Verstappen laat oranjefans juichen: "Beste resultaat van het hele weekend!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 16:16
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft de fans op Zandvoort laten juichen in de kwalificatie. De Red Bull-coureur kon de McLaren-coureurs niet uitdagen, en noteerde de derde tijd. Verstappen maakte daarna een tevreden indruk, maar hij wilde geen grote uitspraken doen.

Verstappen wist dat hij waarschijnlijk niet kon vechten met de papajakleurige bolides van Oscar Piastri en Lando Norris. Hij leek zich wel wat beter te voelen in zijn RB21, en wist zelfs een paarse sectortijd te noteren. Daarnaast was het verschil met de McLarens niet zo groot als eerder in de vrije trainingen. De zege lijkt een brug te ver te zijn, maar de race duurt nog lang.

'Weekend tot nu toe heel erg lastig'

Verstappen werd enthousiast toegejuicht door de aanwezige oranjefans op de tribunes en de duinen. Bij interviewer van dienst Jolyon Palmer besprak hij zijn kwalificatie: "Dit weekend is tot nu toe heel erg lastig voor ons, maar in de kwalificatie voelde ik me het beste van het hele weekend. Om dan derde te mogen staan, is iets waar ik heel erg blij mee ben. De energie van de fans was geweldig, en om zoveel oranje op de tribunes te zien is altijd heel erg speciaal."

Verstappen focust zich niet op McLaren

Verstappen weet dat het oranje op de tribunes voor hem is, en niet voor de McLarens. Hij weet dat het normaal gesproken heel erg lastig gaat worden om Piastri en Norris te verslaan: "McLaren was heel erg snel, dus het is belangrijk dat wij ons gaan focussen op onze eigen race. Dit is in ieder geval een goede stap in de juiste richting, dus ik hoop dat we dat vol kunnen houden in de race van morgen."

Verstappen deelt de tweede startrij morgen met het jonge Red Bull-talent Isack Hadjar. Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Yuki Tsunoda viel eerder al af in Q2.

Reacties (4)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.249

    Meer heeft er nooit ingezeten, gewoon het maximale uit die auto geperst. Yuki weer niet in de top tien, terwijl hij ook nu over de laatste updates beschikte, kijken wat nu de smoesjes weer zijn….;)
    Morgen zal het voor Max een eenzame strijd gaan worden, tenzij de McLarens het een keer echt aan de stok krijgen met elkaar, maar verwacht het niet.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 16:23
    • John6

      Posts: 10.986

      Yep Yuki heeft steeds een andere smoes ,ik hoorde Mekies bij Sky ook zeggen Yuki gaat het beter want laatst zat hij maar 1 tiende van Max af, dat was in een training dude.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 16:30
    • Pietje Bell

      Posts: 30.634

      Yuki ging goed, maar hij maakte een fout in sector 2.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 16:38
  • Sander

    Posts: 1.448

    Yep, en kan nu gelijk door naar de stuwartsen. Gewoon omdat het kan.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 17:03

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

