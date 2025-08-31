Mol deelt nieuwe updates over Verstappen voor Dutch GP

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat op het punt van beginnen. Over ongeveer anderhalf uur zullen de lichten doven en gaat de race van start. Ziggo Sport-commentator Olav Mol ziet dat er kansen liggen voor Max Verstappen.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren als derde voor de race op zijn thuiscircuit van Zandvoort. Na drie lastige vrije trainingen liet hij steeds betere dingen zien in de kwalificatie, en was hij nipt langzamer dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De twee coureurs van de Britse renstal lijken ook de favorieten te zijn voor de zege in de race van vanmiddag.

Gaat het regenen?

Ziggo Sport-commentator Olav Mol is ook aanwezig op Zandvoort, en daar deelt bij Radio 538 wat hij heeft gehoord: "Ja, ik heb er een beetje vertrouwen in. Ik heb redelijk goed nieuws voor iedereen die op en rond het circuit is, want de kans dat het nog gaat regenen is pas helemaal aan het einde van de wedstrijd. Dus grotendeels droog, en daarmee is het dus een mooi weekend geworden."

Heeft Verstappen een strategisch voordeel?

De logische vraag die Mol krijgt is dan ook of dit nog consequenties gaat krijgen voor de strategische keuzes van de teams: "Nou ja, als het later in de wedstrijd gaat regenen moet je altijd een beetje oppassen. Het mooiste is, Pirelli deelt op zondagochtend altijd een voorspelling. Ze denken dat de meeste teams gaan proberen toch een wedstrijd met één pitstop er van te maken."

"Maar ze geven ook een lijstje mee van wie welke banden overheeft, nou Verstappen staat natuurlijk achter die twee McLarens, hij heeft Hadjar om zich heen. Max is de enige uit de top vier die van alle sets banden nog een nieuwe overheeft. Dus Max kan op de softs starten, dan heeft hij misschien een McLaren te pakken."