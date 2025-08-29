user icon
In beeld: De actie van de eerste dag van de Dutch GP in Zandvoort

In beeld: De actie van de eerste dag van de Dutch GP in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 20:54
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De eerste dag van de Dutch Grand Prix in Zandvoort zit erop. Op het circuit aan de Noord-Hollandse kust gebeurde er zeer veel, en bleef men de lucht goed in de gaten houden. De eerste vrije trainingen en alle evenementen daar omheen leverden mooie plaatjes op.

Max Verstappen stond in Zandvoort in het middelpunt van de aandacht. De Red Bull-coureur rijdt dit weekend zijn thuisrace, maar kende geen goede eerste dag. Hij kwam in de eerste vrije training niet verder dan de zesde tijd, en noteerde daarna in de tweede vrije training de vijfde tijd. De achterstand op de koplopers was echter fors.

McLaren en Norris oppermachtig

In beide vrije trainingen werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris, die in zijn McLaren de concurrentie te slim af was. Verder viel op dat ook het team van Aston Martin een goede dag had. Ze noteerden in de eerste vrije training de derde tijd met Lance Stroll, terwijl Fernando Alonso de tweede tijd noteerde in de tweede vrije training.

Crashes en veel chaos

Voor Stroll eindigde de dag overigens wel met een grote teleurstelling. In de tweede vrije training ging hij de fout in, en knalde hij hard de muur in in bocht 3. Hij was zeker niet de enige coureur die een stapje naast de baan zette. In de eerste training kende Verstappen een vreemd moment na zijn proefstart, terwijl ook Alexander Albon een rode vlag veroorzaakte in de tweede training.

Mooie plaatjes

Alle actie, de chaos, de crashes, de snelle rondjes en de aanwezigheid van duizenden oranjefans leverden mooie plaatjes op. Het is de verwachting dat er morgen ergens op de dag een buitje gaat vallen, en dat kan voor veel spektakel en nog meer mooie plaatjes zorgen. Op zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma.

