Max en Jos Verstappen: "We hebben veel over Mercedes en Ferrari gesproken"

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Hij maakte voor de zomerstop zelf een einde aan deze verhalen, maar legt uit dat hij samen met zijn vader Jos wel serieus heeft nagedacht over een transfer.

De prestaties van Red Bull vallen dit seizoen flink tegen. Het zorgt ervoor dat Verstappen geen kans meer maakt op de wereldtitel, en dat is een flinke tegenslag. Vlak voor de zomer kwam naar buiten dat het kamp Verstappen gesprekken voerde met Mercedes. Het zorgde voor een grote hoeveelheid wilde verhalen, maar in Hongarije maakte Verstappen zelf een einde aan de geruchten. Hij rijdt in 2026 gewoon voor Red Bull, en beschikt ook over een langlopend contract.

Praten de Verstappens over Mercedes?

In Zandvoort schoven vader en zoon Verstappen aan voor een gesprek met Viaplay. Ze gaven daar toe dat ze intensief hebben gesproken over een mogelijke overstap naar het team van Mercedes.

Als er wordt gevraagd hoeveel erover werd gesproken, is Jos Verstappen duidelijk: "Ook veel. Het is niet zo dat we er alleen dit jaar veel over praten. Dit jaar desondanks wel wat meer dan in de jaren ervoor. We lachen ook om de geruchten, er komt heel veel onzin voorbij. Maar we praten ook over Ferrari, Mercedes en Red Bull. Dat is logisch."

Max hakt de knoop door

Max Verstappen moet wel zelf de knoop doorhakken, zo legt de regerend wereldkampioen uit: "Ik moet zelf kiezen wat ik wil." Zijn vader Jos gaat dan verder: "We hebben het er altijd over met Raymond Vermeulen, Max en ikzelf, maar hij neemt gewoon de eindbeslissing."

Het slotwoord was aan Max Verstappen, die er duidelijk over is: "Het is natuurlijk een hechte groep samen. We hebben het ook over heel erg veel dingen buiten de Formule 1, maar belangrijke beslissingen worden natuurlijk wel altijd grondig doorgenomen."