user icon
icon

Verstappen zwaar gefrustreerd: "Nog steeds dezelfde problemen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen zwaar gefrustreerd: "Nog steeds dezelfde problemen!"
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 17:51
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende vandaag een aardige eerste dag van het raceweekend in Zandvoort. Hij had nog steeds een grote achterstand op de McLarens, maar het gat was minder groot dan in Hongarije. Toch is Verstappen niet tevreden, want hij stelt dat ze nog steeds problemen hebben.

Red Bull focust zich dit weekend volledig op een zo goed mogelijk resultaat in de Grand Prix van zondag. Om goed voor de dag te komen hebben ze een update doorgevoerd aan de voorvleugels van Verstappen en Yuki Tsunoda. Verstappen begon de dag met een zesde plaats in de eerste vrije training, en sloot de dag af met een vijfde tijd in de tweede training.

Meer over Max Verstappen Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Problemen

Verstappen is echter niet tevreden met deze prestaties. De Nederlandse coureur is kritisch op zijn team Red Bull in zijn review: "We hebben nog steeds dezelfde problemen. We hebben veel dingen geprobeerd met de auto maar dat verandert niets aan de onderliggende problemen die wij ervaren."

Red Bull zoekt oplossingen

De engineers van Red Bull hebben een lange nacht voor de boeg, want er moeten nog veel zaken worden aangepast. Het is ook nog maar de vraag of het morgen droog blijft, wat ook weer invloed kan hebben op de tactische keuzes van de teams.

Volgens Verstappen moet er goed worden gekeken naar oplossingen. Hij heeft er echter een hard hoofd in: "We gaan vanavond kijken of we nog wat kunnen vinden, maar ik verwacht geen grote omslag. En ook de lay-out van het circuit past niet bij de problemen die we hebben met de auto."

Verschil met Tsunoda

Verstappen was in beide vrije trainingen wel ruim sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner zat er aardig bij in de tweede vrije training met een zevende tijd, terwijl hij eerder op de dag nog de zestiende tijd had genoteerd in VT1.

Rimmer

Posts: 12.734

Kallenius had de afkoopsom vrijgemaakt maar Max wil liever bij RB blijven dus niet zeuren maar gewoon genieten nu het nog kan. Volgend jaar mag hij alleen maar dromen van een P5 of Q3 dus nu gewoon lekker genieten, schouders eronder en positief blijven. Dit is nog niks, Max heeft geen flauw benu... [Lees verder]

  • 8
  • 29 aug 2025 - 17:57
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.734

    Kallenius had de afkoopsom vrijgemaakt maar Max wil liever bij RB blijven dus niet zeuren maar gewoon genieten nu het nog kan. Volgend jaar mag hij alleen maar dromen van een P5 of Q3 dus nu gewoon lekker genieten, schouders eronder en positief blijven. Dit is nog niks, Max heeft geen flauw benul van de donkere tijden die hem nog te wachten staan.

    • + 8
    • 29 aug 2025 - 17:57
    • da_bartman

      Posts: 6.039

      Jaah, hij had natuurlijk naar Mercedes moeten gaan. Die doen het nl minstens zo slecht maar dat al 4 jaar lang. Echt de place to be.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:24
    • snailer

      Posts: 29.396

      Ik denk niet dat het zo zit, Rimmer. Ik denk dat Red Bull de afkoopsom niet heeft geaccepteerd.
      Ik ga zo even de uien Wachee door de wache spoelen

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:30
  • rwinn2893

    Posts: 120

    Ik snap oprecht niet waarom Max bij red bull wil blijven voor iemand die altijd wil maximaliseren doet Red bull dit al een behoorlijk lange tijd niet.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 18:14
    • Joeppp

      Posts: 8.023

      Nou, behoorlijk lange tijd. Ze zijn de afgelopen 4 jaar nog wk geworden en dit jaar nog 2 overwinningen. Dat het er nu niet lekker loopt lijkt mij duidelijk maar het is niet zo dat Verstappen er nu jaren zonder overwinning rondrijd. Ik denk ook dat hij daarom blijft. RedBull heeft hij altijd een goede auto gegeven en dan is het niet best om meteen weg te lopen als het even niet loopt. Laten we wel wezen, Horner wegsturen is niet niks en als organisatie laat je dan echt wel zien dat je beslissingen durft te nemen om dingen beter te maken. Of het goed uitpakt weet je niet maar voor volgend jaar is er nog helemaal niks zeker.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:23

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×