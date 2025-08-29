Verstappen hoopt dat neefjes niet doorgaan met karten

Max Verstappen komt uit een echte racefamilie. Zijn vader Jos Verstappen reed zelf in de Formule 1, terwijl zijn moeder Sophie Kumpen succesvol was in de karts. Verstappens neefjes maakten recent ook kennis met de karts, en de Red Bull-coureur geeft hen een dringend advies.

Verstappens zus Victoria deelde in de zomerstop een aantal opvallende foto's op Instagram. Op de plaatjes was te zien dat haar zoontjes Luka en Lio een racepak van Verstappen.com Racing hadden gekregen, en dat ze voor het eerst meters maakten in een kart. Jos Verstappen reageerde gevat onder de Instagram-post: "Oh nee. Begint het weer opnieuw." Verstappen senior reisde in het verleden heel Europa af voor de kartloopbaan van Max.

Stap voor stap

In Zandvoort werd ook Max Verstappen gevraagd naar de beelden van zijn kartende neefjes. Bij de internationale media reageert Verstappen met een grote grijns: "Ze beginnen, het gaat wel een beetje stap voor stap. Ze hebben voor de eerste keer kennisgemaakt met een kart."

Hoopt Verstappen op carrière voor neefjes?

Verstappen begon zelf ook op deze manier met racen. Als hij hiermee wordt geconfronteerd, geeft hij aan dat hij niet hoopt op een raceloopbaan van zijn neefjes: "Ik hoop het niet. We zien het vanzelf wel. Als ze het leuk vinden en hoe dat verder gaat... Ze zijn drie en vier jaar oud, dus laat het daar lekker bij, relaxed."

Voetballen of tennissen

Verstappen weet zelf hoeveel je moet inleveren om de koningsklasse te bereiken. Als hij de vraag krijgt of hij kleine kinderen aanraadt om voor zo'n carrière te gaan, is zijn antwoord zeer duidelijk: "Het ligt eraan. Als het voor iemand anders is: oké. Als het in de familie is, dan zou ik nee zeggen. Dan moet je je ermee gaan bemoeien. Liever niet eigenlijk. Ik zou zeggen: doe maar wat anders. Misschien voetballen of tennissen."