Vreugde bij Verstappen: "Dit is een geweldig resultaat!"

Max Verstappen kwam vandaag als tweede over de streep in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Red Bull-coureur reed een vrijwel foutloze Grand Prix, en profiteerde van de uitvalbeurt van Lando Norris. Na afloop was hij meer dan tevreden met zijn prestatie.

Verstappen begon de race op een setje softs. Deze keuze pakte goed uit, want hij wist direct Norris te verschalken. Het scheelde niet veel of Verstappen was van de baan geschoten in bocht 3. Hij hield zijn Red Bull op de baan, en hield zijn hoofd ook koel. Toen er in de slotfase een Safety Car de baan opkwam na een crash van Leclerc en Antonelli, wisselde hij weer naar de softs. Dit leverde hem geen voordeel op, maar wel een mooie podiumplaats.

'Het was niet makkelijk'

Verstappen werd vol vreugde toegejuicht door de aanwezige fans op de tribune. Bij interviewer van dienst Giedo van der Garde sprak hij zich uit: "Het was niet makkelijk. Bij de start heb ik alles gegeven om naar voren te kunnen bewegen. Ik had een klein momentje in bocht twee, maar daarna moesten we echt onze eigen race gaan rijden."

Verstappen leek op meerdere momenten te kunnen vechten met de McLarens, maar het bleek ijdele hoop te zijn. Daar is hij zelf ook zeer realistisch over: "We hadden helaas niet de pace van de McLarens. We hadden gewoon een klein beetje geluk dat er eentje uitviel."

Geweldig resultaat

Al met al was het dus een goede dag voor Verstappen en Red Bull: "Over het algemeen is het een geweldig resultaat dat we hier op het podium mogen staan. Dat we hier tweede mogen worden, is denk ik echt een goed resultaat voor ons."

Door de uitvalbeurt van Norris loopt Verstappen iets in op hem in het wereldkampioenschap. Red Bull heeft het gat met Ferrari ook weten te verkleinen.