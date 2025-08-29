Verstappen hoopt dat neefjes niet doorgaan met karten

user icon
Max Verstappen komt uit een echte racefamilie. Zijn vader Jos Verstappen reed zelf in de Formule 1, terwijl zijn moeder Sophie Kumpen succesvol was in de karts. Verstappens neefjes maakten recent ook kennis met de karts, en de Red Bull-coureur geeft hen een dringend advies.

Verstappens zus Victoria deelde in de zomerstop een aantal opvallende foto's op Instagram. Op de plaatjes was te zien dat haar zoontjes Luka en Lio een racepak van Verstappen.com Racing hadden gekregen, en dat ze voor het eerst meters maakten in een kart. Jos Verstappen reageerde gevat onder de Instagram-post: "Oh nee. Begint het weer opnieuw." Verstappen senior reisde in het verleden heel Europa af voor de kartloopbaan van Max.

Stap voor stap

In Zandvoort werd ook Max Verstappen gevraagd naar de beelden van zijn kartende neefjes. Bij de internationale media reageert Verstappen met een grote grijns: "Ze beginnen, het gaat wel een beetje stap voor stap. Ze hebben voor de eerste keer kennisgemaakt met een kart."

Hoopt Verstappen op carrière voor neefjes?

Verstappen begon zelf ook op deze manier met racen. Als hij hiermee wordt geconfronteerd, geeft hij aan dat hij niet hoopt op een raceloopbaan van zijn neefjes: "Ik hoop het niet. We zien het vanzelf wel. Als ze het leuk vinden en hoe dat verder gaat... Ze zijn drie en vier jaar oud, dus laat het daar lekker bij, relaxed."

Voetballen of tennissen

Verstappen weet zelf hoeveel je moet inleveren om de koningsklasse te bereiken. Als hij de vraag krijgt of hij kleine kinderen aanraadt om voor zo'n carrière te gaan, is zijn antwoord zeer duidelijk: "Het ligt eraan. Als het voor iemand anders is: oké. Als het in de familie is, dan zou ik nee zeggen. Dan moet je je ermee gaan bemoeien. Liever niet eigenlijk. Ik zou zeggen: doe maar wat anders. Misschien voetballen of tennissen." 

snailer

Posts: 29.388

"Ik zit te wachten op het bericht over de kat van Max en wat die kat gisteren heeft gegeten."

Nog even geduld. We hebben hier een pietjerazzi. Die zal er wel mee gaan komen straks.

  • 5
  • 29 aug 2025 - 10:20
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.195

    Ik zit te wachten op het bericht over de kat van Max en wat die kat gisteren heeft gegeten.
    Ook de kanarie heeft mijn volledige aandacht wat betreft voeding.

    • + 3
    • 29 aug 2025 - 09:51
    • MWHT

      Posts: 5.554

      Max zijn kat heeft dus gisteren de kanarie opgegeten...straks meer in F1 shownieuws!!

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 10:16
    • snailer

      Posts: 29.388

      "Ik zit te wachten op het bericht over de kat van Max en wat die kat gisteren heeft gegeten."

      Nog even geduld. We hebben hier een pietjerazzi. Die zal er wel mee gaan komen straks.

      • + 5
      • 29 aug 2025 - 10:20
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.855

      Dat moet je Pietje vragen.

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 10:20
    • Pietje Bell

      Posts: 30.613

      Ga jij nou maar lekker vroeg aan de Tripel @Snailer,
      want dat dat is het enige waar je goed in bent.

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 10:30
    • mario

      Posts: 14.033

      @Ouw: Pietje duikt voor jou wel de vuilnisbakken in om te kijken wat er allemaal gegeten is in huize Verstappen...

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 10:40
    • mario

      Posts: 14.033

      "Max zijn kat heeft dus gisteren de kanarie opgegeten...straks meer in F1 shownieuws!!"
      Made by Pietje Paparazzi....

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 10:40
    • MWHT

      Posts: 5.554

      merk t al, word weer lekker onfris hier. ik ben weg....

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 10:56
    • snailer

      Posts: 29.388

      Zo te lezen ben ik ook flink goed in jou op de kast jagen, pietje. Hahahah.

      • + 4
      • 29 aug 2025 - 11:03
    • Pietje Bell

      Posts: 30.613

      Heel verstandig @MWHT.

      Stelletje zeikerds.

      @Mario ziet zelfs niet eens dat dat gevatte bericht van jou niet eens van mij afkomstig is. Leuk gevonden trouwens, zie het zo voor me.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:07
    • Pietje Bell

      Posts: 30.613

      Nee @Snailer, je bent goed in afzeiken, maar nog beter in Tripels achteroverslaan.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:08
    • mario

      Posts: 14.033

      Als je goed leest @Pietje, dan had je begrepen dat ik doelde op "F1 Shownieuws" en dat dus "Made by Pietje Paparazzi...."

      Maar wat je misschien nog meer moet begrijpen is dat er eigenlijk niemand hier zit te wachten op jou roddelrubriek... Gewoon meepraten over de Formule 1, de coureurs, de techniek en de races is waarschijnlijk wel iedereen hier voor.... Maar die roddel en achterklap kan iedereen hier wel gestolen worden...

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 12:06
  • Pietje Bell

    Posts: 30.613

    Vanavond om 20:30u een interview met Jos en Max oa op TV.

    i.imgur.com/jYRjdSC.png

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 09:53
    • Kampsie

      Posts: 1.490

      Bedankt voor de tip

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 11:35
  • Sander

    Posts: 1.437

    Lance Stroll moest ook kiezen tussen tennis en racen. We weten allemaal het resultaat.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 10:10
    • schwantz34

      Posts: 40.743

      Door de verkeerde keus van Lance zitten wij mooi met een kater opgescheept.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:14
  • Pietje Bell

    Posts: 30.613

    Het was te verwachten dat die jongens een keer in een kart wilden rijden.
    Ze worden 6 en 7 december 4 (Lio) en 5 jaar (Luka).
    Lio is een enorme waaghals en is voor niets en niemand bang, ziet totaal geen gevaar.
    Luka kijkt meer de kat uit de boom, is rustiger, verstandiger in gedrag en als hij de genen geërfd heeft van opa, oma, Max en Victoria zou hij best eens kunnen verrassen, maar of hij er in door wil gaan?

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 10:37
    • mario

      Posts: 14.033

      Die twee kids kunnen nooit, maar dan echt nooit, de genen van Max en Victoria hebben geërfd... Tenzij ze een hele aparte familieband hebben binnen de Verstappens...

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 10:43
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.855

      Tijd dat je vrijwilligers werk gaat doen.

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 10:46
    • Pietje Bell

      Posts: 30.613

      Moet jij nog niet weer ff snel de grens over naar de Aldi om voor dit weekend dat super goedkope Schultenbräu bocht, het huismerk van de Aldi in te slaan @Leclercfan?

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:15
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.855

      Geen tijd vandaag ben aan het werk voor de voedselbank, Zou ook iet voor jou zijn...

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 11:18

