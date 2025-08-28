user icon
icon

Max Verstappen onthult het nieuwe doel van Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen onthult het nieuwe doel van Red Bull
  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 15:24
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen begint dit weekend vol goede moed aan de tweede seizoenshelft. Hij rijdt in Zandvoort zijn thuisrace, maar hij wordt niet gezien als de favoriet voor de zege. Nu de titel uit zicht is heeft hij een nieuw doel: zo goed mogelijk presteren.

Verstappen begon met een slecht gevoel aan de zomerstop. In de Grand Prix van Hongarije kwam hij niet verder dan de negende plaats, en zijn team Red Bull kampte met de nodige problemen. Na twee weken rust mogen ze nu weer aan de bak, en Zandvoort vormt het decor van de terugkeer. Het wordt een lastig weekend, maar het is wel de thuisrace van Verstappen.

Meer over Max Verstappen Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug
 Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug

Wat is het doel?

De regerend wereldkampioen heeft een duidelijk doel voor ogen, zo legt hij uit tijdens de persconferentie: "Ik probeer er gewoon het beste van te maken. Ik zal elke race proberen te kijken welke kansen er liggen en wat er te leren valt over de auto."

"Natuurlijk rijden we volgend jaar met een compleet andere auto. Maar ik zou graag nog meer over deze auto te weten willen komen, zodat ik kan zien waar er nog meer performance te vinden is. Dat doen we om het onszelf iets makkelijker te maken."

Wraak voor Hongarije

Het moet in ieder geval beter gaan dan tijdens de Grand Prix van Hongarije. Als hij hiernaar wordt gevraagd, verschijnt er een kleine grijns op Verstappens gezicht: "Dat hoop ik wel. Want dat was geen geweldig weekend voor ons. Ik hoop dat we er hier dichter bij kunnen zitten. Ik denk echter niet dat dit ons beste circuit zal zijn qua banen die er nog aankomen. Maar goed, misschien gaat het wel regenen, wat mogelijk voor een beetje chaos zorgt. We zien wel wat er gebeurt."

Waar liggen er kansen?

Verstappen weet wel op welke circuits hij wel kan scoren: "Banen met wat meer snelle bochten zouden ons beter moeten liggen. Op circuit met vooral low- en medium speed-bochten hebben we het waarschijnlijk iets moeilijker."

Patrick_St

Posts: 5.991

Paar fotootjes van zijn vliegtuigje vanmorgen op Schiphol:

https://gpfanatics.com/wp-content/uploads/2025/08/PH-UTL-10-scaled.jpg
https://gpfanatics.com/wp-content/uploads/2025/08/PH-UTL-11-scaled.jpg
https://gpfanatics.com/wp-content/uploads/2025/08/PH-UTL-12-scaled.jpg
https://gpfanatics.com/w... [Lees verder]

  • 3
  • 28 aug 2025 - 15:39
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (6)

Login om te reageren

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×