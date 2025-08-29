user icon
Bizarre crash van Verstappen: proefstart gaat volledig mis

  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 13:39
  • comments 28
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen noteerde een zesde tijd in de eerste vrije training in Zandvoort. Het weekend leek niet slecht te beginnen, en er was nog genoeg ruimte voor verbetering. Na de vrije training ging hij echter op bizarre wijze de fout in in de Tarzanbocht.

Veel coureurs maakten vandaag een tripje door de grindbak in de eerste vrije training. Verstappen bleef foutloos tijdens de training, maar vlak daarna ging het helemaal mis. De Nederlandse Red Bull-coureur maakte zijn proefstart, maar remde daarna niet tijdig af voor de Tarzanbocht. Hij vloog volle vaart door het grind, maar bleef uit de muur.

Verstappen reed een sessie zonder veel grote problemen. Hij hield zijn Red Bull-bolide op de baan, en wist zijn programma af te werken. De zesde tijd was niet waarop hij had gehoopt, maar de achterstand op de McLarens kwam ook niet uit de lucht vallen. Verstappen meldde zich niet op de boordradio met uitgebreide klachten, en na de training meldde hij zich op het rechte stuk voor de gebruikelijke proefstarts.

Wat ging er mis?

Verstappen deed alles op de normale manier, maar toen hij volgas naar de eerste bocht reed ging er iets niet goed. In plaats van af te remmen voor de Tarzanbocht, bleef hij volgas doorrijden en stuiterde hij hard door de grindbak heen. Wonder boven wonder raakte hij de muur niet, maar hij stond met zijn achterwielen wel vast in de grindbak.

Met het schaamrood op de kaken stapte Verstappen uit zijn auto en probeerde hij wat grind weg te halen bij de achteras. Op de tribunes keken de fans elkaar vol verbazing aan, al bleef het onduidelijk of Verstappen zelf de fout in was gegaan, of dat het kwam door een technisch probleem.

Ridder zonder paard

Als een ridder zonder paard keerde Verstappen weer terug in de pitlane. Hij wandelde via de pit entry naar de pitbox van Red Bull, waar hij het moment zal gaan bespreken. Hij was overigens niet de enige coureur die vaststond, eerder in de training kon Andrea Kimi Antonelli ook niet ontsnappen uit de grindbak.

red

Posts: 860

FP1 dus dat zegt nog niks.

Max wilde op Zandvoort nog even een eerbetoon aan Jos geven

  • 13
  • 29 aug 2025 - 13:53
Reacties (28)

  • LucaF1

    Posts: 436

    lekker dan...

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 13:45
    • El Maximo

      Posts: 280

      Dit komt wel even binnen bij me, samen met de enorme tik die de papaya´s hebben uitgedeeld. En ik denk dat ook Mekkies in zijn nieuwe functie de normaal zo verpletterende Max, die ondanks de ingrijpende wijzigingen aan de Bull die onthuld werden na de belangrijke simulatorsessie eerder deze week bizar zand moest happen na een crash, even heeft moeten toespreken en hem op het hart heeft gedrukt dat dit er van komt als je een wolf uitlacht en extreem enthousiast wordt van een Mexicaan. Een wijze les voor Max!

      • + 4
      • 29 aug 2025 - 15:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.197

    Was gewoon 'n cadeau van Max voor zijn fans, maar die begrepen dit gebaar niet.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 13:52
    • emiel1206

      Posts: 204

      Heb het idd prachtig op beeld. Hij had wel wat meer mogen zwaaien

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 13:54
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.197

      Zit je daar Emiel?

      Zo ja, veel plezier en hopelijk niet teveel regen.

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 13:58
    • emiel1206

      Posts: 204

      Zeker! Voorlopig schijnt het zonnetje nog dus zou fijn zijn als dat blijft

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 14:16
    • Tony

      Posts: 1.527

      Een eerbetoon aan zijn vader.

      • + 5
      • 29 aug 2025 - 15:01
  • red

    Posts: 860

    FP1 dus dat zegt nog niks.

    Max wilde op Zandvoort nog even een eerbetoon aan Jos geven

    • + 13
    • 29 aug 2025 - 13:53
    • Freek-Willem

      Posts: 6.170

      Aardje naar zijn vaartje 😉

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 15:01
    • Tony

      Posts: 1.527

      Oeps ik lees nu pas jouw bericht, je was sneller dan ik :-)

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 15:15
  • Joeppp

    Posts: 8.021

    Dit is een hele aparte die maar 2 dingen kunnen betekenen:1 een technisch probleem 2: max zit nog in de vakantie modus en zocht de kortste weg naar het strand.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 13:56
  • ives

    Posts: 1.272

    Max al aan het testen hoe laat hij kan remmen om de wagen te laten staan naast Norris in bocht 1. Toch nog maar wat finetunen doorheen het weekend

    • + 3
    • 29 aug 2025 - 14:06
  • snailer

    Posts: 29.394

    P6 en dan ook nog een crash. Vervangen die gast.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 14:11
    • Freek-Willem

      Posts: 6.170

      Ja hè, wat een pannekoek.
      Lawson terughalen

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 15:02
  • NyckVrieskast

    Posts: 904

    Verstappen kreeg weer een sh*t auto en hij dacht wat moet ik met zon rammelbak, parkeer hem in de grindbak en zoek het uit.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 14:24
  • Skoda F1

    Posts: 260

    Het was een bizarre horror crash. Alle machtig!

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 14:25
  • De Zeswieler

    Posts: 7.328

    Dit is GEEN crash.
    Verloedering van het woord ‘crash.’

    Jaja, muggenzifterij mijnerzijds, maar kom op. Dit noemt men GEEN crash. Laat staan BIZARRE CRASH.

    • + 11
    • 29 aug 2025 - 14:28
    • Babs

      Posts: 12

      Inderdaad! Alweer een heel vreemde fout...

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 14:52
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.857

    Prutser...

    • + 3
    • 29 aug 2025 - 14:43
  • racepace1

    Posts: 541

    Maar waar is de crash?
    Max remde te laat en schoot in de bocht rechtdoor, dat zeker! maar waar is de crash?
    Hij heeft zijn auto nergens tegenaan gereden, stond wel vast in het grind of is dat ook een crash?
    of is tegen kiezels aan rijden ook een crash?
    Zo leren we elke dag weer wat nieuws.....
    Heb je de crash val Lewis gezien wauw... oh nee dat was een spin, en de crash van Kimmi dan! ook niet normaal, helemaal kapot en van Tsunoda ook zo heeee! :( :)

    • + 4
    • 29 aug 2025 - 15:23
  • SennaS

    Posts: 10.364

    Gelukkig goed afgelopen.
    De sleet lijkt er nu al in te zitten.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 15:24
    • Rimmer

      Posts: 12.733

      Valt mee. Weliswaar P15 maar hij stond maar 9 duizendste achter
      Charles op P14.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 15:42
  • AUDI_F1

    Posts: 3.265

    Beter in de training dan in de race. En misschien wilde Verstappen wel een nieuwe vloer.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 15:37

