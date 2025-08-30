Piastri bescheiden: "Maar dan ben ik echt de allerbeste"

Oscar Piastri gaat dit weekend in Zandvoort verder met zijn jacht op de eerste wereldtitel. De Australiër komt altijd zeer kalm over, en hij ziet zichzelf niet als een soort enorm icoon. Wel geeft hij toe dat hij op zijn beste dagen echt de allerbeste coureur is.

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Ook in de vrije trainingen in Zandvoort was de papajakleurige renstal veel sneller dan de rest van het veld. De kans is dan ook groot dat Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris dit weekend weer samen om de zege gaan vechten. Ze zijn dan ook elkaars titelrivalen.

Wat zijn de kwaliteiten van Piastri?

Piastri voert het kampioenschap aan, maar hij vindt het lastig om zichzelf als coureur te omschrijven. In een interview met De Telegraaf is hij er eerlijk over: "Laat ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet één bepaalde kwaliteit heb, waarvan ik kan zeggen: daarin ben ik beter dan alle andere coureur die ooit om de wereldtitel in de Formule 1 hebben gevochten."

"Maar ik vind dat er meerdere dingen zijn die ik heel erg goed kan. Ik denk dat mijn snelheid over het algemeen altijd goed is en dat inhalen zeker een kracht van mij is. Daardoor heb ik in het verleden ook kampioenschappen gevonden."

'Dan ben ik echt de allerbeste'

Piastri blijft gescheiden over zichzelf: "Er is niet één specifiek aspect waarmee ik kan zeggen dat Oscar Piastri een goede coureur is. Iedereen in de Formule 1 heeft kwaliteiten. Maar het zijn de kleine dingen die het verschil maken tussen een goede coureur en een kampioen."

"Elke coureur moet vanbinnen denken dat hij de beste is. Natuurlijk mag je toegeven dat er dingen zijn die verbeterd kunnen worden, maar je moet altijd vertrouwen hebben in je eigen kunnen. Dat is wat ik doe. Ik ben niet perfect, maar op mijn beste dagen ben ik ook echt de allerbeste."