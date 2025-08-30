Polesitter Piastri zet concurrentie voor schut: "Pieken op het juiste moment"

Oscar Piastri was vandaag nipt sneller dan zijn teamgenoot Lando Norris in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De Australische McLaren-coureur liet zijn kracht zien, en stelde na afloop dat hij op het juiste moment had gepiekt in deze sessie.

Piastri en Norris waren voorafgaand de kwalificatie de topfavorieten voor de pole position op Zandvoort. De twee McLaren-coureurs waren een klasse apart, en ze vochten een prachtig steekspel uit in de strijd om de pole. In de eerste run was Piastri slechts een paar milliseconden sneller dan Norris, en in de tweede run konden ze hun rondetijden niet verbeteren. De pole was dus voor Piastri.

Pieken op het juiste moment

De Australiër bleef na afloop weer enorm koel. Bij interviewer van dienst Jolyon Palmer was hij eerlijk: "Dat was de definitie van pieken op het juiste moment. Ik voel me al het hele weekend heel erg goed, er waren alleen een paar bochten waar ik nog niet sneller ben geweest."

"In die bochten ben ik niet echt sneller gegaan, maar ik heb op andere delen van de baan wel snelheid gevonden. Dus ik ben heel erg blij met dit resultaat. Het zag er eerst uit als mogelijk een tricky weekend, dus ik ben blij dat dit nu de uitkomst is."

Wat heeft Piastri gedaan?

De vraag is hoe Piastri voor een ommekeer heeft kunnen zorgen. Norris was in de trainingen immers sneller: "Je blijft stappen zetten. Dat is het fijne aan het hebben van zoveel tijd om te trainen. Ik heb me verbeterd in delen waar ik eerst al niet slecht was, en op die manier heb ik het verschil weten te maken. Er zijn zeker nog een aantal dingetjes die ik kan gaan verbeteren, maar over het algemeen ben ik er wel blij mee."

Piastri deelt morgen de eerste startrij met zijn teamgenoot Norris.