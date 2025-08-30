Verstappen laat oranjefans juichen: "Beste resultaat van het hele weekend!"

Max Verstappen heeft de fans op Zandvoort laten juichen in de kwalificatie. De Red Bull-coureur kon de McLaren-coureurs niet uitdagen, en noteerde de derde tijd. Verstappen maakte daarna een tevreden indruk, maar hij wilde geen grote uitspraken doen.

Verstappen wist dat hij waarschijnlijk niet kon vechten met de papajakleurige bolides van Oscar Piastri en Lando Norris. Hij leek zich wel wat beter te voelen in zijn RB21, en wist zelfs een paarse sectortijd te noteren. Daarnaast was het verschil met de McLarens niet zo groot als eerder in de vrije trainingen. De zege lijkt een brug te ver te zijn, maar de race duurt nog lang.

'Weekend tot nu toe heel erg lastig'

Verstappen werd enthousiast toegejuicht door de aanwezige oranjefans op de tribunes en de duinen. Bij interviewer van dienst Jolyon Palmer besprak hij zijn kwalificatie: "Dit weekend is tot nu toe heel erg lastig voor ons, maar in de kwalificatie voelde ik me het beste van het hele weekend. Om dan derde te mogen staan, is iets waar ik heel erg blij mee ben. De energie van de fans was geweldig, en om zoveel oranje op de tribunes te zien is altijd heel erg speciaal."

Verstappen focust zich niet op McLaren

Verstappen weet dat het oranje op de tribunes voor hem is, en niet voor de McLarens. Hij weet dat het normaal gesproken heel erg lastig gaat worden om Piastri en Norris te verslaan: "McLaren was heel erg snel, dus het is belangrijk dat wij ons gaan focussen op onze eigen race. Dit is in ieder geval een goede stap in de juiste richting, dus ik hoop dat we dat vol kunnen houden in de race van morgen."

Verstappen deelt de tweede startrij morgen met het jonge Red Bull-talent Isack Hadjar. Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Yuki Tsunoda viel eerder al af in Q2.