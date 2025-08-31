user icon
Hamilton teleurgesteld na crash: "Het ging allemaal goed"
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 18:37
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton viel uit tijdens de Dutch Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen wist de race niet uit te rijden. Hij crashte zijn auto en wist daardoor niet meer verder te kunnen. 

Hamilton geeft tegenover Viaplay aan wat er precies gebeurde. De coureur kwam buiten de baan en wist zijn auto niet meer onder controle te houden. Daardoor crashte de zevenvoudig wereldkampioen. 

Wat gebeurde er?

Op de vraag wat er gebeurde, zei Hamilton: "Ik verloor de achterkant en toen gebeurde het. Dat was het." De coureur kon zijn auto niet meer recht krijgen en kwam in de muur terecht. Hamilton was bezig met een undercut: "Ik voelde me goed in de auto. De snelheid was erg goed, dus het is heel vervelend om zo vroeg uit te vallen en punten te verliezen."

Op het moment van uitvallen reed Lewis Hamilton op de zevende plek. De coureur was iets positiever dan vorig Grand Prix-weekend. Hamilton zei toen dat Ferrari op zoek moest gaan naar een nieuwe coureur en dat alle slechte prestaties aan hem lagen. 

Strijd met teamgenoot

Hamilton heeft nog geen podium behaald, maar zijn teamgenoot Charles Leclerc wel. Toch schelen de twee coureurs maar een positie. Beide coureurs vielen uit tijdens de Grand Prix van Nederland en dus is er geen verandering in puntenverschil tussen de twee teamgenoten. Nog steeds schelen de twee 42 punten. Het zijn vooral de podiumfinishes van Charles Leclerc die de Monegask meer punten geven dan Hamilton. 

Hamilton staat ondanks zijn uitvalbeurt nog steeds op de zesde positie. Achter hem staan Alex Albon en Andrea Kimi Antonelli op gelijke punten. De twee schelen maar liefst 45 punten met de zevenvoudig wereldkampioen. Het is nog maar de tweede keer dit seizoen dat Hamilton geen punten behaalde in een Grand Prix-weekend. De coureur heeft al drie races geen punten behaald, waaronder in China, maar daar won hij de sprintrace.

Reacties (6)

  • Schumi-NR1

    Posts: 1.446

    Wat een beginnersfout van de 7-voudig wereldkampioen.

    • + 2
    • 31 aug 2025 - 18:42
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.979

      Grotendeels
      Oppermachtige
      Auto
      Titels

      • + 5
      • 31 aug 2025 - 18:50
    • Di Stefano

      Posts: 314

      Net als Max @ViggenneggiV dus wat is je punt?

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 19:25
  • meister

    Posts: 4.062

    Die auto is net als HAM een diva zoveel is zeker.
    Maar dit hoort erbij volgende week moet het wel gebeuren in tifosi land krijgen dan een verse motor nieuwe pakket updates en handjeklap met McL want iedereen heeft er belang bij dat Ferrari ook een prijs pakt vooral de branding F1

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 18:59
    • schwantz34

      Posts: 40.774

      Handjeklap met McLaren? Vergeet het maar! Lando zal door zijn uitvalbeurt van vandaag alles uit de kast gaan trekken om te winnen om zijn titelkansen nog enigszins in leven te houden.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 19:16
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.275

    Ik lees liever iets over Leclerc op zijn eenzame duin.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 19:01

