Hamilton doet mysterieus over ingrijpende Ferrari-verandering
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 07:36
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton kende geen geweldige kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De Britse Ferrari-coureur noteerde de zevende tijd, maar klonk na afloop opvallend opgewekt. Hij stelde dat Ferrari vooruitgang heeft geboekt en dat hij zijn aanpak heeft gewijzigd. Hij wilde echter niet vertellen wat hij heeft gedaan.

Hamilton en Ferrari hadden het niet makkelijk in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. In Q1 leek het nergens op, en moesten ze zelfs vrezen voor een vroege eliminatie. Dat gebeurde echter niet, en Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc bereikten allebei Q3. De Monegask reed daar de zesde tijd, terwijl Hamilton dus bleef steken op de zevende tijd. Hij was 0,728 seconden langzamer dan polesitter Oscar Piastri.

Geheimzinnig gedrag

Na afloop van de kwalificatie klonk Hamilton opvallend positief. Hij sprak zich op geheimzinnige toon uit bij de internationale media: "We hebben vooruitgang geboekt. Ik heb mijn aanpak ook wat gewijzigd voor dit weekend. Ik ga je niet vertellen wat het is, maar het weekend is gewoon veel soepeler verlopen."

Onhandige spin

Op vrijdag spinde Hamilton twee keer in de vrije trainingen, en dat was voor hem even balen: "Vrijdag was de auto nog een beetje onvoorspelbaar, maar we hebben wel wat aanpassingen doorgevoerd. Misschien maakte de wind het ook wat lastiger voor ons. Desondanks heb ik het gevoel dat we vooruitgang hebben geboekt. Daar ben ik heel erg dankbaar voor."

Bemoedigende situatie

Hamilton klinkt dan ook heel hoopvol: "Het is zeker bemoedigend dat we aan mijn kant van de garage een beter resultaat hebben geboekt. De jongens in de garage verdienen dat gewoon. We staan nog niet waar we willen staan, met bijna zeven tienden achterstand. Op een kort circuit als dit is dat een enorme achterstand. We moeten zien te begrijpen waar dat vandaan komt, want Charles stond eerste in de vorige kwalificatie."

snailer

Posts: 29.418

Gezien de header gok ik dat er geen Ferrari veranderingen zijn.

  • 1
  • 31 aug 2025 - 08:59
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Nederland 2025

Reacties (6)

  • snailer

    Posts: 29.419

    Gezien de header gok ik dat er geen Ferrari veranderingen zijn.

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 08:59
  • Babs

    Posts: 19

    Laat me eens raden: hij is deze keer met zijn linkerbeen als eerste in de auto gestapt?

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 09:21
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.264

    Vooruitgang? Niet echt geloofwaardig na de kwali die ik zag. Je zou voor minder geheimzinnig doen. Misschien wordt pas straks het cadeau uitgepakt waarop menig tifosi op zitten wachten? Het zou mij echter verbazen.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 09:34
  • NicoS

    Posts: 19.263

    Zevende…..dat is dit seizoen toch een beetje standaard startplaats voor Lewis?
    Gewoon gemiddeld dus…..

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 10:20
  • jd2000

    Posts: 7.268

    Goed hoor Hamilton. Top hoor,we still rise. Oh wacht, dat was bij Mercedes .

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 11:04
  • snailer

    Posts: 29.419

    Voor de mensen die hierboven reageren. Een blik op de tijden. Hamilton had een enorm gat naar Leclerc...

    Zeker 0.05 seconde. Give or take.

    Massief verschil.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 11:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
