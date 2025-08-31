user icon
icon

Mol deelt nieuwe updates over Verstappen voor Dutch GP

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mol deelt nieuwe updates over Verstappen voor Dutch GP
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 13:18
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat op het punt van beginnen. Over ongeveer anderhalf uur zullen de lichten doven en gaat de race van start. Ziggo Sport-commentator Olav Mol ziet dat er kansen liggen voor Max Verstappen.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren als derde voor de race op zijn thuiscircuit van Zandvoort. Na drie lastige vrije trainingen liet hij steeds betere dingen zien in de kwalificatie, en was hij nipt langzamer dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De twee coureurs van de Britse renstal lijken ook de favorieten te zijn voor de zege in de race van vanmiddag.

Meer over Max Verstappen Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Gaat het regenen?

Ziggo Sport-commentator Olav Mol is ook aanwezig op Zandvoort, en daar deelt bij Radio 538 wat hij heeft gehoord: "Ja, ik heb er een beetje vertrouwen in. Ik heb redelijk goed nieuws voor iedereen die op en rond het circuit is, want de kans dat het nog gaat regenen is pas helemaal aan het einde van de wedstrijd. Dus grotendeels droog, en daarmee is het dus een mooi weekend geworden."

Heeft Verstappen een strategisch voordeel?

De logische vraag die Mol krijgt is dan ook of dit nog consequenties gaat krijgen voor de strategische keuzes van de teams: "Nou ja, als het later in de wedstrijd gaat regenen moet je altijd een beetje oppassen. Het mooiste is, Pirelli deelt op zondagochtend altijd een voorspelling. Ze denken dat de meeste teams gaan proberen toch een wedstrijd met één pitstop er van te maken."

"Maar ze geven ook een lijstje mee van wie welke banden overheeft, nou Verstappen staat natuurlijk achter die twee McLarens, hij heeft Hadjar om zich heen. Max is de enige uit de top vier die van alle sets banden nog een nieuwe overheeft. Dus Max kan op de softs starten, dan heeft hij misschien een McLaren te pakken."

 

Rimmer

Posts: 12.736

Tuurlijk Olav. Briljant weer kerel!
Lekker op soft starten, 1 McLaren pakken, vastzitten en banden oproken achter de andere McLaren. Vroeg naar binnen en achterin het middenveld terugkomen met voor je 13 auto’s die een 1-stopper gaan doen. Briljant.
Ik zeg Hannah eruit en Olav er in.

  • 10
  • 31 aug 2025 - 13:37
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Olav Mol Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.736

    Tuurlijk Olav. Briljant weer kerel!
    Lekker op soft starten, 1 McLaren pakken, vastzitten en banden oproken achter de andere McLaren. Vroeg naar binnen en achterin het middenveld terugkomen met voor je 13 auto’s die een 1-stopper gaan doen. Briljant.
    Ik zeg Hannah eruit en Olav er in.

    • + 10
    • 31 aug 2025 - 13:37
    • snailer

      Posts: 29.436

      Denk dat dit de tactiek was vorig jaar? Ben het ven kwijt. Ja. Moet vorig jaar zijn geweest. Norris had enrome moeite om er voorbij te komen, maar daarna was het ook 100% klaar met Verstappen. Het was wel vermakelijk vorig jaar.

      Met dat vorig jaar bewees dat het niet werkt, is Mol niet origineel. Hij heeft gewoon vorig jaar teruggekeken.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 13:49
    • Olav Drol

      Posts: 527

      Geef die aan de kant gezette gefrustreerde subjectieve Max-fan zijn 5 minuutjes fame, zo veel mogelijkheden heeft hij niet meer.

      He, met al die bijvoeglijke naamwoorden kan ik de koppen van de artikelen hier gaan schrijven.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 14:36
    • Pietje Bell

      Posts: 30.644

      Hahaha, Max is op de Soft gestart. Hannah's idee.

      • + 2
      • 31 aug 2025 - 14:58
    • Pietje2013

      Posts: 9.149

      En toch Max op soft

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 15:01
    • Vallie

      Posts: 443

      Haha je was zo zeker dat Mol het mis had. Maar Max is toch wel op softs gestart.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 15:09
    • Cicero

      Posts: 1.513

      Als het niet gaat regenen is het wel een slechte gok

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 15:14
  • Supa

    Posts: 2.618

    Ben benieuwd. Hopelijk gaat het beter dan de Miami sprint, Silverstone en Spa

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 13:45
  • MLTG

    Posts: 1.092

    Ben wel benieuwd of RB Hadjar strategisch kan of mag gebruiken. Mogen zal het niet natuurlijk maar of dat ook niet gebeurt

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 14:00
    • snailer

      Posts: 29.436

      Hadjar rijdt gewoon zijn eigen race. Dat zou althans verstandig zijn. En dit jaar heeft al geleerd dat de RB rijders niet aan de kant gaan voor Verstappen. Dacht onder andere zoiets te hebben gezien bij de samenvatting ban Hongarije. Lawson ging niet opzij voor Verstappen.
      En bijvoorbeeld 2025 Brazilie ging Lawson ook niet opzij. Lawson maakte een foutje net voor Verstappen rijdend. Daarom kon Verstappen hem er tussen zetten op een ongewone plek.

      Het ding is dat veel mensen zich laten beinvloeden door het commentaar.
      Die zelfde race:
      Owwww rijder x vecht niet met Verstappen maar denkt aan zijn eigen race.
      De volgende rijder is Lawson:
      Even kijken of er teamorders zijn.
      O. Hij zet de deur open. Vraag beantwoord.

      En iedereen neemt het klakkeloos over. Lawson maakte daar een fout. Overstuurmomentje. EN Verstappen was er langs. Daarna deed Lawson het zelfde als al die andere rijders. Aan zijn eigen race denken.

      • + 2
      • 31 aug 2025 - 14:07
    • snailer

      Posts: 29.436

      2024 brazilie

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 14:08
  • jd2000

    Posts: 7.270

    Olav de geit niet de goat.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 14:35
  • Pietje Bell

    Posts: 30.644

    x.com/Michield1981/status/1962135904702656527


    🏖️ Na acht weken welverdiende vakantie is de Vakantiekoning neergestreken in
    Zandvoort voor de 🏎️ Formule 1 🎉 De Feestkoningin en de prinsessen Amalia,
    Ariane en Alexia zijn ook mee.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 14:57

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×