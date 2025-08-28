user icon
Dringend advies voor Verstappen: "Dan is je carrière voorbij!"

Dringend advies voor Verstappen: "Dan is je carrière voorbij!"
  Gepubliceerd op 28 aug 2025 12:46
  12
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn thuisrace in Zandvoort. Voor de zomerstop maakte hij bekend dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft, en volgens Bernie Ecclestone is dat een goede keuze. Hij waarschuwt Verstappen dat hij niet moet overstappen naar Ferrari, want dat kan het einde van zijn loopbaan betekenen.

Verstappens toekomst was in de laatste weken voor de zomerstop het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar hij deelde zelf dat er niets gaat gebeuren. Hij rijdt in 2026 gewoon voor Red Bull, en hij beschikt over een contract dat pas in 2028 afloopt.

Dringende advies voor Verstappen

Verstappen werd in verband gebracht met meerdere teams. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone stelt dat Verstappen één team moet negeren. In een interview met Sport.de legt Ecclestone dat uit: "Als hij naar Ferrari gaat, dan betekent dat het einde van zijn carrière. Laten we hopen dat dat niet gebeurt." 

Volgens Ecclestone hoeft Verstappen zich geen zorgen te maken. Zelfs bij een minder goed team kan hij voor successen zorgen, zo stelt de Brit: "Hij kan altijd van een goed team een winnend team maken!"

Wie moet Hamilton opvolgen?

Bij Ferrari zijn alle ogen momenteel nog gericht op Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het daar zwaar, en stelde in Hongarije teleur in de kwalificatie. Het zorgde ervoor dat hij in zijn teleurstelling riep dat Ferrari op zoek moet gaan naar een andere coureur. 

Het lijkt er echter niet op dat dit gaat gebeuren, maar Ecclestone weet wel wie hem dan moet opvolgen: "Je moet een veelbelovende coureur kiezen. Ik zou kiezen voor die jonge Braziliaan Bortoleto, die volgens mij heel erg goed is. Of anders Isack Hadjar. Bortoleto klaar de klus. Zet hem in de juiste auto, en je zal het zien." 

Leclerc Fan

Posts: 3.851

Denk ook niet dat Ferrari op Max zit te wachten.

  • 5
  • 28 aug 2025 - 13:31
  • schwantz34

    Posts: 40.737

    Bortoleto klinkt ook veel Italiaanser dan Verstappen...

    • + 1
    • 28 aug 2025 - 13:06
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.851

    Denk ook niet dat Ferrari op Max zit te wachten.

    • + 5
    • 28 aug 2025 - 13:31
    • DenniSNL1980

      Posts: 297

      Geloof ook niet dat het goed bij elkaar past.
      Hoogstaand stukje interview ook: "Als hij naar Ferrari gaat, dan betekent dat het einde van zijn carrière. Laten we hopen dat dat niet gebeurt." Dit zou de uitleg moeten zijn.
      Zou je toch op z'n minst de vraag verwachten: "Waarom denk je dat?" Maar nee, genoeg info om iets te posten en door...

      • + 4
      • 28 aug 2025 - 13:48
    • Knalpijp

      Posts: 2.033

      Iedereen wil de goat hebben!!

      • + 2
      • 28 aug 2025 - 17:09
  • Pietje Bell

    Posts: 30.599

    Terwijl Max vanmiddag op Schiphol is geland voor de GP heeft Kelly's nieuwste bestie
    Valeria Lipovetsky een leuk filmpje op Tiktok geplaatst, opgenomen gisteren in
    Ramatuelle bij St Tropez, hier te zien op IG.
    Valerie is 34 jaar en haar man is 52 jaar. Het kan dus nog groter het leeftijdsverschil.

    www.instagram.com/p/DN3-QScEa05/

    www.tiktok.com/@valeria.lipovetsky/video/7543349902516981010

    • + 2
    • 28 aug 2025 - 13:33
    • Pietje Bell

      Posts: 30.599

      De Tiktok link wordt half weergegeven. Even zelf de hele link kopiëren.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 14:13
  • Pietje Bell

    Posts: 30.599

    Kelly heeft het koddige filmpje nog niet gepost, terwijl ze nu weer dagelijks berichten
    op haar Feed en story post. De nieuwste:

    www.instagram.com/p/DN3jEWJ2NJm/?img_index=1

    • + 1
    • 28 aug 2025 - 13:38
  • NicoS

    Posts: 19.220

    Verstappen zit niet op Italiaanse chaos te wachten, lekker wegblijven daar….

    • + 1
    • 28 aug 2025 - 13:51
    • schwantz34

      Posts: 40.737

      Net zoals Max niet op die Italiaanse chaos zit te wachten, zitten ze bij Ferrari niet op Max zijn ongecensureerde en knetterdirecte feedback te wachten.

      Je kan je toch niet voorstellen dat zo'n Italiaanse engineer tijdens een race tegen Max over plan A t/m Z gaat lopen loelen, dan is het kot te klein man!

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 13:57
    • John6

      Posts: 10.983

      Die scheld hem helemaal verrot die Pizzabakker.

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 14:26
    • Phantom01

      Posts: 897

      Mocht het ooit gebeuren, zal JP wel mee gaan, anders niet.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 16:13
  • red slow

    Posts: 3.190

    Als
    Max nu naar Ferrari gaat. Krijgt diezelfde probleem als Vettel en nu ook Hamilton heeft. Je kan wel alleen vertrekken maar het beste is nog altijd om je winnende team mee te nemen. Net als Schumacher deed.

    Door de hele leegloop bij redbull racing is er vrij weinig over om mee te nemen naar Ferrari.

    • + 1
    • 28 aug 2025 - 16:17

