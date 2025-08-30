user icon
icon

Red Bull-teambaas looft bovennatuurlijke Verstappen: "Hij was zó sterk!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-teambaas looft bovennatuurlijke Verstappen: "Hij was zó sterk!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 20:22
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie in Nederland. Op het circuit van Zandvoort zorgde hij daarmee voor vreugde bij zijn landgenoten én zijn werkgever. Red Bull-teambaas Laurent Mekies kwam superlatieven te kort.

Verstappen had drie rampzalige vrije trainingen achter de rug in Zandvoort. Zijn achterstand op de McLarens was heel erg groot, en bij Red Bull zwaaiden ze al met de witte vlag. Verstappen zorgde in de kwalificatie voor eerherstel, en hij moest alleen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris voor zich dulden. Hij had een achterstand van 0,263 seconden op de snelste tijd van Piastri.

Meer over Red Bull Racing Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Trots op Verstappen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was tevreden, zo liet hij weten voor de camera van Viaplay: "De derde plaats was absoluut het best mogelijke resultaat. Veel coureurs streden voor de derde plaats. We zaten erbij, samen met Mercedes, de Ferrari's en ook Alonso."

"Veel auto's probeerden deze positie te bemachtigen, maar Max reed weer een ongelooflijke kwalificatie, zó sterk. De monteurs hebben ook uitstekend werk geleverd. Ze hebben het hele weekend heel erg veel geprobeerd."

Geen overbodige luxe

Mekies stelt dat dit geen overbodige luxe was: "Het is geen geheim dat we niet helemaal tevreden waren over de balans van de auto, maar de jongens bleven het samen met Max proberen. Uiteindelijk lukte het om de auto te verbeteren. Een achterstand van tweeënhalve tienden was het beste wat we momenteel konden bereiken."

Kan Verstappen winnen?

Mekies wil niet roepen dat Verstappen gaat winnen: "Je zou denken dat de auto over het algemeen is verbeterd vergeleken met hoe we ervoor stonden voor het grootste deel van het weekend. De verbetering zouden we ook in de race moeten zien. Ik denk dat we eenzelfde soort scenario in de race zullen zien: een hevige strijd achter de twee McLarens, met vier of vijf auto's die ongeveer even snel zijn."

Larry Perkins

Posts: 59.496

[i] Red Bull-teambaas looft bovennatuurlijke Verstappen: "Hij was zó sterk!" [/i]

Dat zei Horner ook altijd, dus dat is niet de reden waarom 'dikpikkie' weg moest...

  • 2
  • 30 aug 2025 - 20:40
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.449

    Vind t ergens vreemd en tegenstrijdig om "superlatieven" te gooien over 1 rijder, maar tegelijkertijd druk te zetten op rijder 2.

    Want bij 1 stel je boven de auto uit te stijgen... dus je verwacht de auto verder naar achteren... maar die coureur 2, verder naar achteren, zit dan vervolgens rond diezelfde tijd als die autos waar je de auto mee vergelijkt voor coureur 1.

    Dus bij max verwachten ze bijvoorbeeld P7 a 8 als redelijk... je hebt Yuki als 2de coureur, dus die verwacht je er dan iets achter... is 9 a 10 a 11.. dat doet ie... maar omdat max geweldig is en nog 2 a 3 tienden vind en dan plots P3 uit haalt, dan is niet ineens Yukis prestatie ondermaats...

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 20:39
    • Snelrondje

      Posts: 8.827

      Mwa, als Max 4 tiende extra uit de auto haalt, is Yuki nog steeds 3 tiende te langzaam. En dat is veel.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 21:17
  • Larry Perkins

    Posts: 59.496

    Red Bull-teambaas looft bovennatuurlijke Verstappen: "Hij was zó sterk!"

    Dat zei Horner ook altijd, dus dat is niet de reden waarom 'dikpikkie' weg moest...

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 20:40
  • Vallie

    Posts: 442

    Gaf een van de Ferrari's Verstappen nou een tow in zijn laatste Q3 ronde?

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 20:53
  • Pietje Bell

    Posts: 30.637

    Kelly heeft geen tijd om haar vriend te loven. Die is te druk met social media.

    Dit is de 8ste dag op rij dat we getrakteerd worden op een heleboel foto's van Kelly op
    haar Feed, de nieuwste van vandaag.
    Ook deze foto's zijn net als de vorige 2 dagen uit St Tropez waar ze afgelopen weekend
    een paar dagen met haar vriendinnen is geweest voordat ze naar Ibiza ging waar ze nu is. Die foto's zullen morgen en de komende dagen wellicht volgen.

    Vandaag: https://www.instagram(.)com/p/DN_XSqMDGLj/?img_index=3

    Voor de Kelly lovers die het gemist hebben:

    tinyurl(.)com/5bzs5uns

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 21:41
    • schwantz34

      Posts: 40.763

      Kelly kan Max toch ook via de telefoon een paar veren in zijn reet hebben gestoken?

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 22:06

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×