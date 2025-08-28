user icon
Ferrari-partner aan de bak: Hamilton heeft meer comfort nodig

Ferrari-partner aan de bak: Hamilton heeft meer comfort nodig
  Gepubliceerd op 28 aug 2025 08:48
  comments 1
  Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton voelt zich nog niet comfortabel bij Ferrari. Het Italiaanse bedrijf Brembo is bezig om het voor Hamilton comfortabeler te maken. Brembo is een bedrijf dat remmen produceert. Ze willen het dus makkelijker maken voor Lewis Hamilton. 

Brembo-kopstuk Andrea Algeri zegt dat hij blij is om met Lewis Hamilton samen te werken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het lastig bij Ferrari, maar Algeri bevestigt dat Ferrari er alles aan doet om het de zevenvoudig wereldkampioen zo makkelijk mogelijk te maken. 

Verbeteringen

"Het was erg spannend om met Lewis te gaan werken", vertelde Algeri aan The Race. "Natuurlijk hebben we in onze reguliere communicatie wel wat klachten van hem gehad, en we doen er alles aan om hem wat betreft remmen in een comfortabele positie te brengen.

"We weten dat hij eerst aan ander materiaal gewend was, maar ook aan een andere afstelling wat betreft het remmen in het algemeen. Dat geldt niet alleen voor de remmen zelf, maar ook voor motorremmen, energierecuperatie, enzovoort."

Onder druk

Het team doet er alles aan om het makkelijker te maken voor Lewis Hamilton: "We hebben het team dus flink onder druk gezet en we werken er hard aan om de situatie op te lossen en het beste resultaat uit hem te halen. Bovendien zet Ferrari duidelijk alles op alles om vooraan te blijven, en zoals gewoonlijk is het een van de teams die ons de juiste druk oplegde om door te gaan. We zijn blij dat we dat gedaan hebben. Het is een uitdaging."

"Natuurlijk verberg ik me niet. Het is een uitdaging, omdat het echt belangrijk werk is dat we doen, maar het is ook de manier waarop we ons product kunnen verbeteren." Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 42 punten achter teamgenoot Charles Leclerc. De Brit heeft nog geen podium behaald dit seizoen, maar wel een sprintoverwinning. 

Reacties (1)

  • Babs

    Posts: 8

    Volgens mij dacht Lewis meer aan een schapenvelletje op zijn stoeltje. ;-)

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 10:37

