Palou niet de nieuwe teamgenoot van Verstappen: "Clickbait!"
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing. Deze week werd zelfs IndyCar-kampioen Alex Palou gelinkt aan het zitje, maar daar is zijn huidige werkgever Chip Ganassi niet zo blij mee. Hij ontkent met klem dat Palou met Red Bull heeft gesproken.

Begin deze week dook er een opvallend verhaal op in de Amerikaanse media. Er werd gesuggereerd dat Red Bull interesse zou hebben getoond in Alex Palou. De Spanjaard is de gevierde man in de IndyCar, waar hij dit jaar de titel al op zak heeft. Veel mensen zijn benieuwd naar wat Palou in de Formule 1 kan, en het verhaal over dat hij de teamgenoot van Verstappen kan worden werd breed opgepakt.

Ganassi haalt hard uit

Bij Palou's huidige werkgever Chip Ganassi Racing werd er met de nodige verbazing naar het gerucht gekeken. Ganassi reageerde fel bij The Associated Press: "Ik heb het gelezen, er werd niemand geciteerd. Ik heb met Palou gesproken. Hij zei dat hij met niemand heeft gesproken, hij weet van niets en ik heb met zijn management gesproken."

"Ze weten er helemaal niets vanaf. Ik weet er ook helemaal niets vanaf. Ik denk dat het gewoon een clickbait-verhaal was."

Hoe denkt Palou over de verhalen?

Palou zelf stelt ook dat er niets klopt van het verhaal. De Spaanse coureur, die in het verleden vrije trainingen reed voor McLaren, legt het uit aan The Associated Press: "Er speelt niets, echt helemaal niets. We hebben van niemand iets gehoord. Het enige wat ik heb gehoord is dat een manager van een andere coureur die mijn zitje wil hebben, het heeft gezegd om iets te beginnen."

De kans lijkt dus klein te zijn dat Palou de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt. Momenteel rijdt Yuki Tsunoda naast Verstappen, maar de kans is klein dat de Japanner bij Red Bull blijft.

Reacties (6)

  • Damon Hill

    Posts: 19.242

    Uiteindelijk spreekt iedereen wel een keer met elkaar, of drinkt samen een kop koffie... zonder dat er misschien echt een serieus gesprek is over een contract of whatever. Maarja, als een journalist ziet dat coureur X in de paddock is bij team Y, dan begint de roddelpers weer te ratelen. In veel gevallen hoef je het niet serieus te nemen.

    Als Palou fan zou ik hem nog steeds graag in de F1 zien, ook om een nog beter beeld te krijgen hoe goed de, met afstand beste coureur in de IndyCar zich verhoudt tussen de huidige F1 coureurs. Die wens van mij gaat echter waarschijnlijk nooit uitkomen.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 12:59
    • snailer

      Posts: 29.355

      Van mij mag het. Wie weet maakt hij het Verstappen wel moeilijk.
      Maar vooral omdat hij naast Verstappen kan leren van 1 van de besten ooit in F1. En wie weet kan hij de stok overnemen van Verstappen zodra die stopt of elders gaat rijden.
      Als Palou het niet kan dan kan geen enkele indycar rijder het. (Hier ga ik op jou oordeel af)

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 13:08
    • MWHT

      Posts: 5.549

      pkay, Palou word het dus niet, jammer maar helaas. Maar gewoon voor de lol: Stingray Robb naast Verstappen in de tweede RB? of Jacob Abel....

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 13:23
    • snailer

      Posts: 29.355

      Dan zou ik liever Frans Herman er naast zien. Die stapt effe in een Ferrari op de ring en vliegt naar de snelste tijd ooit voor dat type auto.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 14:22
    • Damon Hill

      Posts: 19.242

      @Snailer,
      Je hebt mijn oordeel niet nodig om in te zien dat Palou een maatje te groot is voor het hele IndyCar veld. 4x kampioen in de afgelopen 5 jaar, en dit jaar ook nog met een absurde dominantie terwijl de geluksfactor (door de vele Safety Cars) iets hoger ligt in de IndyCar.

      Wat Palou zo sterk maakt in de IndyCar is dat hij áltijd voorin zit. Achter Palou is het steeds een andere man die 2e of 3e wordt. De rest van het veld is enorm wisselvallig en wisselt goede races af met blunders.
      Daarnaast lijkt Palou zowat de enige met een stel hersens. Hij spaart banden. Hij denkt na. Hij timed zijn acties goed. De rest lijkt soms dommer dan Ricardo Rosset.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 14:25
  • John6

    Posts: 10.981

    Was toch gelijk al duidelijk, Hadjar zal Yuki opvolgen, gaat dat beter worden, nee dat denk ik niet, maar maar dit is wel in de lijn die Red Bull altijd volgt.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 13:40

