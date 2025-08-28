Verstappen lacht Wolff uit na opmerkelijke uitspraken

Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgde tijdens de zomerstop voor verbazing met een aantal uitspraken over de auto's voor 2026. In Zandvoort wordt Max Verstappen met deze woorden geconfronteerd, en hij moet er eigenlijk vooral om lachen. Hij deelt een plaagstootje uit aan Wolff.

De nieuwe regels voor 2026 zorgen voor de nodige onrust in de Formule 1-wereld. In 2026 gaan er immers nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport. Aangezien beide regelpakketten op de schop gaan, kan alles veranderen. Vooral de nieuwe krachtbronnen zorgen voor onrust, want dit kan voor enorme topsnelheden gaan zorgen.

Wolff deelt bijzondere verwachtingen

Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgde voor verbazing door bij Auto, Motor und Sport te stellen dat er topsnelheden van 400 kilometer per uur kunnen worden bereikt. Hij plaatste hier wel een kanttekening bij, want hij stelde dat dit alleen geldt als ze het volledige vermogen benutten. De FIA wil al ingrijpen, en Auto, Motor und Sport deelde deze week dat er in Monaco en Singapore wordt ingegrepen door het vermogen te beperken.

Verstappen moet lachen om Wolff

In de paddock in Zandvoort gaat het veelvuldig over deze nieuwe ontwikkelen en de uitspraken van Wolff. Max Verstappen moet in gesprek met de internationale media wel een beetje lachen om deze woorden van Wolff: "Misschien de motor van Tot wel, ik weet het niet!"

Verstappens woorden zorgen voor hilariteit, waarna hij verdergaat met zijn verhaal: "Ik denk dat het al redelijk is uitgelegd door de FIA, dat ze dat ook niet gaan toelaten. Op bepaalde circuits, dat het een soort van... Ik wil niet zeggen een limiter, maar er wordt wel gekeken naar dat je niet te hard gaat qua energie."

Voor Verstappen worden de nieuwe motoren sowieso belangrijk. Zijn werkgever Red Bull gaat vanaf volgend jaar zelf krachtbronnen fabriceren in samenwerking met Ford. Het is nog niet duidelijk hoe competitief ze zullen zijn.