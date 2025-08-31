Perez twijfelde aan F1-comeback bij Cadillac

Sergio Perez keert volgend jaar terug in de Formule 1. De Mexicaan tekende eerder deze week een contract bij het nieuwe team van Cadillac, waar hij op jacht gaat naar nieuwe successen. Perez verklaart waarom hij ruim een halfjaar afstand nam van de sport.

Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan beleefde een rampzalig seizoen aan de zijde van Max Verstappen, en Red Bull besloot in te grijpen. Perez werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda. Perez trok zich daarna terug in zijn thuisland Mexico en liet zijn gezicht niet zien in de media of de paddock.

Pauze was belangrijk

Nu Perez weer terug is, legt hij aan de internationale media uit waarom hij een pauze nam: "Voor mij was het heel erg belangrijk om even pauze te nemen, vooral omdat het pas aan het einde van het jaar duidelijk werd dat ik niet bij Red Bull zou blijven."

"In plaats van ergens in te stappen om alleen maar op de grid te blijven, had ik tijd nodig om mezelf los te koppelen van de sport en te begrijpen wat ik echt wilde bij mijn volgende stap in mijn loopbaan."

Waarom koos Perez voor Cadillac?

Perez stelt dat hij niet wist of hij verder wilde gaan met racen: "In het begin, vooral in de eerste maanden, was het voor mij niet helemaal duidelijk wat ik wilde doen. Hoe meer ik met Cadillac sprak, hoe duidelijker werd dat dit is wat mij enthousiast maakte om terug te komen."

Het feit dat Cadillac gaat debuteren in de Formule 1, speelde een rol bij de keuze van Perez: "Het is echt een project, niet terugkeren op de grid bij een regulier team om voor podiumplaatsen en punten te vechten. Dit is echt heel project."