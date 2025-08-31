Hamilton doet mysterieus over ingrijpende Ferrari-verandering

Lewis Hamilton kende geen geweldige kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De Britse Ferrari-coureur noteerde de zevende tijd, maar klonk na afloop opvallend opgewekt. Hij stelde dat Ferrari vooruitgang heeft geboekt en dat hij zijn aanpak heeft gewijzigd. Hij wilde echter niet vertellen wat hij heeft gedaan.

Hamilton en Ferrari hadden het niet makkelijk in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. In Q1 leek het nergens op, en moesten ze zelfs vrezen voor een vroege eliminatie. Dat gebeurde echter niet, en Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc bereikten allebei Q3. De Monegask reed daar de zesde tijd, terwijl Hamilton dus bleef steken op de zevende tijd. Hij was 0,728 seconden langzamer dan polesitter Oscar Piastri.

Geheimzinnig gedrag

Na afloop van de kwalificatie klonk Hamilton opvallend positief. Hij sprak zich op geheimzinnige toon uit bij de internationale media: "We hebben vooruitgang geboekt. Ik heb mijn aanpak ook wat gewijzigd voor dit weekend. Ik ga je niet vertellen wat het is, maar het weekend is gewoon veel soepeler verlopen."

Onhandige spin

Op vrijdag spinde Hamilton twee keer in de vrije trainingen, en dat was voor hem even balen: "Vrijdag was de auto nog een beetje onvoorspelbaar, maar we hebben wel wat aanpassingen doorgevoerd. Misschien maakte de wind het ook wat lastiger voor ons. Desondanks heb ik het gevoel dat we vooruitgang hebben geboekt. Daar ben ik heel erg dankbaar voor."

Bemoedigende situatie

Hamilton klinkt dan ook heel hoopvol: "Het is zeker bemoedigend dat we aan mijn kant van de garage een beter resultaat hebben geboekt. De jongens in de garage verdienen dat gewoon. We staan nog niet waar we willen staan, met bijna zeven tienden achterstand. Op een kort circuit als dit is dat een enorme achterstand. We moeten zien te begrijpen waar dat vandaan komt, want Charles stond eerste in de vorige kwalificatie."