleurgesteld na crash: "Het ging allemaal goed"

Lewis Hamilton viel uit tijdens de Dutch Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen wist de race niet uit te rijden. Hij crashte zijn auto en wist daardoor niet meer verder te kunnen.

Hamilton geeft tegenover Viaplay aan wat er precies gebeurde. De coureur kwam buiten de baan en wist zijn auto niet meer onder controle te houden. Daardoor crashte de zevenvoudig wereldkampioen.

Wat gebeurde er?

Op de vraag wat er gebeurde, zei Hamilton: "Ik verloor de achterkant en toen gebeurde het. Dat was het." De coureur kon zijn auto niet meer recht krijgen en kwam in de muur terecht. Hamilton was bezig met een undercut: "Ik voelde me goed in de auto. De snelheid was erg goed, dus het is heel vervelend om zo vroeg uit te vallen en punten te verliezen."

Op het moment van uitvallen reed Lewis Hamilton op de zevende plek. De coureur was iets positiever dan vorig Grand Prix-weekend. Hamilton zei toen dat Ferrari op zoek moest gaan naar een nieuwe coureur en dat alle slechte prestaties aan hem lagen.

Strijd met teamgenoot

Hamilton heeft nog geen podium behaald, maar zijn teamgenoot Charles Leclerc wel. Toch schelen de twee coureurs maar een positie. Beide coureurs vielen uit tijdens de Grand Prix van Nederland en dus is er geen verandering in puntenverschil tussen de twee teamgenoten. Nog steeds schelen de twee 42 punten. Het zijn vooral de podiumfinishes van Charles Leclerc die de Monegask meer punten geven dan Hamilton.

Hamilton staat ondanks zijn uitvalbeurt nog steeds op de zesde positie. Achter hem staan Alex Albon en Andrea Kimi Antonelli op gelijke punten. De twee schelen maar liefst 45 punten met de zevenvoudig wereldkampioen. Het is nog maar de tweede keer dit seizoen dat Hamilton geen punten behaalde in een Grand Prix-weekend. De coureur heeft al drie races geen punten behaald, waaronder in China, maar daar won hij de sprintrace.