Eerste straf Cadillac een feit: Bottas heeft een rekening openstaan

Valtteri Bottas maakt volgend jaar zijn comeback in de Formule 1. De Fin werd op dinsdag gepresenteerd door het nieuwe team van Cadillac, en hij is gebrand op nieuwe successen. Zijn eerste race bij Cadillac zal direct lastig worden, want Bottas heeft nog een straf openstaan.

Bottas reed tot en met vorig jaar voor het team van Sauber. De Fin verloor daar zijn zitje en fungeert dit seizoen als reservecoureur van het team van Mercedes. Bij zijn laatste Grand Prix voor Sauber in Abu Dhabi werd Bottas vorig jaar bestraft voor een incident met Kevin Magnussen. Bottas kreeg een tijdstraf, maar omdat hij uitviel werd deze omgezet naar een gridstraf voor de volgende race waar hij aan deelneemt.

FIA past de regels aan

Bottas staat dit jaar aan de zijlijn, wat betekent dat hij volgend jaar in Australië bij zijn eerste race voor Cadillac deze straf moet uitzitten. Over die straf bestond echter wat onduidelijkheid, want de FIA had in de tussentijd de regels aangepast. In artikel B1.10.4.g van de Sporting Regulations voor 2026 staat namelijk dat de stewards een verlies van een willekeurig aantal startplaatsen bij de volgende sprint of race waarin de coureur deelneemt binnen een periode van twaalf maanden mogen uitdelen.

Wel of geen straf?

Aangezien er meer dan twaalf maanden zit tussen de laatste race van Bottas bij Sauber en zijn eerste race bij Cadillac, zou hij de straf niet hoeven uitzitten. Dit klopt echter niet, en dat komt door een andere regel van de FIA. De straf is namelijk uitgedeeld onder een ouder regelpakket, waardoor deze niet valt onder deze categorie.

Waar ligt de focus van Cadillac?

Dat betekent dat Bottas begin 2026 'gewoon' wordt bestraft bij de Grand Prix van Australië. Bij Cadillac zullen ze zich echter niet druk maken om deze straf. De Amerikaanse renstal zal zich richten op het ontwikkelen van de auto, en hoopt te profiteren van de ervaring van Bottas en Sergio Perez.