Palou niet de nieuwe teamgenoot van Verstappen: "Clickbait!"

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing. Deze week werd zelfs IndyCar-kampioen Alex Palou gelinkt aan het zitje, maar daar is zijn huidige werkgever Chip Ganassi niet zo blij mee. Hij ontkent met klem dat Palou met Red Bull heeft gesproken.

Begin deze week dook er een opvallend verhaal op in de Amerikaanse media. Er werd gesuggereerd dat Red Bull interesse zou hebben getoond in Alex Palou. De Spanjaard is de gevierde man in de IndyCar, waar hij dit jaar de titel al op zak heeft. Veel mensen zijn benieuwd naar wat Palou in de Formule 1 kan, en het verhaal over dat hij de teamgenoot van Verstappen kan worden werd breed opgepakt.

Ganassi haalt hard uit

Bij Palou's huidige werkgever Chip Ganassi Racing werd er met de nodige verbazing naar het gerucht gekeken. Ganassi reageerde fel bij The Associated Press: "Ik heb het gelezen, er werd niemand geciteerd. Ik heb met Palou gesproken. Hij zei dat hij met niemand heeft gesproken, hij weet van niets en ik heb met zijn management gesproken."

"Ze weten er helemaal niets vanaf. Ik weet er ook helemaal niets vanaf. Ik denk dat het gewoon een clickbait-verhaal was."

Hoe denkt Palou over de verhalen?

Palou zelf stelt ook dat er niets klopt van het verhaal. De Spaanse coureur, die in het verleden vrije trainingen reed voor McLaren, legt het uit aan The Associated Press: "Er speelt niets, echt helemaal niets. We hebben van niemand iets gehoord. Het enige wat ik heb gehoord is dat een manager van een andere coureur die mijn zitje wil hebben, het heeft gezegd om iets te beginnen."

De kans lijkt dus klein te zijn dat Palou de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt. Momenteel rijdt Yuki Tsunoda naast Verstappen, maar de kans is klein dat de Japanner bij Red Bull blijft.