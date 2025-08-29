user icon
Red Bull voert gesprekken met Lawson over F1-toekomst

Red Bull voert gesprekken met Lawson over F1-toekomst
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 08:48
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Liam Lawson keert dit weekend terug op een bijzondere plek. In Zandvoort maakte hij in 2023 onverwachts zijn debuut in de Formule 1. Hij kent een lastig seizoen, maar voor de zomerstop ging het steeds beter met Lawson. De Nieuw-Zeelander praat met Red Bull over zijn toekomst.

Lawson begon aan het seizoen als de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na twee teleurstellende races werd hij aan de kant geschoven en vervangen door Yuki Tsunoda. Bij Racing Bulls had Lawson het zwaar naast Isack Hadjar, maar vlak voor de zomerstop kreeg hij vleugels. Hij wist namelijk in drie van de laatste vier races te winnen.

Sterke resultaten

Lawson denkt daar nu niet meer aan, zo laat hij weten aan de internationale media in Zandvoort: "Het was een opluchting om die punten te pakken. Uiteindelijk gaat de knop echter om en ligt de focus weer op de volgende race. We doen het de laatste races goed, maar we weten dat de verhoudingen snel kunnen veranderen. We proberen ieder weekend te bouwen op de vorige resultaten en we hopen zo steeds in de punten te eindigen."

Hoe de toekomst van Lawson er uit gaat zien, blijft nog onduidelijk. Bij Racing Bulls heeft hij een sterke teamgenoot in de persoon van Isack Hadjar, terwijl Arvid Lindblad ook staat te trappelen om te debuteren.

Wat brengt de toekomst voor Lawson?

Lawson bevestigt dat hij met Red Bull praat over zijn toekomst. De Racing Bulls-coureur probeert zich nu echter te focussen op wat er nu gebeurt: "Er zijn altijd gesprekken, maar deze vinden plaats op de achtergrond. Maar weet je wat het is? Het hangt allemaal af van mijn prestaties. Dus ik focus me vooral op de races."

Lawson staat bij het ingaan van dit weekend op de vijftiende plaats in het wereldkampioenschap met twintig punten. Zijn teamgenoot Hadjar staat dertiende met 22 punten.

Reacties (2)

  • William-E

    Posts: 479

    Die rijdt dus volgend jaar ergens anders...

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 08:56
    • VestAan

      Posts: 730

      Ik denk dat Yuki vertrekt bij RedBull en ook niet terug gaat naar de Racing Bulls. Durven ze het aan om Hadjar af te laten branden naast Max,.of Lawson nog een laatste kans geven?
      Grote kans dat Arvid Lindblad in de Racing Bulls.gaat rijden.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 10:46

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (23)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 65 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
