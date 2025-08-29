user icon
Yuki Tsunoda: "Mijn prioriteit is om bij Red Bull te blijven"

Yuki Tsunoda: "Mijn prioriteit is om bij Red Bull te blijven"
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 15:09
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Yuki Tsunoda rijdt momenteel twaalf races voor Red Bull. De Japanner heeft zichzelf nog niet bewezen. Hij krijgt veel kritiek over zich heen dit jaar. De vraag is voornamelijk of hij wel of niet blijft bij het team van Red Bull. 

Volgens Tsunoda krijgt hij heel veel steun van het team en Helmut Marko. Hij voelt wel een enorme prestatiedruk. De Japanner staat momenteel achttiende in het wereldkampioenschap met tien punten. 

Prioriteiten

Op de vraag of gesprekken plaatsvinden met andere teams zegt de Japanner: "Dat laat ik aan mijn team en mijn manager over. Ik focus me alleen op mezelf en mijn prestaties. Mijn prioriteit is om bij Red Bull te blijven en zo goed mogelijk te presteren. Dat is mijn enige focus", zo zegt Tsunoda tegenover de internationale media.

"Het is niet mijn taak om rond te kijken; mijn taak is om hard te rijden en punten te scoren, en dat is het enige waar ik mee bezig ben. Zij doen hun werk, en ik weet zeker dat mijn prestaties daar toch wel bij zullen helpen. Dus ja, ik kijk ernaar uit om in Nederland te racen en betere prestaties te laten zien."

Voorlopig mag ik blijven

"Ik weet het niet, misschien denkt Helmut achter de schermen erover na. Ik weet eerlijk gezegd nooit wat hij denkt. Maar ik heb begrepen dat hij voorlopig wil dat ik blijf. En ik denk dat er in de laatste twee races, nadat ik de updates heb gekregen, er erkenning is dat mijn prestaties zijn verbeterd. Er is eigenlijk een groot verschil met daarvoor, en ik denk dat dat zowel hem als mij helpt om meer tijd te nemen en te zien hoe de situatie zich ontwikkelt. Ik denk dat hij me behoorlijk steunt."

"Als ik het goed begrijp, wacht hij nog even met beslissen over wat het beste is voor Red Bull. En ik denk: we zullen zien, want Racing Bulls, of hoe ze nu ook heten, presteren op dit moment vrij goed", zo eindigt Tsunoda over de toekomst.

  • AUDI_F1

    Posts: 3.265

    Iedereen weet dat de RBR een erg moeilijk te sturen auto is. Als RBR iemand zou moeten ontslaan dan zou het Waché moeten zijn.
    Ik zou Tjunoda gewoon contract verlenging aanbieden, en ervoor zorgen dat hij vlak achter Verstappen komt te zit in de training en in de race. (er moet dus een te rijden auto komen zoals de McLaren is)

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 15:43
  • TylaHunter

    Posts: 10.448

    Als ik Yuki was zou ik gaan voor Alpine naast vriend Gasly.

    Dikke benz motor erin. Redelijk chassis en gewaagde strategie soms en kans op eerste podium is dichterbij dan bij Red Bull unknownPowertrain electrify by ford.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 15:50
    • HarryLam

      Posts: 4.838

      Ja......dat gaat natuurlijk niks worden met dat Fordje, daarom is het ook zinloos om Yuki te vervangen.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:03

