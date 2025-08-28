Lando Norris kan niet wachten op Zandvoort: "De sfeer is geweldig!"

Het team van McLaren geldt dit weekend als de topfavoriet voor de zege in de Grand Prix van Nederland. Lando Norris schreef de race vorig jaar op zijn naam, en hij jaagt dit weekend weer op succes. De Brit heeft er veel zin in, en hij is dol op Zandvoort én Nederland.

Norris ging met een goed gevoel de zomerstop in. De Britse McLaren-coureur schreef de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, en verkleinde het verschil met zijn teamgenoot Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Norris voelt zich goed, en met Nederland heeft hij ook een goede band. Hij kan het goed vinden met Max Verstappen en dj Martin Garrix, en hij brengt graag tijd door in de hoofdstad Amsterdam.

Norris weer helemaal opgeladen

Norris kan niet wachten om weer achter het stuur te kruipen. De Brit maakt daar geen geheim van in de preview van zijn werkgever McLaren: "Ik heb er zin in om weer te gaan racen na twee vrije weken. Ik voel me weer helemaal fris en ik ben er klaar voor om weer terug te komen om een sterke tweede seizoenshelft te rijden."

Norris weet hoe het voelt om te winnen op het circuit van Zandvoort. Hij geniet van de festiviteiten op en naast de baan: "De sfeer bij de Dutch Grand Prix is altijd geweldig. Vorig jaar was heel speciaal hier, dus ik heb er zin in om weer terug te keren."

Wat is het doel?

Norris weet dat zijn team McLaren de grote favoriet voor de zege is: "We zijn competitief, en we zijn er klaar voor om verder te gaan op de manier waarop we zijn begonnen. Ik heb er dus vertrouwen in dat ik weer kan mee vechten aan de top van het veld."

Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 275 punten. Zijn teamgenoot Piastri voert het kampioenschap aan met 284 WK-punten.