Max en Jos Verstappen: "We hebben veel over Mercedes en Ferrari gesproken"
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 22:08
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Hij maakte voor de zomerstop zelf een einde aan deze verhalen, maar legt uit dat hij samen met zijn vader Jos wel serieus heeft nagedacht over een transfer.

De prestaties van Red Bull vallen dit seizoen flink tegen. Het zorgt ervoor dat Verstappen geen kans meer maakt op de wereldtitel, en dat is een flinke tegenslag. Vlak voor de zomer kwam naar buiten dat het kamp Verstappen gesprekken voerde met Mercedes. Het zorgde voor een grote hoeveelheid wilde verhalen, maar in Hongarije maakte Verstappen zelf een einde aan de geruchten. Hij rijdt in 2026 gewoon voor Red Bull, en beschikt ook over een langlopend contract.

Praten de Verstappens over Mercedes?

In Zandvoort schoven vader en zoon Verstappen aan voor een gesprek met Viaplay. Ze gaven daar toe dat ze intensief hebben gesproken over een mogelijke overstap naar het team van Mercedes.

Als er wordt gevraagd hoeveel erover werd gesproken, is Jos Verstappen duidelijk: "Ook veel. Het is niet zo dat we er alleen dit jaar veel over praten. Dit jaar desondanks wel wat meer dan in de jaren ervoor. We lachen ook om de geruchten, er komt heel veel onzin voorbij. Maar we praten ook over Ferrari, Mercedes en Red Bull. Dat is logisch."

Max hakt de knoop door

Max Verstappen moet wel zelf de knoop doorhakken, zo legt de regerend wereldkampioen uit: "Ik moet zelf kiezen wat ik wil." Zijn vader Jos gaat dan verder: "We hebben het er altijd over met Raymond Vermeulen, Max en ikzelf, maar hij neemt gewoon de eindbeslissing."

Het slotwoord was aan Max Verstappen, die er duidelijk over is: "Het is natuurlijk een hechte groep samen. We hebben het ook over heel erg veel dingen buiten de Formule 1, maar belangrijke beslissingen worden natuurlijk wel altijd grondig doorgenomen."

Max Verstappen Jos Verstappen Mercedes Red Bull Racing GP Nederland 2025

  • Rocks

    Posts: 986

    Waarvan akte 😎

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 22:31
  • schwantz34

    Posts: 40.752

    Heel verstandig dat Max, Jos, en Raymond hebben besloten om RBR trouw te blijven, en niet nu al over te stappen naar Mercedes. Mocht RBR volgend seizoen de Bull niet op de rit hebben dan is er helemaal niks aan de hand, en hebben ze nergens kwaad bloed gezet, en hebben ze alle beschikbare (lees betere) opties voor 27 nog volledig in eigen hand.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 23:12

Meer nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

