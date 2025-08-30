user icon
Verstappen laat Zandvoort wéér juichen: stewards delen geen straf uit
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 17:18
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen zal de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort morgen gewoon vanaf de derde plaats starten. De stewards hebben besloten dat hij geen straf hoeft te krijgen voor het te langzaam rijden in zijn outlap.

Verstappen noteerde een knappe derde tijd in de kwalificatie op zijn thuiscircuit van Zandvoort. De Nederlander was tevreden, maar moest zich na afloop wel bij de stewards melden. Hij had zich namelijk niet aan de deltatijd gehouden. De stewards openden een onderzoek, maar hebben nu besloten om geen straf uit te delen.

Zeer langzame ronde

De stewards hebben met Verstappen gesproken en hebben alle beschikbare data doorgenomen om tot een besluit te komen. Volgens de stewards reed Verstappen 3,8 seconden langzamer dan de aangegeven deltatijd. Aangezien Verstappen ook geen auto's liet passeren, besloten ze een onderzoek te openen naar het moment. Ze lieten ook meewegen dat Verstappen de overtreding maakte nadat de vlag was gevallen. Eigenlijk was de sessie dus al voorbij.

Verstappen komt met bewijs

Verstappen liet aan de stewards telemetrie zien waarmee hij aantoonde dat hij zich makkelijk aan de deltatijd had kunnen houden. Het was echter het geval dat er met een gele vlag werd gezwaaid in de laatste sector, waardoor Verstappen dus van zijn gas ging. Dit zorgde ervoor dat Verstappen zich niet aan de deltatijd had gehouden, en de stewards vonden dat een geldige reden.

Sterke kwalificatie

Verstappen mag zijn thuisrace morgen dus vanaf de derde plaats gaan starten. De regerend wereldkampioen reed een sterke sessie, en was niet in staat om te vechten met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Hij staat morgen op de tweede startrij naast de grote verrassing van de dag: Isack Hadjar. De Fransman van Red Bulls zusterteam Racing Bulls had de vierde tijd neergezet in de spannende kwalificatie van vandaag.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 1.867

    Terecht

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 17:24
  • NicoS

    Posts: 19.250

    Snap dit niet, het was mega gevaarlijk om zo langzaam te rijden, diverse coureurs wisten hem nog maar net te ontwijken om een bizarre mega-crash te voorkomen.
    Had op z’n minst tien plaatsen straf moeten zijn, en dan waren de stuwartsen nog mild geweest…..

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 17:34

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
