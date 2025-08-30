FIA laat Max Verstappen ontsnappen na bizar onderzoek

Max Verstappen zal de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort morgen gewoon vanaf de derde plaats starten. De stewards hebben besloten dat hij geen straf hoeft te krijgen voor het te langzaam rijden in zijn outlap.

Verstappen noteerde een knappe derde tijd in de kwalificatie op zijn thuiscircuit van Zandvoort. De Nederlander was tevreden, maar moest zich na afloop wel bij de stewards melden. Hij had zich namelijk niet aan de deltatijd gehouden. De stewards openden een onderzoek, maar hebben nu besloten om geen straf uit te delen.

Zeer langzame ronde

De stewards hebben met Verstappen gesproken en hebben alle beschikbare data doorgenomen om tot een besluit te komen. Volgens de stewards reed Verstappen 3,8 seconden langzamer dan de aangegeven deltatijd. Aangezien Verstappen ook geen auto's liet passeren, besloten ze een onderzoek te openen naar het moment. Ze lieten ook meewegen dat Verstappen de overtreding maakte nadat de vlag was gevallen. Eigenlijk was de sessie dus al voorbij.

Verstappen komt met bewijs

Verstappen liet aan de stewards telemetrie zien waarmee hij aantoonde dat hij zich makkelijk aan de deltatijd had kunnen houden. Het was echter het geval dat er met een gele vlag werd gezwaaid in de laatste sector, waardoor Verstappen dus van zijn gas ging. Dit zorgde ervoor dat Verstappen zich niet aan de deltatijd had gehouden, en de stewards vonden dat een geldige reden.

Sterke kwalificatie

Verstappen mag zijn thuisrace morgen dus vanaf de derde plaats gaan starten. De regerend wereldkampioen reed een sterke sessie, en was niet in staat om te vechten met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Hij staat morgen op de tweede startrij naast de grote verrassing van de dag: Isack Hadjar. De Fransman van Red Bulls zusterteam Racing Bulls had de vierde tijd neergezet in de spannende kwalificatie van vandaag.