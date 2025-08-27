user icon
icon

Wolff eist sterke prestaties van Mercedes in Zandvoort

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff eist sterke prestaties van Mercedes in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 16:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Nederland. Bij het team van Mercedes staan ze te trappelen om weer te gaan racen, en teambaas Toto Wolff verwacht een intense periode die van start gaat in Zandvoort.

Het team van Mercedes kende een aardige eerste seizoenshelft in de Formule 1. Ze wonnen met George Russell de Canadese Grand Prix, maar hadden het zwaar in de laatste paar races voor de zomerstop. Ze staan momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar ze hebben nog alle kans om Ferrari in te halen. Ze willen stappen zetten, en in Zandvoort moet de eerste slag worden geslagen.

Meer over Mercedes Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Vernedering compleet: Russell haalt Verstappen in

Vernedering compleet: Russell haalt Verstappen in

20 aug

Sterk afsluiten

Mercedes-teambaas Toto Wolff klinkt strijdbaar als hij vooruitkijkt naar het raceweekend op het circuit aan de Noord-Hollandse kust: "We zijn er klaar voor om dit weekend te gaan racen in Zandvoort. We beginnen hier aan de run naar het eind van het seizoen, en het einde van de huidige regels. We zijn vastbesloten om beide periodes sterk af te sluiten."

Focus op 2026?

De focus zal snel worden gelegd op de nieuwe regels van 2026. Dat betekent echter niet dat Mercedes niets meer geeft over het huidige seizoen. Ze willen in de komende tien races nog gaan scoren, en Wolff steekt die ambitie ook niet onder stoelen of banken.

Mercedes ziet kansen

De Oostenrijkse teambaas denkt wel dat het heel erg zwaar gaat worden: "Het worden tien intense races en we gaan vechten voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en tegelijkertijd gaan we ons focussen op 2026."

Wolff ziet nog wel genoeg kansen op succes in de laatste fase van het seizoen: "Alhoewel we geen grote ontwikkelen gaan doorvoeren op de auto van dit jaar, zal de progressie die we hebben geboekt in Hongarije ons een goed platform geven om mee te werken."

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Nederland 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.178

    "Fuck you Toto, ik ga pas weer gas geven als ik 'n nieuw contract krijg onder mijn voorwaarden en niet onder jouw voorwaarden".....aldus 'n zonder contract zittende glibbervriend.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 17:17

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×