Piastri bescheiden: "Maar dan ben ik echt de allerbeste"

  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 13:23
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri gaat dit weekend in Zandvoort verder met zijn jacht op de eerste wereldtitel. De Australiër komt altijd zeer kalm over, en hij ziet zichzelf niet als een soort enorm icoon. Wel geeft hij toe dat hij op zijn beste dagen echt de allerbeste coureur is.

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Ook in de vrije trainingen in Zandvoort was de papajakleurige renstal veel sneller dan de rest van het veld. De kans is dan ook groot dat Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris dit weekend weer samen om de zege gaan vechten. Ze zijn dan ook elkaars titelrivalen.

Wat zijn de kwaliteiten van Piastri?

Piastri voert het kampioenschap aan, maar hij vindt het lastig om zichzelf als coureur te omschrijven. In een interview met De Telegraaf is hij er eerlijk over: "Laat ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet één bepaalde kwaliteit heb, waarvan ik kan zeggen: daarin ben ik beter dan alle andere coureur die ooit om de wereldtitel in de Formule 1 hebben gevochten."

"Maar ik vind dat er meerdere dingen zijn die ik heel erg goed kan. Ik denk dat mijn snelheid over het algemeen altijd goed is en dat inhalen zeker een kracht van mij is. Daardoor heb ik in het verleden ook kampioenschappen gevonden."

'Dan ben ik echt de allerbeste'

Piastri blijft gescheiden over zichzelf: "Er is niet één specifiek aspect waarmee ik kan zeggen dat Oscar Piastri een goede coureur is. Iedereen in de Formule 1 heeft kwaliteiten. Maar het zijn de kleine dingen die het verschil maken tussen een goede coureur en een kampioen."

"Elke coureur moet vanbinnen denken dat hij de beste is. Natuurlijk mag je toegeven dat er dingen zijn die verbeterd kunnen worden, maar je moet altijd vertrouwen hebben in je eigen kunnen. Dat is wat ik doe. Ik ben niet perfect, maar op mijn beste dagen ben ik ook echt de allerbeste."

HermanInDeZon

Posts: 109

Meteen kampioen in F3, F2 en in zijn derde jaar F1 vechten om de wereldtitel na in de eerste twee jaren gestage progressie te hebben getoond

Ik durf hem wel aan: veel betere rijders dan dat ga je echt niet vinden.

  • 6
  • 30 aug 2025 - 14:07
Reacties (9)

  • John6

    Posts: 10.985

    Je hebt de allerbeste auto, die denk ik met een betere rijder nog veel sneller zal zijn.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 13:31
    • SennaS

      Posts: 10.369

      Er is geen betere rijder volgens Oscar

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 13:34
    • NyckVrieskast

      Posts: 910

      Eens. Zet een echte kampioen erin ala Alonso/hamilton/verstappen. Die zetten in die mclaren elke race het halve veld op een rondje.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 14:00
  • SennaS

    Posts: 10.369

    Misschei, maar Russell heeft bewezen dat hij het meeste uit het materiaal heeft gehaald dit seizoen zonder noemenswaardige fouten.
    Beste coureur dit seizoen.

    • + 3
    • 30 aug 2025 - 13:36
    • OfficialPradero

      Posts: 1.428

      op basis van ?

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 13:45
    • NicoS

      Posts: 19.246

      Misschien Silverstone nog ff terugkijken….
      George gaat daar toch regelmatig de fout in, gelukkig op een vliegveld, dus uitloop stroken genoeg.
      George doet het goed, maar is nog zeker geen buitencategorie….
      Genoeg coureurs die hetzelfde niveau hebben als George.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 13:52
    • Supa

      Posts: 2.616

      Scherp Senna. Slechts 15 punten verschil met de beste coureur van het veld. In een mindere auto.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 14:25
  • HermanInDeZon

    Posts: 109

    Meteen kampioen in F3, F2 en in zijn derde jaar F1 vechten om de wereldtitel na in de eerste twee jaren gestage progressie te hebben getoond

    Ik durf hem wel aan: veel betere rijders dan dat ga je echt niet vinden.

    • + 6
    • 30 aug 2025 - 14:07
  • bvonk2

    Posts: 50

    Ze denken inderdaad allemaal dat ze de beste zijn, zelfs Stroll. Dat moet ook wel want het begint met vertrouwen dat je het kunt. Iets wat Piastri zeker heeft maar heeft daarnaast al veel laten zien in zijn korte tijd in de Formule 1. Laat duidelijk zien dat hij aan het leren is en maakt veel minder fouten als bijvoorbeeld een Verstappen of Hamilton in hun begin jaren.

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 15:38

