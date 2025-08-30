Red Bull-teambaas looft bovennatuurlijke Verstappen: "Hij was zó sterk!"

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie in Nederland. Op het circuit van Zandvoort zorgde hij daarmee voor vreugde bij zijn landgenoten én zijn werkgever. Red Bull-teambaas Laurent Mekies kwam superlatieven te kort.

Verstappen had drie rampzalige vrije trainingen achter de rug in Zandvoort. Zijn achterstand op de McLarens was heel erg groot, en bij Red Bull zwaaiden ze al met de witte vlag. Verstappen zorgde in de kwalificatie voor eerherstel, en hij moest alleen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris voor zich dulden. Hij had een achterstand van 0,263 seconden op de snelste tijd van Piastri.

Trots op Verstappen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was tevreden, zo liet hij weten voor de camera van Viaplay: "De derde plaats was absoluut het best mogelijke resultaat. Veel coureurs streden voor de derde plaats. We zaten erbij, samen met Mercedes, de Ferrari's en ook Alonso."

"Veel auto's probeerden deze positie te bemachtigen, maar Max reed weer een ongelooflijke kwalificatie, zó sterk. De monteurs hebben ook uitstekend werk geleverd. Ze hebben het hele weekend heel erg veel geprobeerd."

Geen overbodige luxe

Mekies stelt dat dit geen overbodige luxe was: "Het is geen geheim dat we niet helemaal tevreden waren over de balans van de auto, maar de jongens bleven het samen met Max proberen. Uiteindelijk lukte het om de auto te verbeteren. Een achterstand van tweeënhalve tienden was het beste wat we momenteel konden bereiken."

Kan Verstappen winnen?

Mekies wil niet roepen dat Verstappen gaat winnen: "Je zou denken dat de auto over het algemeen is verbeterd vergeleken met hoe we ervoor stonden voor het grootste deel van het weekend. De verbetering zouden we ook in de race moeten zien. Ik denk dat we eenzelfde soort scenario in de race zullen zien: een hevige strijd achter de twee McLarens, met vier of vijf auto's die ongeveer even snel zijn."