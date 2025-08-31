user icon
Vreugde bij Verstappen: "Dit is een geweldig resultaat!"
  Gepubliceerd op 31 aug 2025 17:00
  17
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam vandaag als tweede over de streep in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Red Bull-coureur reed een vrijwel foutloze Grand Prix, en profiteerde van de uitvalbeurt van Lando Norris. Na afloop was hij meer dan tevreden met zijn prestatie.

Verstappen begon de race op een setje softs. Deze keuze pakte goed uit, want hij wist direct Norris te verschalken. Het scheelde niet veel of Verstappen was van de baan geschoten in bocht 3. Hij hield zijn Red Bull op de baan, en hield zijn hoofd ook koel. Toen er in de slotfase een Safety Car de baan opkwam na een crash van Leclerc en Antonelli, wisselde hij weer naar de softs. Dit leverde hem geen voordeel op, maar wel een mooie podiumplaats.

'Het was niet makkelijk'

Verstappen werd vol vreugde toegejuicht door de aanwezige fans op de tribune. Bij interviewer van dienst Giedo van der Garde sprak hij zich uit: "Het was niet makkelijk. Bij de start heb ik alles gegeven om naar voren te kunnen bewegen. Ik had een klein momentje in bocht twee, maar daarna moesten we echt onze eigen race gaan rijden."

Verstappen leek op meerdere momenten te kunnen vechten met de McLarens, maar het bleek ijdele hoop te zijn. Daar is hij zelf ook zeer realistisch over: "We hadden helaas niet de pace van de McLarens. We hadden gewoon een klein beetje geluk dat er eentje uitviel."

Geweldig resultaat

Al met al was het dus een goede dag voor Verstappen en Red Bull: "Over het algemeen is het een geweldig resultaat dat we hier op het podium mogen staan. Dat we hier tweede mogen worden, is denk ik echt een goed resultaat voor ons."

Door de uitvalbeurt van Norris loopt Verstappen iets in op hem in het wereldkampioenschap. Red Bull heeft het gat met Ferrari ook weten te verkleinen.

snailer

Posts: 29.442

Dat hebben we gezien aan Tsunoda.

  8
  31 aug 2025 - 17:27
Reacties (17)

Reacties (17)
  F1FAN76

    Posts: 1.224

    Het resultaat is dan wel erg goed, maar op sommige momenten was hij zo ong 1 sec per ronde langzamer! Das toch wel erg slecht hoor.

    + 4
    31 aug 2025 - 17:08
  Rick Nitros

    Posts: 479

    2e of 3e het zal hem worst zijn! Hij is misschien blij voor publiek maar zelf boeit het hem geen ene reet.

    + 2
    31 aug 2025 - 17:08
    Hourpower

      Posts: 700

      @ Rick.
      Dat Verstappen het kampioenschap uit zijn hoofd heeft moeten zetten betekent nog niet dat hij niet geniet van het podium op zijn thuisrace in Zandvoort.

      + 1
      31 aug 2025 - 17:12
    ILMOP

      Posts: 1.127

      Heb je hem zelf gesproken!?

      + 1
      31 aug 2025 - 17:37
    Rick Nitros

      Posts: 479

      Nee ik heb opgelet de laatste 5 jaar.

      + 0
      31 aug 2025 - 18:47
  Rimmer

    Posts: 12.737

    Op basis van het feit dat Max, na enige gewenning, ongeveer 6-8 tiende sneller is dan de rest had hij met de Racing Bull wellicht voor de zege gestreden.

    + 2
    31 aug 2025 - 17:14
    ILMOP

      Posts: 1.127

      Haha, meen je dit nou echt, of heb je een klap van de molen gehad? Want wat jij zegt slaat nergens op. Ik gok dus op dat laatste, hoor😆😁😂🤣

      + 6
      31 aug 2025 - 17:40
    DenniSNL1980

      Posts: 303

      Was geen strijd meer geweest, dan had die met 2 vingers in de neus gewonnen zelfs.
      Niet te doen 😂

      + 0
      31 aug 2025 - 19:13
  Di Stefano

    Posts: 313

    Gewoon wat er van je verwacht wordt in de tweede snelste wagen 😉

    + 2
    31 aug 2025 - 17:24
    snailer

      Posts: 29.442

      Dat hebben we gezien aan Tsunoda.

      + 8
      31 aug 2025 - 17:27
    rwinn2893

      Posts: 122

      Ik denk dat Ferrari tweede snelste was maar die gooien zoals vanouds alles weer eens weg

      + 3
      31 aug 2025 - 17:53
  snailer

    Posts: 29.442

    Best apart als zo blij is. Ik bedoel. Hij doet mee voor overwinningen. Niet voor verliezen en p2 is de eerste die verliest.

    + 0
    31 aug 2025 - 17:26
  schwantz34

    Posts: 40.773

    P2 was (door het uitvallen van Lando helaas) gewoon het hoogst haalbare. Het snelheidsverschil met de McLarens was de hele race gigantisch, en werd helemaal extreem zichtbaar na de laatste SC waar beide McLarens op nb de harde band gewoon wegvlogen bij Max die zelfs op softs niet eens de kans kreeg om tot een aanval te komen bij de herstart op koude banden.

    + 7
    31 aug 2025 - 17:30
    Schumi-NR1

      Posts: 1.446

      Idd zelfs op die harde band reden ze simpel weg van Verstappen op de softs.

      + 2
      31 aug 2025 - 17:40
  Schumi-NR1

    Posts: 1.446

    Als je met een soft band nog geen McLaren kan bijhouden die op een harde band rijd. Ja dan weet je dat je veel te kort komt.

    + 4
    31 aug 2025 - 17:38
  MatsVerstsappen

    Posts: 167

    Als Hadjar zo dichtbij kan blijven moet die red bull wel echt ruk zijn. Niks ten nadele van Hadjar overigens, maar Max is toch een andere categorie.

    + 4
    31 aug 2025 - 18:05
    meister

      Posts: 4.062

      RIC was de enige teammaat die Max kon uitdagen.
      Daarna is Max nog niet een keer getest bewuste keuze zodat er maar een kopman is

      + 0
      31 aug 2025 - 18:46

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

