"Red Bull voert ingrijpende verandering door aan auto Verstappen"

In Zandvoort gaat de tweede seizoenshelft van de Formule 1 vandaag officieel van start. Bij veel teams verschuift de aandacht naar 2026, maar bij Red Bull Racing wordt er wel aan het huidige seizoen gedacht. Max Verstappens auto krijgt dit weekend namelijk een update.

Aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, is het voor veel teams belangrijker om daar de aandacht op te leggen. Dit zorgt ervoor dat er steeds minder updates zullen worden geïntroduceerd in de aankomende races. Ook in Zandvoort is dit merkbaar, want slechts een handjevol teams heeft ervoor gekozen om nieuwe onderdelen mee te nemen.

Wat past Red Bull aan in Zandvoort?

Bij de topteams van Mercedes, Ferrari en McLaren nemen ze geen nieuwe onderdelen mee naar Zandvoort. Bij Max Verstappens werkgever Red Bull Racing is dat wél het geval. De Oostenrijkse renstal heeft ervoor gekozen om één aanpassing door te voeren aan de voorvleugel.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull een kleine verandering heeft doorgevoerd. Kijkend naar het circuit van Zandvoort, en naar wat dit vraagt van de auto's, heeft Red Bull besloten om de chords van de wing flaps te verlengen. Het is geen ingrijpende verandering, maar het moet er wel voor zorgen dat Verstappen e Yuki Tsunoda beter voor de dag kunnen komen.

Nog meer updates

Naast Red Bull kiezen nog twee andere teams ervoor om de auto's aan te passen. Het gaat om het team van Alpine, waar er een aanpassing is doorgevoerd aan de brake ducts. Dit moet ervoor zorgen dat ze beter kunnen omgaan met de achterwielen.

Verder heeft ook het team van Sauber een aanpassing doorgevoerd aan de auto. Het gaat hier om een verandering aan de achterkant van de auto. De Zwitserse renstal heeft de brake duct aangepast, en dit moet ervoor zorgen dat de flow rondom de achterzijde van de wagen beter wordt.