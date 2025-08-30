Charles Leclerc verrast broer Lorenzo met rit in Ferrari F1-wagen

Charles Leclerc heeft zijn broer Lorenzo Leclerc verrast. De broer van de Ferrari-coureur mocht een ronde rijden op Paul Ricard in de Ferrari van 2019. Het was een verrassing voor de Monegask.

Het was een onvergetelijke ervaring voor Lorenzo Leclerc. De 36-jarige Monegask is momenteel CEO van Square Capital, een bedrijf van vermogensbeheerders. Niet alle zonen van Hervé Leclerc zijn coureur geworden.

Onvergetelijk

Lorenzo Leclerc heeft op zijn Instagram geschreven: "Niet verwacht dat ik deze week zou beginnen in een F1-wagen! Dank aan Charles en Arthur Leclerc. Een geweldig gevoel en een onvergetelijke ervaring, omringd door de besten."

Charles Leclerc lichtte tegenover de internationale media toe: "Het was heel bijzonder, omdat ik vanaf dag één geheim moest houden wat ik aan het regelen was. Ik wilde niet dat hij wist dat hij in mijn Formule 1-auto zou rijden, want dan had hij de nacht ervoor niet geslapen. Dus vertelde ik hem dat we gingen karten in Paul Ricard. Uiteindelijk werd het een iets andere dag: hij stapte in mijn Ferrari uit 2019. Het was echt heel speciaal; hij vond het geweldig. Hij heeft jarenlang gekart, nooit in een formulewagen gereden, maar hij was eigenlijk behoorlijk snel en op zijn gemak. Het was een onvergetelijke dag voor hem, maar ook voor de hele familie."

Prestaties Ferrari

Ferrari staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap. Het team heeft nog geen races gewonnen, maar Leclerc heeft al wel vijf keer op het podium gestaan. Fred Vasseur laat weten dat Ferrari klaar is voor de tweede seizoenshelft: "We zijn terug op het circuit na de zomerstop, die het team en de coureurs de kans gaf om op te laden en zich voor te bereiden op een intens slot van het seizoen."

"In Nederland willen we de positieve lijn van de afgelopen races doortrekken, waarin we stappen hebben gezet qua competitiviteit. Charles en Lewis zijn er klaar voor, en het hele team is gefocust en vastbesloten om hen in de best mogelijke positie te brengen voor goede resultaten."