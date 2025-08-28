Max Verstappen onthult het nieuwe doel van Red Bull

Max Verstappen begint dit weekend vol goede moed aan de tweede seizoenshelft. Hij rijdt in Zandvoort zijn thuisrace, maar hij wordt niet gezien als de favoriet voor de zege. Nu de titel uit zicht is heeft hij een nieuw doel: zo goed mogelijk presteren.

Verstappen begon met een slecht gevoel aan de zomerstop. In de Grand Prix van Hongarije kwam hij niet verder dan de negende plaats, en zijn team Red Bull kampte met de nodige problemen. Na twee weken rust mogen ze nu weer aan de bak, en Zandvoort vormt het decor van de terugkeer. Het wordt een lastig weekend, maar het is wel de thuisrace van Verstappen.

Wat is het doel?

De regerend wereldkampioen heeft een duidelijk doel voor ogen, zo legt hij uit tijdens de persconferentie: "Ik probeer er gewoon het beste van te maken. Ik zal elke race proberen te kijken welke kansen er liggen en wat er te leren valt over de auto."

"Natuurlijk rijden we volgend jaar met een compleet andere auto. Maar ik zou graag nog meer over deze auto te weten willen komen, zodat ik kan zien waar er nog meer performance te vinden is. Dat doen we om het onszelf iets makkelijker te maken."

Wraak voor Hongarije

Het moet in ieder geval beter gaan dan tijdens de Grand Prix van Hongarije. Als hij hiernaar wordt gevraagd, verschijnt er een kleine grijns op Verstappens gezicht: "Dat hoop ik wel. Want dat was geen geweldig weekend voor ons. Ik hoop dat we er hier dichter bij kunnen zitten. Ik denk echter niet dat dit ons beste circuit zal zijn qua banen die er nog aankomen. Maar goed, misschien gaat het wel regenen, wat mogelijk voor een beetje chaos zorgt. We zien wel wat er gebeurt."

Waar liggen er kansen?

Verstappen weet wel op welke circuits hij wel kan scoren: "Banen met wat meer snelle bochten zouden ons beter moeten liggen. Op circuit met vooral low- en medium speed-bochten hebben we het waarschijnlijk iets moeilijker."