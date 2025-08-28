Dringend advies voor Verstappen: "Dan is je carrière voorbij!"

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn thuisrace in Zandvoort. Voor de zomerstop maakte hij bekend dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft, en volgens Bernie Ecclestone is dat een goede keuze. Hij waarschuwt Verstappen dat hij niet moet overstappen naar Ferrari, want dat kan het einde van zijn loopbaan betekenen.

Verstappens toekomst was in de laatste weken voor de zomerstop het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar hij deelde zelf dat er niets gaat gebeuren. Hij rijdt in 2026 gewoon voor Red Bull, en hij beschikt over een contract dat pas in 2028 afloopt.

Dringende advies voor Verstappen

Verstappen werd in verband gebracht met meerdere teams. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone stelt dat Verstappen één team moet negeren. In een interview met Sport.de legt Ecclestone dat uit: "Als hij naar Ferrari gaat, dan betekent dat het einde van zijn carrière. Laten we hopen dat dat niet gebeurt."

Volgens Ecclestone hoeft Verstappen zich geen zorgen te maken. Zelfs bij een minder goed team kan hij voor successen zorgen, zo stelt de Brit: "Hij kan altijd van een goed team een winnend team maken!"

Wie moet Hamilton opvolgen?

Bij Ferrari zijn alle ogen momenteel nog gericht op Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het daar zwaar, en stelde in Hongarije teleur in de kwalificatie. Het zorgde ervoor dat hij in zijn teleurstelling riep dat Ferrari op zoek moet gaan naar een andere coureur.

Het lijkt er echter niet op dat dit gaat gebeuren, maar Ecclestone weet wel wie hem dan moet opvolgen: "Je moet een veelbelovende coureur kiezen. Ik zou kiezen voor die jonge Braziliaan Bortoleto, die volgens mij heel erg goed is. Of anders Isack Hadjar. Bortoleto klaar de klus. Zet hem in de juiste auto, en je zal het zien."