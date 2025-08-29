Red Bull voert gesprekken met Lawson over F1-toekomst

Liam Lawson keert dit weekend terug op een bijzondere plek. In Zandvoort maakte hij in 2023 onverwachts zijn debuut in de Formule 1. Hij kent een lastig seizoen, maar voor de zomerstop ging het steeds beter met Lawson. De Nieuw-Zeelander praat met Red Bull over zijn toekomst.

Lawson begon aan het seizoen als de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na twee teleurstellende races werd hij aan de kant geschoven en vervangen door Yuki Tsunoda. Bij Racing Bulls had Lawson het zwaar naast Isack Hadjar, maar vlak voor de zomerstop kreeg hij vleugels. Hij wist namelijk in drie van de laatste vier races te winnen.

Sterke resultaten

Lawson denkt daar nu niet meer aan, zo laat hij weten aan de internationale media in Zandvoort: "Het was een opluchting om die punten te pakken. Uiteindelijk gaat de knop echter om en ligt de focus weer op de volgende race. We doen het de laatste races goed, maar we weten dat de verhoudingen snel kunnen veranderen. We proberen ieder weekend te bouwen op de vorige resultaten en we hopen zo steeds in de punten te eindigen."

Hoe de toekomst van Lawson er uit gaat zien, blijft nog onduidelijk. Bij Racing Bulls heeft hij een sterke teamgenoot in de persoon van Isack Hadjar, terwijl Arvid Lindblad ook staat te trappelen om te debuteren.

Wat brengt de toekomst voor Lawson?

Lawson bevestigt dat hij met Red Bull praat over zijn toekomst. De Racing Bulls-coureur probeert zich nu echter te focussen op wat er nu gebeurt: "Er zijn altijd gesprekken, maar deze vinden plaats op de achtergrond. Maar weet je wat het is? Het hangt allemaal af van mijn prestaties. Dus ik focus me vooral op de races."

Lawson staat bij het ingaan van dit weekend op de vijftiende plaats in het wereldkampioenschap met twintig punten. Zijn teamgenoot Hadjar staat dertiende met 22 punten.