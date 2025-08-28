user icon
icon

Verstappen lacht Wolff uit na opmerkelijke uitspraken

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen lacht Wolff uit na opmerkelijke uitspraken
  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 18:09
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgde tijdens de zomerstop voor verbazing met een aantal uitspraken over de auto's voor 2026. In Zandvoort wordt Max Verstappen met deze woorden geconfronteerd, en hij moet er eigenlijk vooral om lachen. Hij deelt een plaagstootje uit aan Wolff.

De nieuwe regels voor 2026 zorgen voor de nodige onrust in de Formule 1-wereld. In 2026 gaan er immers nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport. Aangezien beide regelpakketten op de schop gaan, kan alles veranderen. Vooral de nieuwe krachtbronnen zorgen voor onrust, want dit kan voor enorme topsnelheden gaan zorgen.

Meer over Max Verstappen Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug
 Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug

Wolff deelt bijzondere verwachtingen

Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgde voor verbazing door bij Auto, Motor und Sport te stellen dat er topsnelheden van 400 kilometer per uur kunnen worden bereikt. Hij plaatste hier wel een kanttekening bij, want hij stelde dat dit alleen geldt als ze het volledige vermogen benutten. De FIA wil al ingrijpen, en Auto, Motor und Sport deelde deze week dat er in Monaco en Singapore wordt ingegrepen door het vermogen te beperken.

Verstappen moet lachen om Wolff

In de paddock in Zandvoort gaat het veelvuldig over deze nieuwe ontwikkelen en de uitspraken van Wolff. Max Verstappen moet in gesprek met de internationale media wel een beetje lachen om deze woorden van Wolff: "Misschien de motor van Tot wel, ik weet het niet!"

Verstappens woorden zorgen voor hilariteit, waarna hij verdergaat met zijn verhaal: "Ik denk dat het al redelijk is uitgelegd door de FIA, dat ze dat ook niet gaan toelaten. Op bepaalde circuits, dat het een soort van... Ik wil niet zeggen een limiter, maar er wordt wel gekeken naar dat je niet te hard gaat qua energie."

Voor Verstappen worden de nieuwe motoren sowieso belangrijk. Zijn werkgever Red Bull gaat vanaf volgend jaar zelf krachtbronnen fabriceren in samenwerking met Ford. Het is nog niet duidelijk hoe competitief ze zullen zijn.

Larry Perkins

Posts: 59.454

[i] "Misschien de motor van Tot wel, ik weet het niet!" [/i]

Max mag Tot zeggen...

(ik mag To zeggen maar doe dat nooit)

  • 4
  • 28 aug 2025 - 18:53
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes GP Nederland 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.454

    "Misschien de motor van Tot wel, ik weet het niet!"

    Max mag Tot zeggen...

    (ik mag To zeggen maar doe dat nooit)

    • + 4
    • 28 aug 2025 - 18:53
    • DenniSNL1980

      Posts: 299

      Wilde ik ooknzeggen 😂
      Toch leuk dat die een koosnaampje heeft.
      Benieuwd hoe Toto Max noemt.
      - Ma
      - The one that got away
      - George
      - ...

      • + 3
      • 28 aug 2025 - 19:01
    • Kampsie

      Posts: 1.489

      Ik mag Mr T zeggen

      • + 3
      • 28 aug 2025 - 19:01
    • Freek-Willem

      Posts: 6.165

      Op de Veluwe zouden er een aantal blij zijn als der Wolf tot ist.

      • + 2
      • 28 aug 2025 - 19:48
    • Snork

      Posts: 21.680

      Ik mag Susie van hem doen, maar ik wil dat niet. Nu jullie weer.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 19:48
    • Freek-Willem

      Posts: 6.165

      Susie de bui is over aldus @Snork

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 19:53
    • Larry Perkins

      Posts: 59.454

      "Nu jullie weer."

      Hoezo "weer" @Snork, heb Susie (of Suus) nog nooit gedaan, en dat zal zo blijven...

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 19:59
    • snailer

      Posts: 29.382

      Van mij mag je Susie ook doen met je Snorkel, Snork,

      Ik zit daar niet mee.

      Geef je wel even de raad 2021 terug te kijken voor je er aan begint. Toen was het een headset. Nu zou het wel eens een Snork kunnen zijn.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 21:41
    • Snork

      Posts: 21.680

      Ach, dwergwerpen is ook een cult sport. Snork werpen mag ook, zeker door d’n Toto.
      Maar nee, Susie is niet mijn ding. Beetje saai ofzo.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 22:48
    • iOosterbaan

      Posts: 2.024

      Ik zeg gewoon niks tegen hem, zo rollen Toto en ik gewoon...

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 00:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.189

    "Nu kan ik Toto uitlachen want ik heb geen contract van hem gehad terwijl we op zijn jacht toch iets anders afgesproken hadden."....aldus 'n zeeeeeer teleurgestelde Max die op dat contract gerekend had, maar niet kreeg omdat Toto aan zijn kwaliteiten twijfelde....

    • + 3
    • 28 aug 2025 - 20:11
    • SennaS

      Posts: 10.359

      Nou ik denk niet dat iemand twijfelt aan Max zijn kwaliteiten maar Toto kwam dit seizoen er achter dat hij al de snelste coureur in huis heeft met wk potentie.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 00:09

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×