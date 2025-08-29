user icon
icon

Red Bull voert ingrijpende verandering door aan auto Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull voert ingrijpende verandering door aan auto Verstappen
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 10:46
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

In Zandvoort gaat de tweede seizoenshelft van de Formule 1 vandaag officieel van start. Bij veel teams verschuift de aandacht naar 2026, maar bij Red Bull Racing wordt er wel aan het huidige seizoen gedacht. Max Verstappens auto krijgt dit weekend namelijk een update.

Aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, is het voor veel teams belangrijker om daar de aandacht op te leggen. Dit zorgt ervoor dat er steeds minder updates zullen worden geïntroduceerd in de aankomende races. Ook in Zandvoort is dit merkbaar, want slechts een handjevol teams heeft ervoor gekozen om nieuwe onderdelen mee te nemen.

Meer over Red Bull Racing Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Wat past Red Bull aan in Zandvoort?

Bij de topteams van Mercedes, Ferrari en McLaren nemen ze geen nieuwe onderdelen mee naar Zandvoort. Bij Max Verstappens werkgever Red Bull Racing is dat wél het geval. De Oostenrijkse renstal heeft ervoor gekozen om één aanpassing door te voeren aan de voorvleugel.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull een kleine verandering heeft doorgevoerd. Kijkend naar het circuit van Zandvoort, en naar wat dit vraagt van de auto's, heeft Red Bull besloten om de chords van de wing flaps te verlengen. Het is geen ingrijpende verandering, maar het moet er wel voor zorgen dat Verstappen e Yuki Tsunoda beter voor de dag kunnen komen.

Nog meer updates

Naast Red Bull kiezen nog twee andere teams ervoor om de auto's aan te passen. Het gaat om het team van Alpine, waar er een aanpassing is doorgevoerd aan de brake ducts. Dit moet ervoor zorgen dat ze beter kunnen omgaan met de achterwielen.

Verder heeft ook het team van Sauber een aanpassing doorgevoerd aan de auto. Het gaat hier om een verandering aan de achterkant van de auto. De Zwitserse renstal heeft de brake duct aangepast, en dit moet ervoor zorgen dat de flow rondom de achterzijde van de wagen beter wordt.

iOosterbaan

Posts: 2.025

Titel: Red Bull voert ingrijpende verandering door aan auto Verstappen

Text: "heeft Red Bull besloten om de chords van de wing flaps te verlengen. Het is geen ingrijpende verandering"

  • 21
  • 29 aug 2025 - 10:55
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (18)

Login om te reageren
  • iOosterbaan

    Posts: 2.025

    Titel: Red Bull voert ingrijpende verandering door aan auto Verstappen

    Text: "heeft Red Bull besloten om de chords van de wing flaps te verlengen. Het is geen ingrijpende verandering"

    • + 21
    • 29 aug 2025 - 10:55
    • arone

      Posts: 1.127

      echt letterlijk in het artikel: "Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull een kleine verandering heeft doorgevoerd."

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 11:01
    • Kubica

      Posts: 5.582

      @Arone, die andere quote komt ook echt letterlijk uit de tekst....

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:06
    • arone

      Posts: 1.127

      Ja klopt, onbegrijpelijk hoe er hier bericht wordt. Het was ook niet om af te zeiken. meer om onbegri te tonen. had de rest van de comments nog niet gelezen maar dat zegt al genoeg.

      • + 5
      • 29 aug 2025 - 11:21
    • Freek-Willem

      Posts: 6.167

      Iemand is ewoon een g vergeten in de titel. Een g vergeten is zo edaan.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 12:01
  • misstappen

    Posts: 3.315

    Ingrijpende verandering... "Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull een kleine verandering heeft doorgevoerd."
    ik weet alles is relatief, maar dit? huh?

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 10:59
  • Pietje Bell

    Posts: 30.613

    "Red Bull voert ingrijpende verandering door aan auto Verstappen"

    "Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull een kleine verandering heeft
    doorgevoerd. Kijkend naar het circuit van Zandvoort, en naar wat dit vraagt van de auto's,
    heeft Red Bull besloten om de chords van de wing flaps te verlengen.
    Het is geen ingrijpende verandering, ........

    Wat is het nou? Wel of geen ingrijpende verandering?


    Andrew Benson
    @andrewbensonf1
    ·
    9 m
    Red Bull have a new front wing for the Dutch Grand Prix, a development of the one
    Max Verstappen used in Belgium for the first time. Both Verstappen and Yuki Tsunoda
    will have the wing for the start of the Zandvoort weekend

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 10:59
  • SennaS

    Posts: 10.361

    Het lek is boven, de oranje fans kunnen weer massaal tickets kopen

    • + 3
    • 29 aug 2025 - 11:09
    • misstappen

      Posts: 3.315

      je bent best wel grappig door je voorspelbaarheid.

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 11:11
    • Need5Speed

      Posts: 3.163

      En jij kan weer massaal geen tickets kopen natuurlijk.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.195

    Ik kan het me goed voorstellen dat die flaps verlengen best wel ingrijpend is.

    Als ik mijn flap laat verlengen zou ik en mijn vriendin dat ook ingrijpend vinden hoor.
    Dan kom ik op plekken waar ik nog nooit geweest ben.

    • + 3
    • 29 aug 2025 - 11:11
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.855

      Van mij mogen flappen wel stoppen met groeien bij een vrouw.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.195

      Nee, joh.
      Hoe groter de flappen hoe meer je in je mond kunt stoppen..

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:29
  • Need5Speed

    Posts: 3.163

    Ik begrijp dat het nodig is om spectaculaire titels te verzinnen bij artikelen die over iets kleins gaan om op het boze internet niet ten onder te gaan in de strijd met de andere saaits die dat ook doen.

    Ik snap het, echt.

    Maar dit is precies het tegendeel van wat er in de tekst staan. Dat ben ik toch wel zat, hier kan ik niet meer om lachen, dit is gewoon verkeerd.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 11:26
    • HarryLam

      Posts: 4.836

      Jullie snappen schijnbaar nog steeds niet dat die achterlijke titels gemaakt worden om jullie te laten reageren.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:59
  • schwantz34

    Posts: 40.743

    Ik zou liever zien dat RR hun flappen uitgeeft aan de 26 auto ipv aan deze waardeloze knakenbak.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 11:29
  • Spannenburg

    Posts: 96

    Logisch toch? Met deze vleugel grijpt de auto aan de voorkant meer in.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 11:41
    • NyckVrieskast

      Posts: 900

      Dat hoop je maar. Alles wat Waché heeft gemaakt is troep.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:58

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×