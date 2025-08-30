user icon
icon

Polesitter Piastri zet concurrentie voor schut: "Pieken op het juiste moment"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Polesitter Piastri zet concurrentie voor schut: "Pieken op het juiste moment"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 16:27
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri was vandaag nipt sneller dan zijn teamgenoot Lando Norris in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De Australische McLaren-coureur liet zijn kracht zien, en stelde na afloop dat hij op het juiste moment had gepiekt in deze sessie.

Piastri en Norris waren voorafgaand de kwalificatie de topfavorieten voor de pole position op Zandvoort. De twee McLaren-coureurs waren een klasse apart, en ze vochten een prachtig steekspel uit in de strijd om de pole. In de eerste run was Piastri slechts een paar milliseconden sneller dan Norris, en in de tweede run konden ze hun rondetijden niet verbeteren. De pole was dus voor Piastri.

Meer over Oscar Piastri Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell

Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell

29 aug
 McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

29 aug

Pieken op het juiste moment

De Australiër bleef na afloop weer enorm koel. Bij interviewer van dienst Jolyon Palmer was hij eerlijk: "Dat was de definitie van pieken op het juiste moment. Ik voel me al het hele weekend heel erg goed, er waren alleen een paar bochten waar ik nog niet sneller ben geweest."

"In die bochten ben ik niet echt sneller gegaan, maar ik heb op andere delen van de baan wel snelheid gevonden. Dus ik ben heel erg blij met dit resultaat. Het zag er eerst uit als mogelijk een tricky weekend, dus ik ben blij dat dit nu de uitkomst is."

Wat heeft Piastri gedaan?

De vraag is hoe Piastri voor een ommekeer heeft kunnen zorgen. Norris was in de trainingen immers sneller: "Je blijft stappen zetten. Dat is het fijne aan het hebben van zoveel tijd om te trainen. Ik heb me verbeterd in delen waar ik eerst al niet slecht was, en op die manier heb ik het verschil weten te maken. Er zijn zeker nog een aantal dingetjes die ik kan gaan verbeteren, maar over het algemeen ben ik er wel blij mee."

Piastri deelt morgen de eerste startrij met zijn teamgenoot Norris.

da_bartman

Posts: 6.041

Schraivert ze zichzelf voor schut door het gebruiken van " voor schut zetten" terwijl hij daar de betekenis niet van kent.

  • 1
  • 30 aug 2025 - 16:36
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Nederland 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.041

    Schraivert ze zichzelf voor schut door het gebruiken van " voor schut zetten" terwijl hij daar de betekenis niet van kent.

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 16:36
    • MWHT

      Posts: 5.557

      bizarre koppen van B.O.B. leiden tot Woeste reacties....

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 17:08

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 674
  • Podiums 22
  • Grand Prix 60
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×