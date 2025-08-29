Verstappen zwaar gefrustreerd: "Nog steeds dezelfde problemen!"

Max Verstappen kende vandaag een aardige eerste dag van het raceweekend in Zandvoort. Hij had nog steeds een grote achterstand op de McLarens, maar het gat was minder groot dan in Hongarije. Toch is Verstappen niet tevreden, want hij stelt dat ze nog steeds problemen hebben.

Red Bull focust zich dit weekend volledig op een zo goed mogelijk resultaat in de Grand Prix van zondag. Om goed voor de dag te komen hebben ze een update doorgevoerd aan de voorvleugels van Verstappen en Yuki Tsunoda. Verstappen begon de dag met een zesde plaats in de eerste vrije training, en sloot de dag af met een vijfde tijd in de tweede training.

Problemen

Verstappen is echter niet tevreden met deze prestaties. De Nederlandse coureur is kritisch op zijn team Red Bull in zijn review: "We hebben nog steeds dezelfde problemen. We hebben veel dingen geprobeerd met de auto maar dat verandert niets aan de onderliggende problemen die wij ervaren."

Red Bull zoekt oplossingen

De engineers van Red Bull hebben een lange nacht voor de boeg, want er moeten nog veel zaken worden aangepast. Het is ook nog maar de vraag of het morgen droog blijft, wat ook weer invloed kan hebben op de tactische keuzes van de teams.

Volgens Verstappen moet er goed worden gekeken naar oplossingen. Hij heeft er echter een hard hoofd in: "We gaan vanavond kijken of we nog wat kunnen vinden, maar ik verwacht geen grote omslag. En ook de lay-out van het circuit past niet bij de problemen die we hebben met de auto."

Verschil met Tsunoda

Verstappen was in beide vrije trainingen wel ruim sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner zat er aardig bij in de tweede vrije training met een zevende tijd, terwijl hij eerder op de dag nog de zestiende tijd had genoteerd in VT1.