Wolff eist sterke prestaties van Mercedes in Zandvoort

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Nederland. Bij het team van Mercedes staan ze te trappelen om weer te gaan racen, en teambaas Toto Wolff verwacht een intense periode die van start gaat in Zandvoort.

Het team van Mercedes kende een aardige eerste seizoenshelft in de Formule 1. Ze wonnen met George Russell de Canadese Grand Prix, maar hadden het zwaar in de laatste paar races voor de zomerstop. Ze staan momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar ze hebben nog alle kans om Ferrari in te halen. Ze willen stappen zetten, en in Zandvoort moet de eerste slag worden geslagen.

Sterk afsluiten

Mercedes-teambaas Toto Wolff klinkt strijdbaar als hij vooruitkijkt naar het raceweekend op het circuit aan de Noord-Hollandse kust: "We zijn er klaar voor om dit weekend te gaan racen in Zandvoort. We beginnen hier aan de run naar het eind van het seizoen, en het einde van de huidige regels. We zijn vastbesloten om beide periodes sterk af te sluiten."

Focus op 2026?

De focus zal snel worden gelegd op de nieuwe regels van 2026. Dat betekent echter niet dat Mercedes niets meer geeft over het huidige seizoen. Ze willen in de komende tien races nog gaan scoren, en Wolff steekt die ambitie ook niet onder stoelen of banken.

Mercedes ziet kansen

De Oostenrijkse teambaas denkt wel dat het heel erg zwaar gaat worden: "Het worden tien intense races en we gaan vechten voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en tegelijkertijd gaan we ons focussen op 2026."

Wolff ziet nog wel genoeg kansen op succes in de laatste fase van het seizoen: "Alhoewel we geen grote ontwikkelen gaan doorvoeren op de auto van dit jaar, zal de progressie die we hebben geboekt in Hongarije ons een goed platform geven om mee te werken."