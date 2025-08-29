Bizarre crash van Verstappen: proefstart gaat volledig mis

Max Verstappen noteerde een zesde tijd in de eerste vrije training in Zandvoort. Het weekend leek niet slecht te beginnen, en er was nog genoeg ruimte voor verbetering. Na de vrije training ging hij echter op bizarre wijze de fout in in de Tarzanbocht.

Veel coureurs maakten vandaag een tripje door de grindbak in de eerste vrije training. Verstappen bleef foutloos tijdens de training, maar vlak daarna ging het helemaal mis. De Nederlandse Red Bull-coureur maakte zijn proefstart, maar remde daarna niet tijdig af voor de Tarzanbocht. Hij vloog volle vaart door het grind, maar bleef uit de muur.

Verstappen reed een sessie zonder veel grote problemen. Hij hield zijn Red Bull-bolide op de baan, en wist zijn programma af te werken. De zesde tijd was niet waarop hij had gehoopt, maar de achterstand op de McLarens kwam ook niet uit de lucht vallen. Verstappen meldde zich niet op de boordradio met uitgebreide klachten, en na de training meldde hij zich op het rechte stuk voor de gebruikelijke proefstarts.

Wat ging er mis?

Verstappen deed alles op de normale manier, maar toen hij volgas naar de eerste bocht reed ging er iets niet goed. In plaats van af te remmen voor de Tarzanbocht, bleef hij volgas doorrijden en stuiterde hij hard door de grindbak heen. Wonder boven wonder raakte hij de muur niet, maar hij stond met zijn achterwielen wel vast in de grindbak.

Met het schaamrood op de kaken stapte Verstappen uit zijn auto en probeerde hij wat grind weg te halen bij de achteras. Op de tribunes keken de fans elkaar vol verbazing aan, al bleef het onduidelijk of Verstappen zelf de fout in was gegaan, of dat het kwam door een technisch probleem.

Ridder zonder paard

Als een ridder zonder paard keerde Verstappen weer terug in de pitlane. Hij wandelde via de pit entry naar de pitbox van Red Bull, waar hij het moment zal gaan bespreken. Hij was overigens niet de enige coureur die vaststond, eerder in de training kon Andrea Kimi Antonelli ook niet ontsnappen uit de grindbak.