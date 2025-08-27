user icon
McLaren kondigt enorme deal aan en presenteert nieuwe teamnaam
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 17:53
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft een grote verandering aangekondigd voor de aankomende seizoenen. De Britse renstal zal namelijk vanaf volgend jaar een nieuwe officiële teamnaam hebben, en dat komt door een nieuwe deal met sponsor Mastercard. McLaren heet vanaf volgend seizoen officieel McLaren Mastercard.

McLaren heeft in de afgelopen jaren al veel grote sponsordeals gesloten. Zo wordt er samengewerkt met Google waardoor de logo's van Chrome en Android op de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri te zien zijn, en is er ook deal met Monster Energy. Ook Mastercard behoort tot het sponsorpakket van McLaren, maar deze deal zal dus worden uitgebreid.

Wat gaat McLaren doen?

McLaren maakte vandaag bekend dat ze een deal hebben gesloten waardoor Mastercard vanaf volgend jaar de titelsponsor wordt. Het is niet duidelijk voor hoeveel jaar deze deal geldt, maar McLaren heeft het zelf over meerdere seizoenen. Volgens het team heeft dit ook voordelen voor de fans, en om deze nieuwe deal te organiseren wordt er vanavond een evenement georganiseerd in Amsterdam. Norris en Piastri zullen hierbij aanwezig zijn.

McLaren kan veel geld verdienen

Hoeveel geld er bij de deal betrokken is, is niet helemaal bekend. Volgens de doorgaans goed ingevoerd krant The Athletic zou het gaan om een deal van rond de honderd miljoen dollar per seizoen. Voor McLaren is deze deal een nieuw hoofdstuk, terwijl het op de baan zeer goed met hen gaat. Ze voeren beide wereldkampioenschappen aan, en weinig mensen denken dat ze nog zullen worden ingehaald.

Geen nieuwe ontwikkeling

Met het binnenhalen van een titelsponsor volgt McLaren het voorbeeld van de concurrentie. Zo staat het bedrijf Oracle in de officiële teamnaam van Red Bull, terwijl Ferrari sinds vorig jaar samenwerkt met HP. Mercedes heeft op hun beurt al jarenlang een samenwerking met Petronas, terwijl ook het team van Haas een titelsponsor heeft in de vorm van MoneyGram.

Rocks

Posts: 979

Dus die card giet de deur uut 😎

  • 2
  27 aug 2025 - 18:21
F1 Nieuws McLaren GP Nederland 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 979

    Dus die card giet de deur uut 😎

    • + 2
    • 27 aug 2025 - 18:21
    • da_bartman

      Posts: 6.037

      Idd ik had mijn McLaren P1 ook al de deur uit gedaan 😎

      • + 0
      27 aug 2025 - 19:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
